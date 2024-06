RETELA kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu

Elektroodpad je specifický a velmi různorodý odpad, který obsahuje celou řadu cenných, ale i toxických materiálů. Výrobce či dovozce elektrozařízení má za povinnost se postarat o své produkty i poté, co je prodá konečným uživatelům a ty se stanou odpadem. Tomuto principu se říká rozšířená odpovědnost výrobce. Výrobce či dovozce tedy uzavře smlouvu s kolektivním systémem, který za výrobce prakticky plní všechny povinnosti týkající se sběru a recyklace elektroodpadu. Výrobce za tuto činnost odvádí do systému tzv. recyklační příplatek, který je součástí finální ceny elektrozařízení. Specifický druh elektroodpadu, který se pomalu začíná objevovat v odpadovém toku ve větším množství, jsou fotovoltaické panely (dále také jako „FV panely“).

V ČR bylo doposud instalováno přes 250 000 tun FV panelů. Technická životnost panelu je sice dlouhá a výrobce udává asi 25 let, nicméně v roce 2024 jsme už v polovině životnosti většiny instalovaných FV panelů v ČR. Největší „solární boom“ proběhl v letech 2009 až 2010, kdy bylo instalováno asi 170 000 tun FV panelů. Kolektivní systém RETELA je specialistou na sběr a recyklaci fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti. Podle nejnovějších zveřejněných dat Ministerstva životního prostředí má RETELA 55% podíl na trhu v rámci kolektivních systémů sběru a recyklace FV panelů v ČR.

Jaké materiály a v jakém množství v sobě FV panely skrývají? Uveďme si 3 materiály, které jsou nej z určitého pohledu. Tedy materiál s největším zastoupením, dále nejhodnotnější materiál a nejtoxičtější materiál. Asi každý, kdo někdy viděl fotovoltaický panel, by odhadnul, že co do hmotnosti je panel tvořen zejména sklem, a to ze 75-85 % dle typu panelu. Sklo je velmi dobře recyklovatelný materiál. Pokud je recyklace FV panelu provedena technologicky správně, pak lze získat velmi kvalitní materiál, který lze využít například jako filtrační písek nebo v rámci různých aplikací ve stavebnictví. Potenciál v rámci recyklace skla z instalovaných FV panelů v ČR je tedy okolo 200 tisíc tun.

Nejhodnotnějším materiálem v rámci FV panelů je bezesporu stříbro. Stříbro není obsaženo ve všech typech fotovoltaických panelů a obecně lze konstatovat, že jeho koncentrace byla nejvyšší v panelech první generace a poté již soustavně klesala. Stříbro je přítomno ve FV panelech v extrémně proměnlivých koncentracích, které se podle literatury pohybují od 10 do 600 mg/kg. Pokud bychom vzali odhadovanou průměrnou hodnotu okolo 50 mg/kg, pak recyklační potenciál v rámci FV panelů v ČR je okolo 12,5 tun stříbra. Obsah stříbra je hlavním kritériem, zda se dané FV panely ekonomicky vyplatí recyklovat. Drtivá většina panelů má obsah stříbra tak malý, že je třeba recyklaci dotovat z výše zmíněných recyklačních poplatků.

Vedle dobře recyklovatelných materiálů, jako je sklo, hliník nebo měď, mohou FV panely obsahovat také toxické látky. Zvlášť kadmium telluridové FV panely, které obsahují asi 4 gramy toxického kadmia na jeden panel. Těchto panelů není v ČR naistalováno velké množství, odhady mluví asi o 2 %. I tak se jedná celkem asi o 2 tuny tohoto toxického kovu, který je třeba v rámci recyklace z FV panelů bezpečně odstranit. Ve fotovoltaických panelech se nachází také olovo, kterého je odhadem ve všech instalovaných panelech asi 50 tun. Pokud by byly například takové panely skládkovány na skládce odpadů, mohlo by dojít k uvolnění těchto toxických látek do životního prostředí, např. kvůli vyluhování a prosáknutí do spodních vod skládky. Výše zmíněné kadmium má toxické účinky například na ledviny a játra.

V rámci oběhového hospodářství či cirkulární ekonomiky je nezbytné recyklovatelné materiály vracet zpět do výroby a šetřit tak primární zdroje surovin. Tím dochází sekundárně i ke snížení emisí skleníkových plynů, které ve velké míře vznikají zejména ve fázi těžby a rafinace primárních materiálů. Dle zákona musí být zajištěna recyklace alespoň 80 % hmotnosti FV panelu. V každém případě je třeba zajistit, aby odpadní FV panely nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených. Klasickým sběrným místem pro občany je sběrný dvůr. V rámci recyklace celých FV elektráren je nejlépe kontaktovat přímo kolektivní systém RETELA.