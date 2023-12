Pijete kolu? Máme pro vás novinku s ikonickou, ještě lepší chutí!

V dnešním rychlém světě se stále více lidí snaží najít zdravější alternativy k oblíbeným drinkům plným cukru a umělých přísad. Nikdo přece nepotřebuje zkonzumovat 49 kostek cukru v 1,5 litru koly. Právě proto vznikla novinka s celosvětově populární příchutí.

Přírodní ingredience pro lepší životní styl

Nejen fanoušci koly budou nadšeni originální chutí Microdrinku COLA, která je přesně taková, jakou ji známe, jen lepší! Obsahuje přírodní ingredience - kolový ořech a zelenou kávu, které v našich končinách nejsou až tak známé, ale o to vhodnější jsou pro naše tělo. Zelená káva není pražená, zachovává si ve svém nitru kyselinu chlorogenovou, je bohatá na antioxidanty, které pomáhají neutralizovat volné radikály a chránit náš organismus před poškozením. Také má pozitivní vliv na metabolismus a podporu při hubnutí. Kolový ořech je známý svými adaptogenními vlastnostmi, které pomáhají snižovat stres a zlepšovat duševní pohodu. Kromě toho obsahuje řadu vitamínů a minerálů, které jsou důležité pro správné fungování organismu.

Chuťový zážitek bez kompromisů

Microdrink COLA se může pochlubit nejen přírodními složkami, ale také lahodnou chutí. Bez ohledu na to, zda jste milovníkem klasické koly nebo se snažíte vyhnout cukru. Nová příchuť waterdrop® z limitované edice vás jistě potěší. Dokonalá kombinace s nejlepšími ingrediencemi vám umožní vychutnat si osvěžující nápoj bez pocitu viny.

Nesmí chybět na žádném stole, ať už doma nebo na párty a nejen o Vánocích. Díky své skladnosti si ji můžete vychutnat kdykoli a kdekoliv, což vám pomůže udržovat pitný režim i v chladnějším počasí, kdy by se na hydrataci měl klást velký důraz. Nyní si můžete dopřát osvěžující nápoj, který je nejen lahodný, ale také udržitelný. Limitovaná edice Microdrinku COLA přináší ikonickou chuť s malým twistem, bez cukru a s obsahem vitamínů. Je to skutečná rarita na trhu, takže neváhejte a vyzkoušejte ji co nejdříve. Buďte trendy, osvěžte se a dopřejte si nadčasový chuťový zážitek!

Více informací o produktu naleznete na www.waterdrop.cz nebo v našich prodejnách v Praze a v Brně.