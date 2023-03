Ukryjte cennosti v trezoru pod zemí

Potřebujete si schovat finanční rezervu, protože banky pro vás v této turbulentní době nejsou bezpečné? Hledáte místo, kam můžete beze strachu ukrýt kódy ke kryptoměnám? Chcete si uložit zlato, rodinné šperky, pamětní mince, smlouvy nebo doklady, aby vás o ně nepřipravili zloději? Zkrátka marně v nejistém čase hledáte jistotu, která vám dopřeje klidný spánek.

A co takhle 157tunový trezor pod zemí s bezpečnostními schránkami a automatizovaným systémem, vše jak vystřižené ze špionážního filmu? Právě službu, po níž v posledních letech rapidně roste poptávka, přímo v Brně nabízí Safeboxes.cz na Londýnském náměstí v budově C Brno Business Park.

„Pokud si potřebujete schovat cokoliv, co nechcete nebo nemůžete mít doma, do trezoru s bezpečností třídou sedm to rozhodně jde, a to bez jakýchkoliv obav. Je tak bezpečný, že i kdyby stál uprostřed ulice, je nedobytný,“ ujišťuje jednatel Safeboxes.cz Slavomír Kovalčík, který se v oblasti zabezpečení osob a majetku pohybuje bezmála třicet let. Do schránek lze uložit takřka cokoliv, jen ne věci, které podléhají zkáze. „Stopku“ mají také zbraně, výbušniny nebo hořlaviny.

Jak to celé funguje? Hlavně bezpečně, uživatelsky přívětivě, automatizovaně a s očekávanou dávkou anonymity. Zájemce si na webu www.safeboxes.cz vybere z pěti nabízených velikostí schránky, dobu pronájmu, případně dodatečné služby, online zaplatí pronájem a poté už zamíří na Londýnské náměstí 6, kde dostane přístupovou kartu a klíč od schránky. Karet může být i více, třeba pro případ, že bezpečnostní box využívají manželé.

To vše klientovi zajistí nonstop přístup na recepci a k privátní zóně. „Karta jej vpustí na recepci, kde se přihlásí do systému, projde turniketem a otevře si dveře výdejní místnosti. Až ve chvíli, kdy je uvnitř sám a zavřou se dveře, si přiložením karty, zadáním PINu, nebo i otiskem prstu přivolá svoji schránku,“ popisuje Kovalčík s tím, že služba samozřejmě poskytuje také krytá parkovací místa.

Oproti úschově v klasických bankách poskytuje Safeboxes.cz celou řadu výhod. „Vyšší bezpečnost trezoru, možnost uložení hotovosti, nulovou čekací dobu a hlavně absolutní anonymitu. Nemáme ohlašovací povinnost vůči České národní bance, osobní údaje nikomu nehlásíme ani nepodáváme informace o klientech policii nebo exekutorům,“ vyzdvihuje vedoucí pobočky Sabina Švestková.

Navíc pro uložené věci si zájemci můžou přijít kdykoliv – služba funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. A myslí i na situace, kdy si člověk vyzvedává sbírkový předmět, který chce prodat. „Pro tyto účely nabízíme zabezpečený privátní restroom s posezením a občerstvením, přezdívám jej kochací místnost. Uvnitř si náš zákazník může sjednat schůzku s kupcem, ukázat mu nabízený předmět a uzavřít obchod. Místnost si lze předem telefonicky rezervovat,“ upozorňuje jednatel společnosti, která podobné služby nabízí jako jediná na jižní Moravě i v přilehlých krajích.

O bezpečí celého prostoru je dokonale postaráno také z hlediska nenadálých událostí. Před požárem chrání trezor a jeho obsah hasící systém, který trezorovou místnost vyplní nehořlavým plynem, jenž nepoškodí uložené předměty. Z archivačních důvodů je v ní udržována konstantní teplota a vlhkost, výpadku proudu zase předchází elektrický generátor.

„Nejlepší ochranou vašich cenností je nechlubit se, my zajistíme zbytek,“ dodává Kovalčík.