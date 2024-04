Tipy pro tento týden

Stěhování už není drama

Stěhování často představuje noční můru pro mnoho lidí, neboť jde o organizačně a časově náročný úkol, ke kterému se hodí oslovit odborníky. Ne vždy ale narazíte na spolehlivé stěhováky. Jsme známá stěhovací firma z Prahy, která vás bezpečně přestěhuje do nového domova. Můžete se spolehnout na kvalitní službu, za kterou nezaplatíte majlant. Ne nadarmo nás definuje heslo „Stěhování Praha rychle a levně“. Již od roku 2010 klademe důraz na spokojenost našich zákazníků, a tak se můžete spolehnout na profesionální a spolehlivou službu. Stěhování Praha je skvělá volba pro ty, co se chtějí bez problémů přestěhovat.

Zachyťte jedinečnost 3D focením

Ať už plánujete prodej nemovitosti nebo výstavu, dozajista chcete, aby fotografie a virtuální prohlídka místa byla co nejefektivnější. Od toho jsme tu my, abychom vám s tímto úkolem pomohli. Zajišťujeme 3D focení nemovitosti společně s jejich následnou virtuální prohlídkou přístrojem Matteport Pro 2. Naše služby se vám budou hodit pro nafocení prodávané nemovitosti, nemovitosti určené k pronájmu případně k prezentaci kamenného obchodu. Získáte od nás perfektní výstup, kterým je virtuální prohlídka se zaměřením na detail a jedinečnost místa.

Okna vytvořená podle vašich představ

Výroba okna na míru už dávno nemusí trvat měsíc a stát hromadu peněz. Specialisté z domo-okna.cz vám vyrobí plastové okno na míru do dvou týdnů od zadání rozměrů. Na stránkách na vás čeká přehledný formulář pro zadání atributů požadovaného okna. Celý proces objednání je tak velmi jednoduchý a vše zvládnete zařídit z pohodlí gauče. Vy už se pak můžete těšit na okna na míru, která prosluní váš domov. Okna vám doručíme společně s krytkami pantů, klíčky, montážními kotvami a parapetním profilem zdarma.

Jedinečné dárky pro vás a vaše okolí

Najít perfektní a současně netradiční dárky bývá složité. Naše firma poskytuje unikátní služby gravírování do všech druhů materiálů. Nabízíme také exkluzivní službu tvorby dárků na míru, kde si můžete na našem webu navrhnout vlastní design, který poté zpracujeme a bleskově doručíme. Zabýváme se laserovým gravírováním na míru. Zákazníci si u nás navrhují originální dárky, které potěší. Už žádné květiny nebo bonboniéry pro všechny příležitosti! Získejte si své okolí s gravírovanými dárky.

Myslete na kvalitní zabezpečení

Bezpečnost a ochrana místa a osob se během posledních několika let stala důležitým tématem, na které je třeba myslet, pokud spravujete místa přístupná automobilové dopravě. Abychom omezili příjezd aut do některých lokací, je potřeba na daná místa nainstalovat například automatické zábrany nebo dopravní sloupky. Ve firmě s italskými kořeny O&O se na výrobu těchto položek specializujeme. Předmětem naší činnosti jsou především automatické výsuvné sloupky, manuální výsuvné sloupky a závory, které splní požadovaný účel. Vy si vyberete produkt na míru a my se postaráme o jeho výrobu a servis.