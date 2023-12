Vsaďte na kvalitu a tradici v oblasti filtrace

Za uplynulých 30 let se z firmy, která se původně soustředila na výrobu papíru, proložek a filtračních vložek, stala úspěšná stabilní firma v regionu zaměřující se na řešení filtrace v automobilovém průmyslu.

Během této doby čelila mnoha výzvám, které se jí i díky našim zaměstnancům podařilo překonat.

Naše výrobky jsou známé především pod produktovou značkou MANN-FILTER a mezi naše zákazníky patří nejznámější světoví výrobci automobilů a průmyslových strojů. Při našich činnostech dbáme na efektivitu, bezpečnost, udržitelnost a zejména kvalitu, abychom společně s našimi zaměstnanci dosáhli co nejvyšší spokojenosti u našich zákazníků a zainteresovaných stran.

Značka MANN-FILTER - minulost a současnost

Značka filtrů MANN-FILTER působí na trhu již 72 let, tedy od roku 1951, kdy byla poprvé zaregistrována jako ochranná známka v německém Ludwigsburgu. Brzy poté získala mezinárodní popularitu a dnes je prémiová značka nesporným lídrem filtrační technologie pro automobilový a průmyslový sektor po celém světě. Filtry MANN-FILTER kombinují celé know-how a zkušenosti skupiny MANN+HUMMEL v komplexním produktovém portfoliu – a to ve 100% kvalitě originálních dílů pro trh s náhradními díly po celém světě.

Prvotřídní kvalita s sebou nese velkou zodpovědnost

Řada ocenění obdržených po celém světě motivuje k pokračujícímu vývoji inovativních produktů pro vozidla a stroje i rozšíření nabídky komplexních servisních balíčků. Nese se s nimi ale také velká odpovědnost do budoucna, abychom mohli čelit výzvám, které trh budoucnosti přináší, vyvíjí se filtry zítřka ve vozidlech a strojích dneška. Koneckonců, do budoucna platí stále moto: MANN-FILTER – Perfektní díly. Perfektní servis. Portfolio produktů nabízí kompletní nabídku filtrů pro osobní a nákladní vozidla, motocykly, zemědělskou a stavební techniku i průmyslové aplikace. Jako jedna z mála značek na automobilovém trhu s náhradními díly se MANN-FILTER dokázal v průběhu let stát ikonou se statusem kultu se svým nápadným žlutozeleným barevným schématem. Už několik let se těší stejnému úspěchu i v motoristickém sportu.