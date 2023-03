tibiQ GO posiluje navzdory nepříznivým okolnostem

tibiQ GO, tuzemská společnost specializující se na operativní leasing, dlouhodobý a krátkodobý pronájem vozidel, setrvale posiluje. Dokonce i v loňském, mimořádně obtížném roce, kdy se celý obor automotive potýkal se zásadními problémy, tibiQ GO téměř dosáhl plánovaných hospodářských výsledků. Bezprecedentní zvyšování pořizovacích cen vozidel a všech doprovodných služeb, nedostatek nových vozů a prodlužování dodacích lhůt o více než dvanáct měsíců, růst úrokových sazeb, dramatické změny v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, omezení mobility a další dozvuky krize okolo pandemie covid-19 – s tím vším se tibiQ GO dokázal úspěšně vypořádat.

Rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám

Celkový obrat společnosti za období 2022 činil 511 055 000 Kč, z toho čistý zisk 6 555 000 Kč a EDITBA 31 298 000 Kč. „Jsme velmi hrdí na všechno, co jsme v loňském roce dokázali. Úspěch dosažený navzdory velmi nepříznivým okolnostem připisujeme tvrdé práci všech zaměstnanců, schopnosti rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám, nákladové kázni a samozřejmě také věrnosti našich zákazníků,“ říká výkonný ředitel tibiQ GO Jiří Hruška. Mezi další významné faktory patří inovativní přístup, adaptivní plánování a synergie v rámci holdingu, které zjednodušily a zefektivnily řadu procesů.

Osobní přístup

V segmentu operativního leasingu i pronájmu vozidel panuje velká konkurence, přičemž platí, že navzdory různým online srovnávačům vůbec není snadné zorientovat se v jednotlivých nabídkách. O to těžší pozici mají noví hráči, avšak společnost tibiQ GO založená v roce 2015 si velmi rychle našla klientelu. Zákazníkům totiž nabídla to, co velké leasingové společnosti a půjčovny s tisícovkami vozidel (a tisícovkami klientů) nedokážou: osobní přístup spojený s maximální flexibilitou. Každý zákazník dostane nabídku ušitou přesně na míru. „Snažíme se neustále rozšiřovat služby a reagovat na různé potřeby a požadavky našich klientů,“ přibližuje strategii Jiří Hruška.

Modernizace flotily

Navzdory v úvodu zmíněným problémům se firma v uplynulém roce zaměřila na rozšíření portfolia vozidel a investovala do modernizace své flotily, aby mohla zákazníkům nabídnout ještě širší a kvalitnější výběr. V současnosti mají klienti k dispozici vozy celkem osmnácti značek od dostupných až po prémiové modely. Ve vozovém parku jsou například i vozidla BMW 540i xDrive Touring s přeplňovaným třílitrovým zážehovým šestiválcem o výkonu 333 koní (245 kW), právě v těchto vozech od loňského roku Policie ČR stíhá dálniční piráty. Společnost tibiQ GO se chová maximálně zodpovědně k životnímu prostředí, snaží se minimalizovat emise CO 2 a podporovat udržitelný rozvoj, a proto je součástí flotily také více než stovka hybridních a elektrických vozů. V blízké budoucnosti společnost plánuje podíl aut s ekologickým pohonem ještě zvýšit.

V rámci operativního leasingu tibiQ GO nabízí nejen nové, ale také zánovní vozy (staré do šesti měsíců s maximálně 6 000 najetými kilometry), a to za velmi atraktivní ceny. „Je evidentní, že převážná většina tuzemských firem krizi překonala. V současnosti však velmi pečlivě hlídají výdajovou stránku a v tom jim mohou aktivně pomáhat naše leasingové produkty,“ říká Jiří Hruška.

Od jednoho dne do 48 měsíců

Operativní leasing je současný i budoucí trend pořizování vozů. Podle údajů České leasingové a finanční asociace zájem o OL setrvale roste a k financování ho stále častěji volí nejen korporátní klienti, ale také domácnosti, pro které představuje jakýsi „leasing s přidanou hodnotou“. Pro malé a flexibilní leasingové firmy se v této oblasti otevírá velký prostor pro inovace. Společnost tibiQ GO přišla s variabilní délkou pronájmu od jednoho dne až do 48 měsíců, aby vyhověla skutečně každému zákazníkovi. „V současné nejisté době, kdy se lidé nechtějí upisovat dlouhodobým závazkům, je nejžádanějším produktem dvanáctiměsíční leasing,“ říká Jiří Hruška. Kromě toho tibiQ GO nabízí bleskurychlé objednání vozidla a proces schválení do 24 hodin bez zápisu do registru dlužníků, přičemž celý proces včetně schválení a podpisu smlouvy i předávacího protokolu probíhá online. Samozřejmostí pak je možnost předčasného ukončení leasingu a různá škála služeb od základu až po „full service“.

wheego

Společnost tibiQ GO byla v loňském roce aktivní také na poli pronájmu vozidel a dokončila akvizici nové franšízy známé německé autopůjčovny wheego. Tímto krokem společnost cílí na zahraniční návštěvníky přijíždějící do České republiky, protože incomingový cestovní ruch se vrací na předkrizovou úroveň a v segmentu je významný růstový potenciál.