Rozjet vlastní e-shop v Česku je snadnější, než si lidé myslí

Prodej na internetu není žádná raketová věda

Lidé mají často představu, že když chtějí prodávat zboží na internetu, ať už své nebo od dodavatele, musí mít spoustu technických dovedností, peněz na vývoj vlastního e-shopu a kontaktů. A možná tomu tak v minulosti bylo, ale ty doby už jsou dávno pryč a dnes již existují nástroje, které umožní vybudovat vlastní e-shop doslova na pár kliknutí. A některé dokonce zadarmo.

Vlastní e-shop za pár minut

Pro mnoho projektů se dá říct, že stavění e-shopu na míru, které pochopitelně nese statisícové náklady, dlouhé čekací lhůty a nikdy nekončící platby za práce programátora, když se objeví jakákoliv potřeba nových úprav, je tak trochu přežitkem. Fenoménem online podnikání jsou v současnosti e-shopy formou pronájmu, které umožní rozjet online prodej rychle, efektivně a doslova za zlomek ceny. Jednou z takových služeb je například e-shopové řešení Eshop-rychle, kde je tvorba e-shopu tak snadná, že ji zvládne i člověk bez technických znalostí. Pro menší e-shopy je nástroj dokonce zdarma.

Co prodej přes e-shop obnáší?

Nápad na zboží nebo službu, o které budou mít zákazníci zájem

Vlastní e-shop by měl vždy začít u nápadu na produkt nebo službu, kterou chce e-shopař prodávat. Může se ziskem přeprodávat zboží od dodavatelů, nebo se zaměřit na prodej vlastních výrobků. Důležité je, aby byl produkt pro zákazníky atraktivní a stejně tak byl atraktivní i pro majitele e-shopu. Pokud bude svým produktům rozumět a budou ho bavit, na péči o e-shop a následně i jeho prodejích to bude znát.

Živnostenské oprávnění nebo firma

Začít v dnešní době podnikat je snadné. K založení živnosti, což je do začátku nejjednodušší forma, vám stačí prakticky jen trocha vašeho času k vyplnění formulářů a přípravě potřebných dokumentů a správní poplatek 1000 Kč. Vše lze dokonce vyřídit pohodlně online.

K založení firmy (s.r.o.) dnes stačí základní kapitál 1 Kč, avšak nevyhnete se nějakému tomu papírování. Obě varianty mají svá pro a proti, ale stále platí, že začít podnikat nebylo nikdy jednodušší.

Tvorba a naplnění e-shopu

E-shop formou pronájmu znamená, že za určitý měsíční poplatek e-shopař získá kompletní systém a sadu nástrojů, které pro své obchodování využije. V takovém systému je pak snadné si vytvořit e-shop dle svých představ, naplnit jej produkty a jejich obrázky, popisky, cenami a dalším důležitým obsahem. Pronájmová řešení mají již integrovaná napojení na dopravce i platební brány, stačí si jen vybrat, které zákazníkům na e-shopu nabízet.

Marketing, prodej a expedice zboží zákazníkům

Po vytvoření e-shopu ještě není hotovo – přichází dokonce ta nejdůležitější část: Dát o e-shopu vědět světu. Existuje nespočet míst, kde svůj e-shop propagovat, a také nástrojů, které s propagací pomohou. Investice do reklamy se má ideálně vrátit ve formě prvních objednávek a spokojených, vracejících se zákazníků. Prodeje lze podpořit i budováním sociálních sítí nebo přidanou hodnotou ve formě zajímavého obsahu.

Samotný prodej pak probíhá z velké části automatizovaně, e-shopař přijímá objednávky a stará se o jejich fyzickou expedici přes nasmlouvané dopravce. Následná péče o zákazníka je pak pomyslnou třešničkou na dortu, která může znamenat rozdíl mezi opakovaným a jednorázovým nákupem nebo dobrou a špatnou recenzí.

E-shop jako koníček, nebo seriózní full-time projekt?

Velkou výhodou podnikání online je možnost si svobodně určit, kolik času do něj chce nový podnikatel zpočátku investovat. Vlastní e-shop je možné začít provozovat klidně jen jako přivýdělek k zaměstnání nebo koníček, který může časem přerůst v plnohodnotný zdroj obživy. I proto je e-shopaření v České republice tak oblíbené: poskytuje lidem flexibilitu a svobodu a v případě pronájmového řešení s sebou nese oproti robustním řešením na míru i podstatně menší finanční rizika.

Závěrem

V dnešní době online podnikání stále nabízí neomezené příležitosti. Ať už máte práci na plný úvazek a hledáte vedlejší příjem, nebo jste se rozhodli přejít kompletně na podnikání, vlastní e-shop pro vás může být tou správnou cestou.

Pokud jste se tedy i vy rozhodli, že uděláte krok k profesní změně a vrhnete se do podnikání, není nač čekat. Začít podnikat online můžete doslova ještě dnes a připojíte se tak k rostoucí komunitě online podnikatelů. A co víc - pokud se do e-shopaření opravdu obujete, už příští vánoční sezona může patřit i vám! Nebojte se plnit si své sny a udělejte první krok k úspěchu ve světě e-commerce.