Za vším je vášeň, říká, majitelka kavárny Láskomina v Pacově

Majitelka Láskominy Nikoleta Müllerová nám nadšeně povyprávěla, jaký byl prvotní nápad otevřít vlastní kavárnu, i jak začala vyrábět prvotřídní pralinky, na které si lidé neváhají přijet ze širokého okolí.

Varování: Při čtení budete mít nezvladatelnou chuť na sladké.

Jaký je příběh za kavárnou a cukrárnou Láskomina?

Za vším je vášeň. Vášeň pro čokoládu, pro staré baráky a v neposlední řadě pro všechno, co dělám. Původně jsem podnikala v oblasti obchodních center, ale pak přišly děti a já jsem chtěla zvolnit pracovní tempo a také dělat něco přímo tady v Pacově.

Jezdila jsem s kočárkem kolem tohoto starého domu a říkala si, jaká je škoda, že jen tak chátrá. Chtělo by ho nějak oživit. A najednou se tam objevila cedule „na prodej“. To byl začátek příběhu Láskominy. Rozhodli jsme se s partnerem, že dům koupíme a uděláme v něm malou kavárničku. Trvalo téměř celý rok, než se nám podařilo objekt opravit. Nakonec i nás samotné překvapilo, jak velký projekt z toho je. Jenom dětská herna má asi 165 m2. A to ještě pořád nejsme u konce.

Vyrábíte vlastní sladkosti a vyhlášené pralinky, které jsou lahodné a vymazlené i na pohled. Jak jste se dostala k jejich výrobě?

Všechno to začalo v době, kdy jsem žila a studovala v Belgii. Tam jsem získala „zdravou závislost“ na čokoládě, hlavně pralinkách. Zbožňovala jsem ty obchůdky. Vozila jsem domů pralinky po kilech, abych udělala radost rodině, kamarádům a známým. Trvalo sice mnoho let, než to dozrálo do rozhodnutí mít vlastní výrobnu pralinek, ale člověk si někdy musí na ten správný okamžik počkat.

Vlastní cukrářská výroba bylo to, na čem jsem chtěla stavět. Zakládám si na kvalitních surovinách a snažím se o moderní přístup. Receptury mám z Belgie, ale i z Francie nebo ze Švýcarska. Každý rok se snažím zvládnout nějakou stáž u vyhlášeného mistra cukráře, abych měla kde čerpat inspiraci. Ať už se jedná o výrobu pralinek, dortů, dezertů, či zmrzliny. Ale rozhodující je chuť našich zákazníků. Podle prodeje se odvíjí výroba.

Ráda se řídím heslem, že v jednoduchosti je krása a není třeba za každou cenu experimentovat s mnoha surovinami.

Připravujete sladké občerstvení i pro různé příležitosti?

Příprava sladkostí pro slavnostní příležitosti je pro nás prestižní záležitostí. Ať už organizujete firemní večírek, nebo třeba svatební den, je to pro vás důležité. Snažíme se, abychom vám ten den patřičně „osladili“. Nasloucháme vám a snažíme se splnit vaše přání. A největší odměnou je pak spokojenost, úsměv na tváři, dobrá nálada hostů a vymetené talíře.

Setkala jste se s nějakým nevšedním požadavkem sladkostí na přání?

Na přání pečeme hlavně narozeninové dorty. Velký zájem je především o lehké ovocné dorty s jogurtem nebo se smetanou. Gurmáni si objednávají naše čokoládové pokušení nebo pistáciový dort. Záleží také na sezóně.

Dětské dorty jsou kategorie sama pro sebe. Už jsme připravovali fotbalové hřiště, soba, pavouka, celé stádo jednorožců, ale i želvy Ninja nebo Bezzubku.

Jaké zákusky nebo pralinky z vaší produkce nám doporučíte?

Pokud chcete opravdu ochutnat naše pralinky, je dobré si koupit krabičku, kde je více příchutí. Každému samozřejmě chutná něco jiného. Zatímco já mám třeba ráda hořkou čokoládu v kombinaci s kávou, karamelem a whisky, někdo jiný ocení ruby čokoládu s wasabi. Ano, i takovéto kombinace u nás najdete. Často také připravujeme malou krabičku pralinek pro svatební hosty. Jsou tam jen dvě. Jedna za nevěstu a druhá za ženicha. A pokud hledáte originální dárek pro své klienty, umíme vyrobit i pralinky dle vašich firemních barev a příchutí, jaké si vyberete. Můžete takto vyřešit třeba vánoční dárečky.

Co se týče dezertů, velkým oblíbencem je náš slaný karamel, čokoládové pokušení nebo klasický větrník. Zákazníci si velmi oblíbili i naše domácí limonády a osvěžující smoothies.

Pozvala bych vás ale především na pohodové posezení u naší kávy. Děláme věci s chutí a s láskou. My jsme Láskomina.