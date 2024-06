5 kroků, jak se zbavit bolestí pohybovým systémem FASPO

Fascie, skrytý viník bolesti a proč o ně pečovat.

Bolesti zad, kolen, kyčlí, trapézů? Fascie může být skrytým viníkem! Díky fasciální síti je příčina bolesti často jinde, než kde to bolí.

Jako fascie se označují měkké složky pojivové tkáně, které protkávají celé tělo jako pružná síť, jež vše obaluje a propojuje.

Fascie je laicky řečeno velká nákupní taška (vnější, celkový obal), ve kterém je jednotlivé zboží (orgány, cévy, nervy,..) které mají také samostatný obal.

Kdybychom šli nakupovat a kolem sýru nenašli obal, med by nebyl ve sklenici, rohlík by neměl kůrku, pomeranč nejen slupku, ale i jednotlivé měsíčky by neměly svůj obal, pak bychom si museli domů odnést smíchaný obsah, navíc ve vlastních rukou.

Fascie tedy drží naše tělo pohromadě a navzájem obaluje, odděluje a propojuje všechny jeho části.

Fascie obklopují každý sval, svalové bříško, každou žílu, nerv a všechny orgány a kosti. Každá mízní céva, každá tepna a každá žíla disponuje vnějším obalem, jímž je fascie, a fascie jim urovnávají cestu tělem.

Když jsou zdravé, hydratované a pružné, pohybujeme se s lehkostí. Jednotlivé vrstvy mezi sebou kloužou, a tak nám v pohybu nic nebrání. Pohybujeme se jako v tekutém medu. Ale vlivem jednostranného pracovního, sportovního života, stresu, zranění nebo špatných pohybových návyků se fascie stávají tuhé, slepené a to dráždí nervová zakončení, která jsou ve fasciích. Pohybujeme se jako v zkrystalizovaném medu a pohyb nás stojí daleko více sil. Tím dochází k přetížení svalů, dráždění nervových zakončení, špatnému prokrvení a zásobení svalů.

Naše tělo je stvořeno pro pohyb. Díky pohybu se jednotlivé vrstvy v těle neslepí a později nám nebudou způsobovat tuhost a omezený rozsah. Když ale někde v těle dojde ke slepení vinou úrazu, jizvy, špatného držení těla, jednostranné zátěže, vyvolá to ve fasciální síti příliš velké tahy a vznik bolesti na úplně jiném místě.

V dnešní době sedavé je často omezen rozsah našeho kyčelního kloubu a zkrácená celá zadní strana dolní končetiny. Při pohybu pak tato část není dostatečně elastická a tahy se přenášejí do zad. Začnou bolet záda a my hledáme cviky na záda. Ale na vině může být tuhý kyčelní kloub nebo zkrácená zadní strana dolní končetiny.

Proto opečování fasciální tkáně by mělo být prvním krokem, když nás něco začne bolet a je také prvním krokem mého pohybového systému FASPO.

Díky studiu fascií a dalších fasciálních technik jsem znalosti převedla do používání automasážních technik. O všem mluvím na praktické přednášce OD BOLESTI K RADOSTI.

Zde ve videu si můžete vyzkoušet na svém těle, jakou změnu ucítíte při práci se svým fasciálním systémem.

Ale pouze péče o fascie nestačí. Druhým krokem po uvolnění a hydrataci je důležitá Autoelongace.

Autoelongace – cesta k napřímení a vycentrování.

Jednou z funkcí fasciové sítě v našem těle je převod tlakových sil na tahové. Cílem pro život bez bolesti je v našem těle tah, ne tlak. Tahové síly odlehčí páteři, kloubům a vše pak funguje, jak má. Tělo je sítí napnutých lan - svalů a fascií. Když jsou tato lanka správně napnutá a pružná, drží naše klouby a všechny segmenty ve správné pozici a při pohybu tak nedochází k jejich opotřebení.

V jaké pozici se právě teď nachází vaše tělo? Zhroucené? Nebo krásně vytažené?

