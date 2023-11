V. Beránek bude reprezentovat české umění v aukčním domě Sotheby´s

Poprvé bude jeho křišťálová socha tento čtvrtek také nabídnuta v on-line prostoru sběratelům a investorům z celého světa ve veřejné aukci umění světově vyhlášeného aukčního domu Sotheby ´s v rámci aukce v Kolíně nad Rýnem 20th Century Art: A Different Perspective.

Beránkovo špičkové české sklářské umělecké řemeslo, které bylo představeno světu na Světové výstavě EXPO v Dubaji, se v roce 2017 dostalo do světového povědomí unikátní výstavou skleněných soch na mořském dně nedaleko ostrova Mallorca. Část jeho děl patřila k letošní srpnové smutné bilanci ztrát při masivních požárech na havajském ostrově Maui, kdy byla v The Holle Gallery ve městě Lahaina roztavena díla v celkové hodnotě 8 milionů korun. Mezi nimi bylo i několik Beránkových skleněných plastik. V Sotheby ´s bude v aukci nabízena jeho křišťálová socha Aqua One Emerald.

„Galerie Kroupa má na českém trhu s uměním tradici, naše zkušenosti využíváme ke kultivaci široké veřejnosti i propagaci českých autorů v zahraničním prostředí. Ze zájmu aukčního domu Sotheby ´s o dílo Vlastimila Beránka, který je zde nabízen poprvé, máme velkou radost. Právě tomuto umělci jsme minulou sobotu 28. října otevřeli v naší galerii stálou expozici jeho děl, které si mohou návštěvníci prohlédnout na vlastní oči.

Aukce Vlastimila Beránka v Sotheby ´s je veřejná, začne ve čtvrtek 9. 11. 2023 ve 14:00 h našeho času, položka č. 22, je dostupná pro všechny sběratele i investory zde:

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/20th-century-art-a-different-perspective/aqua-one-emerald?fbclid=IwAR2DOmQFnkB38IgwVsMrBwf3TUqkL3VJ7QeM_0HWC6YDG5XdqJtTm3blJqg

foto: Archiv Crystal Caviar

Do on-line aukce umění v Sotheby ´s posíláme také obraz mladé nadějné reprezentantky výtvarného umění Adély Olivy. Aukce jejího obrazu začne ve stejný den 9. 11. ve 14:00, položka č. 4,“ uvedl Miroslav Kroupa, majitel Galerie Kroupa.

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/20th-century-art-a-different-perspective/lhistoire-du-grain-de-cafe

foto: Aukční síň Sotheby ´s

„Po velmi úspěšné světové výstavě EXPO v Dubaji, kde své křišťálové sochy a sochy z 6500 let starého subfosilního dubu představil akademický sochař Vlastimil Beránek, ale také další přední čeští sochaři Jaroslav Prošek a Ela Smrček, jsme loni tato díla české veřejnosti představili v Galerii Kroupa na výstavě EXPO flashback. Právě tato pražská galerie minulou sobotu 28. října 2023 otevřela stálou expozici děl Vlastimila Beránka, který vytváří sochy z českého křišťálu, jenž obdivuje celý svět. Po smutné srpnové zprávě, že část unikátní sbírky tohoto umělce byla nenávratně zničena požáry na Havaji, máme radost z příležitosti nabídnout poprvé jeho dílo prostřednictvím on-line aukce umění jednoho z nejvýznamnějších světových aukčních domů Sotheby´s“, uvedl Marek Landa, majitel společnosti Crystal Caviar.