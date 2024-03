Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži

Když jsem dostala možnost vyzkoušet novinku na českém trhu – terapii Bioharmonic - neváhala jsem a vydala se do pražského studia na Pankráci.

Abych si pro zážitek šla bez předsudků, rozhodla jsem se, že nebudu nic zjišťovat předem a nechám se celou procedurou překvapit. V útulném prostoru mě přivítala terapeutka Katka. Posadily jsme se na pohovku a probraly, jak celá procedura probíhá. Dozvěděla jsem se, že právě nadměrný stres a touha po relaxaci a odpočinku je nejčastějším důvodem, proč tuto terapii lidé vyhledávají.

Technologie, které využívají, nejsou přímo jejich produktem, ale jedná se o spolupráce se špičkovými světovými značkami. V propojení tří pilířů je Bioharmonic unikátní A jsou zatím jediní, kteří tuto možnost nabízí. Dozvídám se, že během terapie na mě bude působit červené světlo, budu inhalovat molekulární vodík a prožiji vibroakustickou rezonanci. To je laicky řečeno propojení vibrací a zvuků. Nejprve si na tabletu vyberu protokol, na základě kterého mi bude vybrána hudba a vibrace (na imunitu, lepší spánek, regeneraci apod.). Já vybírám podle intuice. Celá terapie trvá hodinu, během které člověk relaxuje na anatomicky tvarovaném lůžku.

Odložím si část oblečení, protože je vhodné pro co nejlepší účinky na sobě mít co nejslabší vrstvu, a pokládám se na lůžko. Katka mi podává inhalátor molekulárního vodíku. O pozitivních účincích molekulárního vodíku se poslední dobou hodně mluví, má například regenerační účinky a působí proti oxidačnímu stresu.

Nad lůžkem je červené světlo, které má na délku 1,7 metru. Patří k největším, které se vyrábějí. Jeho působení má pozitivní účinky na pleť, na kůži, regeneraci svalů a pomáhá doplnit vitamin D. Katka se mě ptá, zda mám nějaký konkrétní problém, který chci řešit, podle toho nastavuje na červeném světle program (pleť, akné, kůže, spánek, regenerace po sportu apod.). Dostávám sluchátka na uši a polštářek na oči, abych mohla nerušeně relaxovat. Terapie začíná. Nejlépe člověk regeneruje, když se dostane do hladiny alfa. V takovém stavu je například při meditaci či těsně před usnutím. Sama mám s meditacemi zkušenosti, proto pro mě ani hladina alfa není nic nového. Jak mi ale sama Katka připomíná, když člověk procedurou prochází poprvé, často nedokáže zcela vypnout mozek, protože ač nechce, stále se snaží kontrolovat, co se děje. To se pochopitelně stává i mně. Vnímám z červeného světla příjemné teplo a s každým nádechem si představuji, jak mi molekulární vodík okysličuje tělo a mozek. Nejvíce intenzivní jsou zvuky a vibrace. Ty spolu dokonale ladí. Je to zvláštní pocit, který mi trochu připomíná zážitek ze zvukové masáže tibetskými mísami. Nechávám se unášet hudbou a připadám si, jako bych byla na ostrově s domorodým kmenem, pak se přenáším na lehátko k vodě a poslouchám hlasy ptáků. Zní i bubny a gong, jehož léčivé účinky už jsem také měla možnost vyzkoušet. Zvuky jsou pro mě známé a mám je spojené s relaxací. Sice si celou dobu myslím, že jsem stále bdělá, ale když mi Katka jemně naznačí, že už je konec, chvilku mi trvá, než se zcela proberu.

Pomalu se oblékám a sdílím s Katkou své prožitky. Sama cítím, že při opakování procedury by relaxační účinek byl ještě větší. Právě z toho důvodu v Bioharmonicu připravili novinku v podobě možnosti členství, kdy za 1990 korun měsíčně mohou lidé na terapii chodit dvakrát týdně. Tak načerpají benefity účinků mnohem rychleji.

Zajímavé je, že původně zakladatel společnosti plánoval využívat terapii jen pro sebe a své blízké. Nicméně se díky pozitivním ohlasům začali nabalovat další zájemci, proto se rozhodl zpřístupnit vše veřejnosti. Plánuje expandovat i mimo Prahu, což je pro mimopražské obyvatele dobrá zpráva a také postavit více poboček v rámci Prahy.

Je to zážitek, který stojí za to. Hned po terapii jsem se cítila odpočatá a plná energie, a to mi vydrželo i druhý den. Ráda se vrátím a poznám, jak pravidelnost účinky ještě zvýší.

www.bioharmonic.cz