Pro laiky znamená autoelongace - narovnej se! Co si pamatuji ze svého dětství - slyšela jsem to tolikrát! Herdu mezi lopatky a hlášku narovnej se slyšel myslím skoro každý z nás od rodičů, učitelů. Jak tuto hlášku udělalo tělo?

Lopatky s sobě, spodní žebra vzhůru, prohnutí v bedrech? Z jednoho extrému jsme se dostali do druhého. Pokyn narovnej se tělo udělalo v té části těla, která to umožnila. Tam, kde jsou svaly zkrácené, tuhé, slepené, se pohyb neuskutečnil. A tak si opět v těle vytváříme další problémy.

Proto, než se pustíme do napřimování, je potřeba v těle ošetřit fasciální síť, protáhnout zkrácené části a pak se naše tělo může napřímit právě v těch segmentech, v kterých je potřeba.

Pouze v napřímení dochází k vyrovnanému napětí tkání, svalů, fascií. Centraci kloubů a rovnoměrnému zatížení. Cévní, nervový, lymfatický, trávicí systém pak mohou lépe pracovat a tekutiny volně proudit.

Proto druhým krokem pohybového systému FASPO je Autoelongace. Ale napřímením to nekončí. Naše tělo potřebuje být nejen pružné ale také stabilní a silné.

Stabilita by měla být stínem každého našeho pohybu.

Pocit stability a koordinace v těle ovlivňuje i pocity stability a koordinace v životě.

Pokud tělo funguje harmonicky, je v rovnováze, i my se cítíme lépe.

Všechny segmenty, klouby v těle potřebují být v každé fázi pohybu maximálně stabilní a v kloubech mít ideální hybnost.

Stabilita by měla být stínem každého pohybu. Gravitaci využíváme ve svůj prospěch, když víme, jak se o ni opřít. Stabilita je pohyb - oscilace. Nejde o výdrž. Výdrž a držení vyžaduje neadekvátní sílu.

Pokud je nestabilní kotník, promítne se to jak do kolene, kyčle i zad. Naše tělo je tak silné, jak silný je nejslabší článek našeho těla.

Jaké je postavení vašeho těla v prostoru? Přechod z jedné pozice do druhé je koordinovaný a stabilní?

Zajistit sílu a stabilitu všech segmentů v těle je třetím krokem k tělu bez bolesti a proto S je třetím písmenem pohybového systému FASPO.

Možná si zde říkáte, to už stačí. Tělo máme napřímené, pružné a stabilní. No možná ano, ale skutečnost je jiná.

Každý den provádíme spoustu pohybů a je pouze na nás, jestli je využijeme ve svůj prospěch, nebo ne. Jestli se pohybem bude naše tělo léčit, nebo ničit.

Pohybové návyky – každodenní lék pro tvé tělo.

Jak držíme tělo při čištění zubů, pití kávy, práci na počítači, zvedání břemen? To všechno má obrovský vliv na to, jestli si pohybem prospíváme, nebo ubližujeme.

Třeba úchop přes palec při nošení tašky, koše, hrnce přetěžuje rameno a krční páteř. Když je ale vezmeme do ruky přes malíkovou hranu, aktivujeme tím stabilizační svaly lopatky a rameno se krásně otevře. Takových triků jsou stovky. Stačí je zařadit do běžných denních činností a najednou zjistíme, že nás nic nebolí. Pohyb totiž uzdravuje.

Proto jsem založila Školu pohových návyků, která provází učením každodenních pohybů. Takovými, které člověka spoluvytvářely po miliony let. Nabízí perfektní možnost cvičit archaické pohyby v běžném životě bez časové ztráty.

Implupsní trénink pánevního dna při chůzi, vstávání, stoupání do schodů pomáhá při bolestech zad. Každé vstávání umožňuje správné nasměrování kolen. Pohled do strany vede k mobilizaci hrudní páteře.Svižná chůze otevírá třísla. Při vzpažení v kuchyni a natahováním paže nad hlavu rozpohybováváme svůj ramenní kloub. Při jízdě autem s oběma rukama na volantu zdokonalujeme stabilitu svého ramenního kloubu.

