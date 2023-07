Proč investovat do dluhopisů a jejich výhody

Dluhopisy představují zralou a etablovanou investiční třídu, která poskytuje investorům řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je stabilita a předvídatelnost. Investice do dluhopisů je spojena s nižším rizikem než jiné formy investic, jako jsou akcie či komodity. To přináší investorům vyšší míru jistoty a bezpečnosti. U dluhopisu například přesně víte výši úrokové sazby, která je většinou pevná, a délku vaší investice.

Ná výši úroku tedy nemá vliv případná inflace a další výkyvy na trhu, které z posledních let tak dobře známe a které zcela zásadně ovlivňují například úroky u akcií či spořicích účtů.

Velmi zajímavé jsou především ZAJIŠTĚNÉ EMISE PROSTŘEDNICTVÍM AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ.

Agent pro zajištění je nezávislá právnická či fyzická osoba, která přijímá zajištění dluhopisů na vlastní účet ve prospěch vlastníků dluhopisů. V případě selhání emitenta garantuje agent pro zajištění realizaci zajištění a jeho vypořádání, např. zástavního práva, v prospěch vlastníkům dluhopisů. Vaše investice je tedy chráněna skutečným majetkem emitenta.

Investice do lesů a lesních pozemků je jednou z oblastí, která se jeví jako stabilní a perspektivní. Lesy představují klíčový zdroj obnovitelného bohatství a mají důležitý ekonomický a ekologický význam. Dřevo, jako jedna z hlavních komodit z lesních zdrojů, si stále udržuje rostoucí hodnotu a je žádanou surovinou ve stavebnictví, nábytkářství a dalších odvětvích.

Dlouhodobý vývoj cen kulatiny ukazuje stabilní růst i přes krátkodobý výkyv způsobený kůrovcem

Investování do dluhopisů s investičním zaměřením na lesy a lesní pozemky je atraktivní možností pro investory, kteří hledají stabilní a dlouhodobou investici. Výhody spojené s touto investicí zahrnují nejen potenciální zhodnocení kapitálu, ale také příležitost podpořit udržitelný rozvoj lesního hospodářství a ochranu přírodních zdrojů.

Investice do lesů a lesních pozemků, která se jeví jako stabilní a výhodná forma investovaní

„Lesy a lesní pozemky jsou rovnocennou součástí každého diverzifikovaného investičního portfolia,“ uvádí Libor Jaroš, manažer pobočky. „Investování do této oblasti umožňuje investorům přístup ke stabilnímu a rostoucímu trhu, který přináší jak finanční výnosy, tak i přínosy pro životní prostředí.“

Investicí do dluhopisů s investičním zaměřením na lesy a lesní pozemky získáte stabilní a perspektivní investiční příležitost. Buďte součástí rostoucího trhu dřeva a podpořte udržitelný rozvoj lesního hospodářství v České republice.

První plzeňský dluhopis je právě takovou investicí a nabízí investorům unikátní příležitost v zajištěné emisi dluhopisů.

První plzeňský dluhopis nabízí řadu výhod pro investory a zároveň přináší regionální přínos pro Plzeňský kraj.

Jednou z hlavních výhod investování do Prvního plzeňského dluhopisu je právě jeho zaměření na investici do lesů a lesních pozemků. Lesy a lesní pozemky jsou klíčovým zdrojem obnovitelného bohatství a mají významný přínos pro životní prostředí. Investice do těchto oblastí přispívá k udržitelnému rozvoji a ochraně přírodních zdrojů. Velkou výhodou je, že je to v podstatě stále rostoucí investice, viz. následující grafy:

Wood Seeds - Zásoba dřevní hmoty v m3

První plzeňský dluhopis nabízí investorům až 12% zhodnocení kapitálu a exkluzivně také zajištěný dluhopis s výnosem 11 % v prvním roce. Pro ty, kteří chtějí investovat s ohledem na regionální přínosy a podporu životního prostředí, je tato investice rozumnou a perspektivní volbou.

„V současné době nabízíme také zajištěnou emisi se zhodnocením 11 % první rok a 9,5 % v následujících 2 letech. A to je opravdu velmi solidní a zajímavá investiční nabídka. Jen málo emitentů na trhu má zajištěný dluhopis. Jeho velkou výhodou je zajištění majetkem emitenta a to samo o sobě svědčí o rovném přístupu firmy pro její investory,“ říká Libor Jaroš, manažer pobočky emitenta.

Wood Seeds - Hodnoty dřevní hmoty v našem majetku v Kč

Regionální přínos Prvního plzeňského dluhopisu je důležitým faktorem, který přitahuje investory. Peníze z investice jsou využity přímo v Plzeňském kraji, což má pozitivní dopad na místní ekonomiku a komunitu. Investice do dluhopisu pomáhá financovat také výstavbu nového dřevozpracujícího závodu, což vytváří nová pracovní místa a podporuje ekonomický růst v regionu.

První plzeňský dluhopis nabízí zhodnoceni až 11 % zajištěnou emisi dluhopisů

„Jsem hrdý na to, že První plzeňský dluhopis přináší regionální přínos pro Plzeňský kraj,“ dodává Jaroš. „Investoři, kteří se rozhodnou podpořit tuto investici, mohou mít jistotu, že jejich peníze budou mít reálný dopad na místní komunitu a životní prostředí, a investují tím vlastně do budoucnosti nás všech.“

Investujte do Prvního plzeňského dluhopisu a přispějte k hodnotným výsledkům pro vaši investici i pro Plzeňský kraj. Buďte součástí pozitivních změn a budujte společně lepší budoucnost pro všechny.