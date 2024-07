Výběr správného fotovoltaického systému je klíčem k vaší spokojenosti

Hlavní kritéria pro výběr fotovoltaiky

„Při rozhodování, který fotovoltaický systém bude pro dům vhodný, je potřeba položit si základní otázku - chci maximalizovat energetickou soběstačnost, nebo je mým cílem finanční úspora za elektrickou energii? Je pochopitelné, že fotovoltaika není schopna vyrábět energii celých čtyřiadvacet hodin denně. Během dne domácí elektrárna produkuje energie nejvíce. V domácnosti je spotřeba minimální, protože jsou její členové zpravidla ve škole či v zaměstnání. Naopak večer, kdy se sejde celá rodina a spotřebiče fungují na plné obrátky, je tomu naopak. „Právě proto považuji v podstatě za nutnost vlastnit akumulační bateriové systémy - ideálně totiž optimalizují spotřebu energie. Aktuálně se dají výhodně pořídit z nově nastavených dotačních programů,“ komentuje Martin Mráček.

Bateriové systémy se liší velikostí i použitím.

Volba velikosti baterie je základem

Velikost baterie závisí na běžném chodu domácnosti. Podle toho, kolik energie rodina průměrně spotřebuje, je následně určeno množství panelů a velikost bateriového úložiště. „Tady zákazníkům pomohou odborníci z vybrané společnosti, u které si elektrárnu zákazník objedná. S novými dotacemi je možné získat maximální finanční částku až na dvojnásobek výkonu baterie k výkonu elektrárny,“ upozorňuje Martin Mráček a pokračuje. „Můžeme také optimalizovat elektrárnu tak, aby další přebytky energie směřovaly do ohřevu teplé energie. Správně navržený systém je schopen využít až 100 % vyrobené energie v domácnosti. Bylo by tedy chybou vyrobenou energii nechat zmizet do veřejné sítě.“ Také současné nastavení podmínek pro získání finančních prostředků z dotačních programů je nastaveno tak, aby si zákazník ukládal přebytky energie do baterie.

Příklad efektivního využití energie z fotovoltaické elektrárny.

Virtuální baterie - je správným řešením pro přebytky energie?

Dalším prostředkem pro ukládání přebytečně vyrobené energie je tzv. virtuální baterie - tedy cloudové úložiště. Pracuje na principu elektřiny uskladněné v rámci distribuce, kterou v létě prodáme a v zimě zase koupíme zpět. S ní jsou ovšem spojené finanční náklady za distribuční poplatky a případně daň. Navíc - výkup a následný prodej elektrické energie z tohoto úložiště nemusí být pro zákazníka vždy finančně výhodný.

Větší solární elektrárna se jeví jako lepší investice

Větší nebo menší elektrárna? Menší zařízení znamená menší pořizovací hodnotu. Ovšem je třeba myslet na budoucnost. „To, co zákazníkovi stačí nyní, bude třeba za pět let málo. S větším počtem členů rodiny roste spotřeba elektrické energie. Totéž je nutno říct o rozšíření technického aparátu, který v současnosti čím dál více směřuje k akumulátorovému provozu. Proto doporučuji vsadit hned na začátku na větší elektrárnu,“ řekl Martin Mráček. Fotovoltaická elektrárna se sice dá v budoucnu rozšířit, má to ale svá úskalí. Fotovoltaické panely, které budou dostupné za pár let, mohou vypadat jinak než ty současné, takže designová různorodost nemusí být příliš estetická. Další potíž může být v rozdílné záruce za jednotlivé komponenty. A v neposlední řadě je zde finanční podpora formou dotací - tu totiž aktuálně nelze čerpat opakovaně.

Před pořízením fotovoltaiky je potřeba zvážit, jak velkou elektrárnu budete nyní, ale také do budoucna potřebovat.

Jaký je ideální počet fotovoltaických panelů?

Platí úměra - čím více fotovoltaických panelů máme, tím více energie vyrobíme. Ideální podmínky jsou základem a zvyšují procento efektivity. V reálném prostředí je ovšem výkon panelů nižší, než kolik udává jmenovitá hodnota v kWp.

Záleží na:

úhlu dopadu slunečních paprsků na plochu panelu

denní době

ročním období

geografické poloze

atmosférických podmínkách

V České republice se celková doba slunečního svitu pohybuje od 1400–1800 h/rok. V horských a podhorských oblastech 1600 h/rok a v nížinných oblastech jižní Moravy až 2000 h/rok. Předpokládaná roční výroba energie fotovoltaické elektrárny tak počítá se součtem reálných výkonů všech panelů a jeho vynásobením dobou osvitu. Energeticky nejvýhodnější je orientovat fotovoltaické panely na jižní stranu, kde dochází během dne k největšímu osvitu. Optimální rozmezí sklonu panelů je od 20° do 50°. Konkrétně úhel 35° se jeví jako ideální nastavení pro maximální výnos po celý rok.

Na základě získaných informací od konkrétního zákazníka ohledně spotřeby energií domácnosti, z polohy domu a dalších parametrů, dokáží odborníci ze specializovaných společností zaměřujících se na prodej fotovoltaiky určit, který systém je pro zákazníka nejvhodnější. Ostatně z dostupných dat lze určit průměrnou spotřebu domácnosti poměrně přesně.

Orientační propočet velikosti fotovoltaické elektrárny dle požadovaného výkonu.

Při pořízení fotovoltaického systému se bezesporu setkáte se slovem Kilowatt-peak, který označujeme zkratkou kWp. Jedná se o jednotku špičkového výkonu. Tato jednotka se používá k vyjádření výkonu jak fotovoltaických panelů, tak fotovoltaické elektrárny. Výkon fotovoltaické elektrárny je totiž dán součtem výkonů jednotlivých fotovoltaických panelů.

Rada odborníka na fotovoltaiku Martina Mráčka

O fotovoltaických systémech si lze mnoho informací prostudovat, rozhodně je žádoucí pochopit smysl a fungování celé solární sestavy. „Na trhu existuje celá řada firem, které zajišťují kompletní řešení fotovoltaické elektrárny na klíč. Každému potenciálnímu zájemci bych ale doporučil klást důraz na precizní výběr takovéto společnosti, která bude v konečné fázi systém realizovat. Dlouhodobá pozice na trhu, fyzické realizace, poradenství, záruční i pozáruční servis, dokonce i minimální záloha před podpisem smlouvy je ukazatelem spolehlivosti a stabilního zázemí nejen aktuálně, ale také do budoucna. Všechny tyto ukazatele, realizované projekty společnosti Tipa SOLAR a reference skutečných zákazníků jsou z mého úhlu pohledu dostatečnou zárukou. Zde také vedle odbornosti oceňuji lidský přístup a ochotu pomoci.“