Přirozenost v běžném životě stojí za tajemstvím úspěchu života bez bolesti.

Proto pohybové návyky jsou čtvrtým krokem pohybového systému FASPO.

Dech je pohyb

Dech je posledním pilířem. Dech je pohyb. Pohyb, který naše tělo dělá nejčastěji. Dech se děje. Dech plyne tam, kde má prostor. Kde mu to umožní naše tělo. Pokud je někde stažené, zborcené - dech nemá šanci. Je neefektivní cpát dech tam, kde není prostor, elasticita. Proto jsem dech dala až jako poslední krok v mém terapeuticko - pohybovém systému FASPO.

krokem bylo opečování fascií - F krokem napřímení, autoelongace - A krokem síla a stabilita, spirála - S krokem pohybové návyky - P krokem je dech - O

Tím, že s tělem pracujeme na všech úrovních, stává se pružné, napřímené, stabilní, začíná se pohybovat podle archaických vzorů, které nám byly dány a dech už má možnost do těla volně proudit tam, kam mu to naše tělo dovolí.

Každá buňka našeho těla potřebuje kyslík. Aby se ale mohl kyslík vyloučit z krve a dostat se do buňky, potřebuje k tomu ten správný dech.

Jak právě nyní dýcháte?

Volný dech do těla proudí zkrz pomalý nádech nosem a pohyb bránice dolů.

Vzduch jde pomalu do těla a plní se hrudník

pod klíčními kostmi - otevírají se ramena do široka a mírně nahoru

mezi lopatky, do stran, dopředu - hrudník pracuje jako harmonika

do dolních zadních žeber, beder, stran, jemně do solaru

do bederní páteře, do stran, jemně i do bříška

do pánve - do široka - tam otevírá kyčelní lopaty od sebe a uvolňuje SI skloubení

do pánevního dna

Toto lehké natlakování celého trupu od pánve po krk prodlouží a lehce vyztuží celou naši páteř. Jednotlivé obratle se od sebe oddálí, meziobratlové ploténky se odlehčí, okolní krátké svaly podél páteře se prodlouží a aktivují.

Pak nádech volně přejde do výdechu nosem. Bránice jako píst začne stoupat vzhůru a podtlakem, který začne v břiše vznikat.

pánevní dno stoupá vzhůru

břišní stěna se začne lehce stahovat

hrudník a mezižeberní prostor se zmenšuje

ramena lehce klesají dolů a do stran

a páteř se stále prodlužuje, jako bychom na hlavě měli královskou korunu

Po výdechu následuje klidné spočinutí. Po výdechu se opět rodí nádech.

Doporučuji několikrát za den si dát uvědomění dechu. Čím častější, tím lépe pro naše tělo.

Jen tak se do buněk dostane

dostatek kyslíku - svaly nebudou tuhnout

vnitřní orgány budou masírovány

dech nese naši páteř a ramena

nebudou tuhnout trapézové svaly

bránice pomáhá srdci jako pumpa rozvést krev do dolních končetin

hlubší dech aktivuje parasympatikus - nervový systém, který naše tělo uvolňuje

změny se projeví i na hormonální úrovni

budeme mít 19x více energie

Jak pracovat s tělem komplexně podle pohybového systému FASPO vysvětluji na praktické přednášce OD BOLESTI K RADOSTI.

Tak co, dává to smysl? Chápete už, proč nestačí posilovat břicho, když nás bolí záda? Že za bolest kolene mohou stažené stehenní svaly nebo nevhodné vstávání?

Naše tělo je geniálně propojený systém, který potřebuje komplexní péči. A přesně to nabízí pohybový systém FASPO. Je to kuchařka pro tělo bez bolesti. Stačí se držet těchto 5 kroků a pohyb přestane ubližovat a stane se naším lékem.

Přeji všem krásné dny v pohybu a bez bolesti

S úctou k tělu v souvislostech

Martina Fallerová