Už žádná podrážděná pokožka nebo vyrážka po holení!

Pokud patříte mezi ty, kteří po holení trpí podrážděnou pokožkou, vyrážkami, nebo dokonce drobnými řeznými rankami, máme pro vás skvělou zprávu. Tento problém už se vás týkat nemusí! Běžné žiletky nejsou šetrné k vaší pokožce, snadno se opotřebují, což holení dělá ještě nepříjemnějším. Častá výměna žiletek také zatěžuje vaši peněženku. Nový pánský holicí strojek Braun Series 9 Pro + vás těchto trápení zbaví.

Díky inovacím značky Braun objevíte naprosto nový význam ‚pohodlného holení a dokonalého výsledku‘. Nejnovější elektrický holicí strojek Braun Series 9 Pro+ se stává společníkem moderního muže, který očekává od svého holicího strojku nejen výkon, ale také luxusní a bezchybný zážitek. Znáte jeho výhody?

Jak funguje planžetový holicí strojek Braun Series 9 Pro+?

Holicí strojek Braun Series 9 Pro+ si poradí s krátkými, středně dlouhými i dlouhými vousy efektivně a bez problémů. Jeho 5 systémově propojených holicích prvků a výkyvná hlavice se dokonale přizpůsobí liniím obličeje a krku a spolehlivě zachytí vousy roustoucí do všech směrů. Díky systému HyperLift & Cut si poradí i s vousy, které jsou přitisknuté k pokožce, a to tak, že vousy nejprve zvedne a poté je zastřihne. Elektrický holicí strojek disponuje také ochranným prvkem, který chrání vaši pokožku, aby bylo holení co nejbezpečnější a pohodlnější. Vestavěný zastřihovač vousů ProTrimmer poslouží k vytvoření perfektních kontur i na velmi tvrdých vousech.

Výjimečný holicí strojek s precizním výkonem

Braun Series 9 Pro+ je vybaven špičkovou technologií, která zajišťuje, že vaše pokožka bude po holení hladká a nebudou na ní žádná vynechaná místa. Pohyblivá hlavice se může pohybovat až do úhlu 40°, což umožňuje perfektní kontakt se všemi částmi pokožky, kde by běžné žiletky mohly selhat a způsobit poranění. Hlavici lze otáčet až do 10 různých směrů a fixovat ji v požadované poloze. Braun Series 9 Pro+ se tak v současnosti řadí mezi nejlepší elektrické holicí strojky na trhu, co se týče schopnosti přizpůsobit se konturám obličeje a minimalizovat podráždění pokožky.

Moderní holení díky technologickým inovacím

Elektrický holicí strojek Braun Series 9 Pro+ využívá moderní technologie, které mění pravidla hry v kategorii elektrických holicích strojků. Jeho inovativní motor s 10 000 sonickými vibracemi a technologií AutoSense poskytuje silný výkon a precizní kontrolu během holení. To znamená, že i nejtvrdší a nejodolnější vousy budou odstraněny s lehkostí a rychlostí, s menším počtem tahů než u běžných elektrických holicích strojků. Navíc se výkon strojku automaticky přizpůsobí hustotě vousů v dané oblasti, což vám usnadní holení bez nutnosti manuálního nastavování výkonu podle oblasti obličeje.

Myslí na vaše pohodlí

Nejde jen o výkon, ale také o pohodlí. Braun Series 9 Pro+ je ergonomicky navržen s ohledem na pohodlí uživatele. Jeho gumový povrch zaručuje pevný úchop, takže holicí strojek neklouže v ruce. Drží se pohodlně, což umožňuje precizní ovládání bez námahy. S Braun Series 9 Pro+ se nemusíte bát vody. Je navržen tak, aby odolával menšímu (do 5 mm) kontaktu s vodou. Můžete se tak holit jak na mokro, tak na sucho, nebo s pěnou na holení.

Dlouhá životnost

Pokud jste dosud používali běžné žiletky, určitě víte, jak rychle se mohou opotřebovat. Špatně se čistí a snadno rezaví, což může pokožku dokonce zranit. Častá výměna plastových žiletek je také zátěží pro vaši peněženku a životní prostředí. S elektrickým holicím strojkem od značky Braun stačí jedna investice, která vám vydrží mnoho let. Pro zachování top výsledku se doporučuje měnit holicí hlavici po 18 měsících používání.

Balení obsahuje stanici SmartCare Center 6v1, která strojek automaticky a hygienicky čistí, prodlužuje životnost břitev, optimalizuje jejich výkon, rychle je vysuší a nabije strojek. Samozřejmě se o strojek můžete starat i manuálně pomocí speciálního kartáčku na břitvy, který je součástí balení, a oleje na břitvy. Některé holicí strojky jsou vybavené pouzdrem Power Case, které dokáže holicí strojek dobíjet až po dobu 6 týdnů bez nutnosti zapojení do zásuvky.

Holení s Braun Series 9 Pro+ je luxusním zážitkem

S Braun Series 9 Pro+ už není holení pouhou rutinní záležitostí, ale zážitkem, který vám přináší pohodlí, preciznost a luxus. Je to investice do vašeho vlastního vzhledu a sebevědomí. Pokud oceníte výkon, kvalitu a inovace, Braun Series 9 Pro+ by neměl chybět ve vaší koupelně. Není to jen holicí strojek, je to luxusní doplněk, který podtrhuje váš styl a osobní vkus. Jeho elegantní design a kvalitní materiály ho činí špičkovým produktem, který stojí za to vlastnit.