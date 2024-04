Penzion Integrity: Ubytování a oáza klidu při brněnském Výstavišti

Čtyřhvězdičkové ubytování v blízkosti Výstaviště

Brněnské výstaviště přitahuje nejen byznys, ale i milovníky kultury a zábavy. Spadáte do obou těchto kategorií? Pak nejspíš hledáte ubytování, které je blízko výstaviště a zároveň přináší veškerý kýžený luxus i prostor pro práci a zábavu. Ať už máte stánek na veletrhu nebo prostě jedete do Brna na dovolenou, Penzion Integrity může být přesně to pravé pro vás.

Penzion najdete v sousedství klidné vilové čtvrti prakticky v centru Brna. Abyste se dostali k Výstavišti, stačí přejít cestu a pár minut chůze. Pět minut jízdy MHD potom dává na dosah historické centrum, akademický kampus Masarykovy univerzity nebo třeba vyhlášené koupaliště Riviéra. Zkrátka tiché místo s výbornou dostupností.

Luxusní pokoje, pořádné snídaně i fitness místnost

Pokoje penzionu v prvé řadě znamenají pohodlí. Všechny mají vlastní koupelnu a minibar, většina také klimatizaci. V teplých měsících také nepochybně oceníte klidné posezení venku na zahrádce. Penzion velmi úspěšně vyvolává uklidňující dojem, moderní architekturu a příjemnou atmosféru vily z přelomu 19. a 20. století dotvářejí obrazy polské akademické malířky Stefanie Shaded. Bezplatné WiFi v celých prostorách a fitness místnost zase přinášejí to nejlepší z 21. století.

Vlastní odstavec si určitě zaslouží nově zrenovované cihlové sklepení. Právě do těchto historických prostor budete chodit na snídani - švédské stoly se tady pyšní domácím sladkým pečivem, takže milovníci pořádné snídaně opravdu zaplesají. Kromě snídaně si však celé tohle romantické sklepení, a nejenom to, můžete pronajmout.

Oslavy, meetingy, nebo dokonce svatby

Chcete se s týmem připravit na prezentaci svého stánku na veletrhu? Nebo naopak oslavit úspěšně uzavřenou výstavu? Integrity nabízí kromě sklepení hned několik prostor perfektních pro cokoliv od týmové prezentace (dokonce vám zapůjčí i projektor) až po celou svatbu. Velký a malý sál mají vlastní WC, šatnu i bar, takže se opravdu hodí na jakoukoliv akci. Menší salonky jsou pak tak akorát na týmový meeting nebo neformální schůzku.

Ať už se bude konat cokoliv, přátelský personál penzionu je vždy po ruce a připravený vyřešit jakoukoli vaši potřebu nebo problém. Všechno vám tu půjde jako po másle, ať už se jedná o svatbu, oslavu nebo rychlý meeting. Trvalé osazenstvo Integrity tvoří totiž nedílnou součást zdejší atmosféry a je jedním z hlavních důvodů, proč se sem lidé rádi vracejí.