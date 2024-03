Vodaři se učí v Mýtě. Za zády mají společnost KVIS

Vysoké Mýto je jediná škola v regionu, kde se vyučuje maturitní obor vodohospodářské stavby. Proto vzniklo toto partnerství, která trvá už několik let,“ říká Ondřej Sedláček, člen představenstva a výrobní ředitel firmy KVIS.

S vysokomýtskou střední stavební školou spolupracujete už delší dobu. Co tato spolupráce přináší vám a co přináší studentům?

Spolupráce trvá už několik let a asi před třemi lety se stala intenzivnější. Ve spolupráci se školou jsme například vybavili učebnu, kde se vodaři učí. Nese název KVIS lounge a je tam vše, co studenti pro vzdělání v tomto směru potřebují. To ale není všechno, společně se studenty například vyrážíme na exkurze. Dopoledne jezdíme po našich stavbách, potom společně jdeme na oběd a pokračujeme k dalším projektům. Den končíme v H Centru ve Starém Hradišti, které také patří do holdingu enteria. Tam je možnost zahrát si bowling nebo třeba využít lezeckou stěnu. Studentům nabízíme i praxe, brigády a také možnost budoucího uplatnění v oboru. Už s námi pracuje stavbyvedoucí právě z vysokomýtské střední stavební školy, se kterým jsme navázali spolupráci už za doby jeho studií.

Účastníte se také některých akcí na škole.

Účastnili jsme se například oborového dnu pro druhé ročníky. To je akce, která má studentům pomoci vybrat si obor, kterému se budou od třetího ročníku věnovat. Poptávka pro absolventech vodařských učebních i studijních oborů je velká. Chybí nám například stavbyvedoucí. Věkový průměr u našich současných vedoucích je 40+ a jsme otevření příchodu absolventů. Ti přicházejí se znalostmi a vědomostmi, ale nemají návyky z jiných firem. Můžeme si je tedy, v dobrém, „vychovat“ od nuly.

Cítíte, že spolupráce s vysokomýtskou střední školou má smysl?

Určitě ano, máme pozitivní zpětnou vazbu. Studenti nás vnímají jako silnou společnost a vědí o nás. Vidět je nejen učebna, která nese název firmy. Podporujeme i školní akce, jako jsou maturitní plesy, hudební festival, který škola pořádá, a podílíme se na vybavení školy. Hodně ale pomáhají také odborné praxe a další aktivity.

Vy sám jste se společností KVIS přišel do kontaktu také již během svých studií.

Je to tak. Ještě, když jsem studoval vysokou školu, chodil jsem na brigády k lopatě. Byla to práce na čerstvém vzduchu, která mě bavila. I dnes, když k nám přijdou noví stavbyvedoucí, jdou na pár týdnů pracovat na dělnické pozice. Je dobré poznat všechno, co k naší profesi patří. Po ukončení školy v roce 2014 jsem pracoval jako stavbyvedoucí, potom jako stavitel, což je vlastně projektový manažer, a teď jsem členem představenstva. Holding enteria podporuje růst svých zaměstnanců a ti, kteří jsou šikovní, mohou stoupat.