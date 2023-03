V extralize jde do tuhého, play-off už je v plném proudu!

Jednoznačným favoritem jsou nadupané Pardubice, které s přehledem ovládly základní část. Jejich hlavním soupeřem bude podle expertů obrozená Sparta, zapomenout nelze ani na obhájce z Třince. Letos ovšem mohou mít nejvyšší ambice i ostatní. Boj o pozici hokejového krále v Česku začíná!

Hokejová extraliga má za sebou více než šest měsíců základní části, na pověstné lámání chleba ovšem dojde až nyní. V play-off se začíná téměř nanovo a během pár zápasů se může rozhodnout o úspěšnosti celé sezony. Jinak tomu nebude ani letos. Potvrdila to už předkola, která místy nabídla extrémně vyrovnané bitvy.

V současnosti už jsou ale v plném proudu čtvrtfinálové boje. Z pozice největšího favorita startují bezpochyby Pardubice. Dynamo sestavilo na tuzemské poměry nadstandardní mančaft, který potvrdil svou sílu suverénní jízdou v základní části. Na úvod se mu do cesty postaví nevyzpytatelná Olomouc. Ta si v předkole poradila s Karlovými Vary a nyní je v pozici, kdy může jen překvapit. Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Vítkovice a Brno. Ostravané byli asi nejpříjemnějším překvapením základní části, v níž se po celou dobu pohybovali na špici. Kometa se naopak většinu sezony topila v rozpacích. Sérii s ambiciózní Mladou Boleslaví však zvládla bez větších potíží. Možná největší pozornost bude poutat střet Sparty s Třincem, tedy repríza loňského finále. Pražané po nástupu trenéra Miloslava Hořavy ukázali ohromný vzestup a mnozí je v prognózách pro play-off řadí i před Pardubice. To Třinec si letos musel netradičně vyzkoušet už předkolo. Jeho poslední tři tituly v řadě ovšem nenechávají nikoho na pochybách, že ve vyřazovacích bojích umí zařadit vyšší rychlostní stupeň. Asi nejvyrovnanější bitvu lze čekat mezi Hradcem Králové a Libercem. Oba týmy už spolu svedly souboj do posledního kola o první čtyřku v základní části. Šťastnější nakonec byli Hradečtí a Liberec musel do nervy drásající série s Plzní. Zatímco hráči Hradce mohou být odpočatější, Bílí tygři sázejí na větší rozehranost.

Kdo vyladil formu na boje o titul nejlépe? Napovědět mohly už úvodní zápasy čtvrtfinále, série na čtyři vítězná utkání však bývají plná zvratů. Vsadit si na ně můžete s bonusem u Fortuny.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.