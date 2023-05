Požár ve sklárně dočasně mění tvar ikonické láhve Tullamore D.E.W.

Originální chuť zůstává stejná, ale whiskey nyní na pulty v několika evropských trzích putuje v kulatém skle. Dočasně změněnou láhev koupí milovníci této irské whiskey pouze v Česku, v Dánsku, Polsku, Německu a ve Švédsku.

Obvyklá chuť ovšem zůstává naprosto stejná a jedná se o originál, na který jsou zákazníci zvyklí. Než firma vyřeší výpadek v dodávce skla, na vybraných trzích bude k Tullamore D.E.W. k dostání v oblé lahvi místo tradiční hranaté.

K návratu k tradiční dlouholeté láhve by se značka chtěla vrátit co nejdříve, kdy to ale bude zatím nelze s určitostí říci. Z dlouhodobého hlediska tak může být nová láhev zajímavým sběratelským artiklem.

Nová láhev pochází přímo ze Spojeného království z města Ayshire. I nadále se však whiskey Tullamore D.E.W. vyrábí tradičním způsobem v palírně v irském městečku Tullamore.

„Přestože nás požár sklárny netěší, věříme, že o limitovanou edici Tullamore D.E.W. v kulaté láhvi bude mezi zákazníky zájem. I když jsme museli změnit balení, naše whiskey stále chutná naprosto skvěle bez ohledu na to, z čeho si ji naléváte. Kdy se vrátí originální hranatý tvar, nevíme v tuto chvíli přesně, ale děláme vše pro to, aby to bylo brzy.“ popisuje situaci Nora Torpey, globální ředitelka značky Tullamore D.E.W.

Limitovaná edice láhví se kromě tvaru a výšky láhve bude lehce lišit i uzávěrem. Změna se týká pouze Tullamore D.E.W. Original 0,7l. Všechny ostatní velikosti láhve Tullamore D.E.W. Original a ostatní produkty značky jsou i nadále k dostání ve svém typickém balení. Patří mezi ně Tullamore D.E.W. Honey, Tullamore D.E.W. XO Caribbean Rum Cask Finish, Tullamore D.E.W. 12 year Old Special Reserve, Tullamore D.E.W. 14 Year Old Single Malt.

Značka Tullamore D.E.W. vyrábí vynikající whiskey od svého založení v roce 1829. V České republice se Tullamore D.E.W dlouhodobě drží na první příčce prodejnosti v segmentu whiskey, kdy zde ročně prodává zhruba dva miliony láhví.