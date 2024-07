V Zóně Holešov vyroste nové Technologické a vzdělávací centrum

Rozloha tohoto Centra bude přibližně 15 hektarů, jeho základem by mělo být multifunkční dopravní zařízení. Dle závěrů koncepční studie bylo doporučeno, aby se jeho provozovatelem stala soukromá společnost. Z toho důvodu nyní vedení Zlínského kraje hledá nejen jeho potenciální provozovatele, ale i další investory, kteří by se podíleli na jeho výstavbě.

„V našem kraji aktuálně nemáme žádné podobné místo, které bychom mohli využívat k vědeckým, výzkumným a testovacím aktivitám. Plánované centrum by mělo tyto aktivity zajišťovat v oblastech materiálového výzkumu, environmentálních technologií, socioekonomických studií, informatiky, strojírenských oborů, robotiky nebo biomechaniky. Areál disponuje vhodnou dopravní dostupností a v jeho okolí se nachází mnoho společností a institucí, které mají potenciál pro jeho využití. Svůj zájem zapojit se do projektu konkrétními vědeckými aktivitami už projevila například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub, který má holešovskou průmyslovou zónu ve své gesci.

archiv Lubomíra Trauba

Vzdělávací část parku zaměřená na dopravu by mohla sloužit jako ideální místo pro školení řidičů Integrovaného záchranného systému, dopravních podniků nebo logistických firem. Aktuálně musí složky IZS absolvovat školení v jiných krajích, nebo dokonce na Slovensku, což je nejen logisticky, ale i finančně náročné. Tento nový okruh by měl být otevřen také veřejnosti – začínajícím řidičům k tréninku bezpečné jízdy, pro dětské dopravní akce nebo motoristické události. Mohly by ho využívat i automobilové firmy pro testování svých vozidel.

Projektový rámec TVC Holešov schválila Rada Zlínského kraje už v září 2021. V listopadu téhož roku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu předběžný souhlas s umístěním TVC v holešovské zóně, a to s podmínkou, že bude významně využíváno pro vědu a výzkum.

Kraj si následně nechal vypracovat koncepční studii provozu a efektivního řízení centra, finanční proveditelnosti a dopadovou analýzu projektu. Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost ČS & KK – sdružení společností KROKEM a Česká spořitelna, a.s. Závěry studie potvrdily, že je projekt technicky, procesně i finančně realizovatelný. Provoz areálu se ukázal jako ekonomicky soběstačný, bez nutnosti dotací, s dostatečným generováním zdrojů pro údržbu. Jako nejoptimálnější provozní model byla označena koncesní smlouva, kde by Zlínský kraj zůstal vlastníkem areálu a jeho provozovatelem by byla soukromá společnost.

„Proto jsme letos na jaře na základě výběrového řízení vybrali dodavatele průzkumu trhu, kterým se stala Česká spořitelna, a.s. Ta osloví vytipované provozovatele i případné investory z České republiky a zahraničí a získá od nich zpětnou vazbu ohledně jejich možného zapojení do přípravy TVC Holešov a nalezení dlouhodobě finančně udržitelného řešení, které rozloží dopad realizace projektu na rozpočet kraje do několika let,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub.

Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte se obrátit na Odbor strategického rozvoje Zlínského kraje, konkrétně na projektového manažera pana Tomáše Marka (tomas.marek@zlinskykraj.cz) nebo na pana Michala Jeníka z týmu Infrastrukturního poradenství České spořitelny (mjenik@csas.cz).

Zdroj: Zlínský kraj