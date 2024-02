Penzion Podhorní mlýn: vyhlášená kuchyně u města Kostelec nad Orlicí

Nově zrekonstruovaný penzion v srdci přírody

Penzion Podhorní mlýn najdete v klidné lokalitě lesoparku Lipová stráň, pouhých 10 minut chůze od centra Kostelce nad Orlicí. Penzion nabízí ubytování v prostorných pokojích a apartmánech, kde se budete cítit jako doma.

Vše je zrekonstruováno v moderním stylu, každý pokoj se pyšní vlastní koupelnou a rychlým WiFi připojením zdarma. Perlou penzionu je potom pokoj Superior, kde máte k dispozici vlastní terasu, která je perfektní pro večerní posezení se sklenkou vína. Ostatně, čtyřhvězdičkový certifikát i umístění v TOP 10 penzionech ČR a mnoho dalších ocenění mluví za vše – tady se prostě budete cítit skvěle.

Turistika, památky, odpočinek

Zabydleni? Výborně, je čas vyrazit na výlet po okolí. Auto můžete klidně nechat stát na parkovišti pro hosty, okolí je totiž skvělým místem pro cykloturistiku. Penzion má také vlastní kolárnu s dobíjením elektrokol, takže vaše kola budou ubytována stejně pohodlně jako vy.

Kolo je však jen první z mnoha možností. Blízké okolí nabízí dobře značené turistické trasy, in-line stezky, rybníky otevřené rybolovu nebo venkovní koupaliště. Vlastně ani nikam nemusíte vyrazit, penzion má vlastní relaxační zahradu s bazénem – občas je prostě nejlepší jen tak lenošit a užívat si sluneční paprsky.

V okolí je toho opravdu hodně, od hradů a zámků přes muzea, rozhledny až po rozlehlé lesy. Přátelský personál penzionu však dobře ví kudy kam a rád vám naplánuje celodenní výlet podle vašich představ, dokonce vám zabalí i svačinku na cestu.

Privátní wellness a vynikající věhlasná kuchyně

Po náročném dni na výletech nebo v přírodě je privátní wellness přesně to pravé pro vaše unavené končetiny. I tady je z čeho vybírat. Klasická finská sauna je pravděpodobně neodmyslitelnou součástí každého wellness, ale parní komora provoněná eukalyptem je už něco, co jen tak neuvidíte. Vířivá vana je potom to správné bublinkové hýčkání, které by měl dostat každý zasloužilý turista. A tohle všechno budete mít jen pro sebe - přidejte sekt a košík sezonního ovoce a máte zaručený recept na relax.

Nejenom zapálení sportovci ocení pořádnou masáž, dámy se potom rády nechají rozmazlovat kosmetickými službami. Procedur je na výběr celá řada a za doprovodu relaxační hudby uvolní tělo i duši.

Po dlouhém dni plném zážitků jednomu většinou pořádně vyhládne. Poctivá kuchyně se tady vaří z čerstvých regionálních surovin a je to opravdová špička, kterou si návštěvníci vždy pochvalují. Vybere si každý – ať už chcete zhřešit s kachnou, zelím a knedlíky, nebo si dopřát svěží salát, přijdete si na své. Pokud máte jakékoli omezení jídelníčku, rádi vám zde vyjdou vstříc a menu vám upraví podle vašich představ. Vegani i vegetariáni jsou zde vítáni. A ať už zítra vyrazíte na další výlet, nebo budete jenom ležet u bazénu, bohatá snídaně vás nastartuje na další pohodový den. Tento pobyt si nenechte ujít.