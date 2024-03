Svou novinku tu představí firma Ravensburger, která českým fanouškům přináší unikátní karetní hru Disney Lorcana. Zjistěte, proč hra pobláznila hráče po celém světě, a nechte se také okouzlit.

Ovládněte magický inkoust a staňte se Illumineerem

Vítejte v kouzelném světě Disney Lorcana, kde se stáváte Illumineerem. Čarodějem, který pomocí magického inkoustu vyvolává oblíbené postavy. Ty mu nabídnou své schopnosti například při léčení zranění nebo v agresivním útoku. Záleží jen na vás, jakou herní strategii zvolíte.

Hra Disney Lorcana funguje na principu TCG (trading card games), kdy si sestavujete vlastní balíček hracích karet. Unikátní na hře je, že vám nabízí několik možností, jak hrát. Karty jsou rozdělené do šesti barev a každá z nich vyžaduje jinou herní taktiku.

V balíčku najdete všechny své oblíbené Disney postavy – Petra Pana, Mickey Mouse nebo Elsu z Ledového království. Ve svém balíčku můžete navíc kombinovat různé verze těchto postav.

Sběratelská karetní hra Disney Lorcana míří na pražský Comic-Con

Třetí série Into the Inklands nabízí několik novinek

V Česku se na konci února představila už třetí série hry Disney Lorcana s názvem Into the Inklads. Přinesla s sebou několik novinek a vylepšení. Přibyly karty lokací, které vás zavedou do ikonických míst, kde se odehrávají Disney příběhy.

Kromě toho ve svém balíčku najdete karty postav, akcí a písní. Záleží jen na vás, jak karty zkombinujete, abyste ve hře jako první získali 20 příběhových bodů.

Abyste mohli začít hrát, stačí k tomu alespoň 60 karet, které kombinují pouze dvě barvy inkoustu. V balíčku se také nesmí jedna postava objevit více než čtyřikrát. Na začátku je ideální sáhnout po některém ze startovacích balíčků. S ním můžete rovnou začít hrát.

Disney Lorcana chystá pro návštěvníky Comic-Conu exkluzivní překvapení

Na Comic-Conu rozhodně zamiřte rovnou do třetího patra O 2 Universa, kde najdete Deskohernu. Kromě třetí série Into the Inklands tam totiž seženete i karty z předchozích dvou sérií Disney Lorcana – First Chapter a Rise of the Floodborn. Ty jsou na českém trhu už téměř nesehnatelné. Hru si můžete vyzkoušet a naučit se ji hrát za asistence vyškolených trenérů Disney Lorcana.

Návštěvníky Comic-Conu pak čeká překvapení. Na stánku Disney Lorcana najdete unikátní promo karty. Ty můžete získat například za odehraný duel nebo za nákup dalších produktů Disney Lorcana alespoň v hodnotě 1 000 Kč. Dostanete tak jedinečnou příležitost pořídit si do balíčku potenciálně cennou kartu, která se vám jednou může velmi hodit.