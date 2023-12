Povinné ručení 2024 - vyšší limity a pojištění i pro elektrokoloběžky

Jak zjistím, zda je povinné ručení zaplacené? Podle registrační značky (SPZ) vozu lze jednoduše přes Českou kancelář pojistitelů dohledat, zda má vozidlo zaplacené povinné ručení. Jednoduchý návod najdete v našem dalším článku. Co je zelená karta? Zelená karta slouží jako doklad o zaplaceném povinném ručení. V současné době již nemusíte vozit její papírovou podobu, postačí její digitální verze. Jak si zelenou kartu jednoduše stáhnout do mobilu vám poradíme v tomto článku. Co se mění u pojištění auta? Mezi nejdůležitější změny patří rozšíření okruhu vozidel, ke kterým je potřeba sjednat povinné ručení. Zvyšují se minimální limity pojistného plnění na 50 milionů korun a nově také přechází povinnost mít sjednané povinné ručení z vlastníka na provozovatele. Od září 2024 již řidiči nebudou muset vozit zelenou kartu v žádné podobě, s výjimkou cest do zahraničí. Nemění se jen povinné ručení 2024. Od ledna dochází také ke změnám na silnicích. Začne totiž platit novela zákona o silničním provozu. Co se změní, jsme detailně rozebrali na tomto místě.