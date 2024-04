Chorvatsko – dovolená na míru

Pozitivní vztah k zemi s jedním z nejkrásnějších mořských pobřeží světa lemovaném tisíci ostrovy, ostrůvky a poloostrovy, se u poválečné generace „boomerů“ formoval už indiánkami s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem v rolích Vinnetoua a Old Shatterhanda. Kromě nich si v romantických mayovkách zahrála i Plitvická jezera, město Šibenik, vodopády na řece Krky či kamenolom nedaleko Splitu. Filmové přátelství bylo časem „pokrevně“ upevněno letními pobyty v „Jugošce“ kdy od pláží zněla hlavně čeština a výraz „dobro došli“ – nikdy nebylo třeba přikládat. Ale faktorů, proč byla a dodnes zůstává dovolená v Chorvatsku tou „pravou“ je více: do karet ji hrají kromě jazykové příbuznosti obou jazyků též oblázkové pláže, z nichž si neodnášíte kila písku v záhybech šatstva, spousta hodin slunečního svitu, výborná středomořská kuchyně i pohostinnost místních lidí. A tak je stále možné v Chorvátsku zažívať dobrodružstvá so šnorchlom, hoci v modernej podobe. Zásluhu na tom má aj rešpektovaná hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences, která provozuje na chorvatském pobřeží prémiové rezorty. Mnoho našinců to už z loňska a předloňska ví, ale možná pozapomněli na 10% slevu při včasném zabukování pobytu příznačně nazvanou Sunshine Special Offer – která začímá platit právě teď!

Zadar je úplně vpředu

Využít ji lze v každém z resortů, včetně těch u historického Zadaru. V srdci oblasti mezi Splitem a Rijekou se nachází Mekka pro ty, kteří vyrážejí do Chorvatska s dětmi a potřebují je plnohodnotně zabavit. All-inclusive rodinný hotel Falkensteiner Club Funimation Borik zakomponoval bělostné, nijak vysoké budovy přímo mezi zelené voňavé pinie na pobřeží. Okouzlující středomořská atmosféra se tak přirozeně doplňuje se škálou aktivit, které tam nabízejí, včetně fascinujícího vodního světa s připravenými lehátky, deštníky – a pro děti koupaliště s tobogánem. Ve „Falky Landu“ na ně čekají celodenní zábavné programy, workshopy či rovnou tematické víkendy.

Naopak pro ty, kteří ani po letech nedají dopustit na dovolenou v kempu, byl v bezprostřední blízkosti zadarského přístavu otevřen Falkensteiner Premium Camping Zadar – vhodný pro stany i stále oblíbenější karavany. Uspokojí tak nejen dobrodruhy nehledící až tak na pohodlí, ale i jejich něžné polovičky, jež o komfort a rozmazlování přirozeně stojí. Nabízí je nadstandardně vybavené lázeňské centrum a moderními stroji vybavený fitness klub. Ocenění „Nejlepší kemp Chorvatska“ nezískalo toto místo náhodou – ostatně podílí se na něm i ono kouzelné napojení na písečnou pláž a z ní vedoucí dlouhatánské dřevěné molo.

Doteky přírody nabízí i hotel Falkensteiner Adriana situovaný do poklidu borového lesa, kde se neozývá žádné dětské výskání, ani hurónské pokřiky, neboť jde o hotel pro dospělé. Oceníte jeho umístění přímo u moře s ohromující středomořskou zahradou, ale též lázeňské procedury a potěšení chuťových buněk v restauraci s menu postaveným převážně na tradičních lahůdkách. To vše přispěje k nezapomenutelným společným chvílím.

Falkensteiner – proč si nedopřát luxus?

Deset minut jízdy ze Zadaru po pobřeží severním směrem se na pevninské kose vybíhající do moře skrývá další prémiové letovisko, a to luxusní Falkensteiner Punta Skala. Příznačně ho charakterizuje slogan: „Jeden resort. Nekonečné možnosti“. Ke značce Falkensteiner se tam hlásí hned dva hotely – stylový Iadera s exkluzivním SPA a wellness a moderní chrám luxusu a pohodlí z kamene, betonu a skla, rodinný hotel Diadora. K tomu si připočtěte skvěle vybavené v moderním vilovém stylu pojaté rezidence Falkensteiner Senia a Luxury Villas Punta Skala. Nabízejí nejen komfort, ale především soukromí a intimitu dokonale chráněné oblasti s privátními plážemi a stylovými restauracemi, včetně podniku TIAN oceněného michelinskou hvězdou. Nemluvě o největších lázních v Dalmácii a sportovním klubu čítajícím sedm tenisových kurtů, víceúčelovou sportovní halu a plnohodnotné zázemí pro všechny vodní sporty. Falkensteiner Resort Punta Skala je prémiovým místem zaměřeným především na ty, kteří hledají skutečný středomořský únik a dechberoucí zážitky ušité na míru. Ostatně, kdy jste naposledy obědvali jako celá rodina ve stínu olivovníku čerstvé ryby?

Jako moderní Robinson

Mazlit se s teplou slanou vodou a nechat se unášet fascinujícími výhledy na dobrou dvacítku ostrovů národního parku Kornati, to nabízí další Falkensteiner, a to Hotel Park Punat na ostrově Krk. Čas tam běží o něco pomaleji, takže se vám dovolená krásně prodlouží… A je vlastně jedno, zda se budete oddávat sladkému nicnedělání, nebo prožívat vzrušující prázdninové zážitky objevováním okolní malebné krajiny. Hotel má vlastní concierge, kde vám rádi připraví nejen výlety na korbě džípu, na elektrokolech, případně i plavbu podél pobřeží na kajacích či paddle boardech. Tak co, necháte se tento rok na dovolené v Chorvatsku příjemně rozmazlovat?