Summit stavebního rozvoje: Jak zlepšit Prahu po volbách?

Více než polovina Pražanů (53 %) považuje za největší problém Prahy nedostatek bytů a vysoké ceny bydlení, 36 % lidí pak dopravu a parkování. Ukázal to velký průzkum veřejného mínění realizovaný prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos ze začátku září.

Podpora stavebního rozvoje a řešení bytové krize jsou klíčovými úkoly pro Prahu i stát. Na nutnosti rychleji povolovat a stavět se shodli i účastníci velkého podzimního Summitu stavebního rozvoje s debatou kandidátů na primátora Prahy v Obecním domě, který uspořádalo Sdružení pro architekturu a rozvoj. Hlavní aktuální doporučení jsou následující:

Prorozvojový stavební zákon co nejdříve

Změna daní ve prospěch měst a obcí, kde se staví

Ambiciózní Metropolitní plán pro rostoucí Prahu

Finanční podpora státu pro revitalizace brownfieldů

Směny nevyužívaných pozemků za byty od developerů

O rozvoji Prahy a řešení problémů metropole v Obecním domě debatovali kandidáti na primátora za účasti ministra Ivana Bartoše

Sdružení pro architekturu a rozvoj před blížícími se komunálními volbami vydalo také „8 doporučení pro nové vedení Prahy“. Sdružení je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva a pořádá pravidelné pololetní summity s účastí klíčových představitelů veřejné i soukromé sféry. Generálním partnerem sdružení je největší český rezidenční stavitel Central Group a partnerem summitů je poradenská společnost KPMG Česká republika.

Jaká jsou nejdůležitější doporučení pro nové vedení Prahy:

1. Strategie rozvoje Prahy a Metropolitní plán

Prahu je nutné plánovat jako metropoli pro minimálně 2 miliony lidí. Již nyní v hlavním městě reálně žije kolem 1,6 milionu obyvatel a jejich počet stále narůstá. Tomu musí odpovídat dlouhodobý Strategický plán s výhledem minimálně do roku 2050 a nový prorozvojový územní plán. Jinak metropole bude kolabovat a kvalita života se zde bude zhoršovat. Nutnou podmínkou rozvoje a další prosperity Prahy je dostatek ploch pro novou výstavbu a veřejné investice do infrastruktury.

2. Nový stavební zákon a jeho dopady na metropoli

Pro rozvoj Prahy i celé České republiky je klíčový prorozvojový stavební zákon, a to co nejdříve. Další zdražování a další nejistota ohledně této zásadní nové legislativy celou zemi velmi poškozují a stát přichází o miliardy na daních. Praha je motorem fungování celé země a vytváří celou čtvrtinu českého HDP. Proto by se měla do jednání o novém zákoně intenzivně zapojovat a prosazovat zejména posílení pravomocí v územním plánování a městských stavebních předpisech.

3. Financování nové výstavby a nutnost změny daní

Stát na nové výstavbě vydělává stovky miliard korun na daních. Města a obce musí ale od státu získávat výrazně více peněz na potřebnou veřejnou infrastrukturu. Jinak je logické, že se nové výstavbě často brání. Vhodným řešením by mohlo být snížení DPH u bytů z 15 na 10 %, kdy zbývajících 5 % by získávaly přímo města a obce, kde se staví (tzv. PRINCIP 10+5). Vyžadování „dobrovolných“ příspěvků od soukromých investorů není systémovým řešením a jen zvyšuje ceny bytů.

Prospekt s 8 doporučeními pro nové vedení Prahy je ke stažení na webu arch-rozvoj.cz

4. Řešení bytové krize a nedostatku škol

Pro řešení bytové krize je nutná masivní bytová výstavba. Žádné jiné řešení není. K tomu je potřeba urychlit a zjednodušit povolování a vyčlenit dostatek ploch pro novou výstavbu. Pokud se bude rychleji povolovat a více stavět, mohou být ceny nových bytů nižší až o 15 %. Praha musí mít jasnou strategii výstavby a financování nových škol. Bez zajištění školství a další potřebné infrastruktury, což je nutným úkolem veřejné správy, se masivní bytová výstavba nemůže rozběhnout.

5. Řešení problémů dopravy a „město krátkých vzdáleností“

Zajištění dopravních staveb, technické infrastruktury a školství je jednoznačně úkolem Prahy a státu. To soukromý sektor nemůže zajistit. Akcent a veřejné dotace by měly být zaměřeny na rozšiřování kvalitní a cenově dostupné veřejné dopravy jako preferované alternativy k individuální automobilové dopravě. Větší hustota výstavby a ve vhodných místech i vyšší stavby mohou vytvářet udržitelné, funkční a příjemné „město krátkých vzdáleností“.

6. Spolupráce Prahy, státu a soukromého sektoru

Praha a stát musí úzce spolupracovat v oblasti legislativy, spravedlivého rozdělování daní a při financování celostátně významných staveb. Pro Prahu je výhodné rozpracovat různé modely spolupráce se soukromým sektorem (PPP projekty). Praha má jiné, důležitější úkoly než stavět vlastní byty. Svůj fond nájemních bytů si ale může snadno a rychle vytvořit transparentní směnou nevyužívaných veřejných pozemků a brownfieldů za byty, které postaví soukromí investoři.

Pololetní analýza stavebnictví a trhu bydlení je ke stažení na webu arch-rozvoj.cz

7. Klimatický plán, ochrana životního prostředí a památek

Klimatický plán Prahy míří správným směrem, ale byl schválen za zcela jiných ekonomických a energetických podmínek. Proto by měl být s ohledem na aktuální situaci a problémy revidován. Životní prostředí a památky musí být důsledně chráněny, metropole se však zároveň musí rozvíjet, aby mohla prosperovat. Společenská kontrola nad povolováním staveb je potřebná, ale rozvoj metropole nemůže být rukojmím různých aktivistických skupin a „NIMBY“ přístupu.

8. Rozvoj brownfieldů a kvalita nové výstavby

Prioritou by měla být nová výstavba na brownfieldech. Stát by měl finančně podpořit dekontaminaci a revitalizaci brownfieldů, a to nejen těch veřejných, ale i soukromých. Kvalita územního plánování a kvalita nové výstavby s akcentem na veřejný prostor a zeleň jsou pro stavební rozvoj klíčové. Připravovaná stavba unikátní Vltavské filharmonie v Praze může být velkým impulsem pro zájem veřejnosti a investorů o kvalitní moderní architekturu v celé zemi.

Více o jednotlivých tématech včetně kompletních „8 doporučení pro nové vedení Prahy“ a unikátní nové „Pololetní analýzy stavebnictví a trhu bydlení“ je na webu arch-rozvoj.cz. K dispozici je zde také celý záznamSummitu stavebního rozvoje, který proběhl 14. září v Obecním domě v Praze.