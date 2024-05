Lidé letos objeví nový typ PC

Technologický průmysl zažívá v poslední době boom díky umělé inteligenci. Vše od softwaru po hardware se točí kolem umělé inteligence. Můžete vysvětlit, proč se to děje právě teď?

Všechny významné změny v technologickém průmyslu, kterých jsem byl během své kariéry svědkem, se odehrály přesně v ten správný okamžik a mohla za to ta správná technologie. Dovolte mi, abych to ukázal na příkladu: uvedení platformy Intel Centrino v roce 2003. Ačkoli samotný název nemusí u koncových uživatelů příliš rezonovat, znamenal historickou změnu v oblasti osobních počítačů, protože představil integrovanou Wi-Fi!

ASUS S1N byl prvním notebookem Intel Centrino na světě, který si mohli zákazníci koupit. Tento posun byl jedním z okamžiků „před a po“. V dnešní době je už nemožné najít notebook bez Wi-Fi. Podobná změna nastala o několik let později, když byl představen segment ultrabooků. Díky tomuto posunu dnes máme ultrapřenosné notebooky s hmotností jen o málo vyšší než 1 kg, které vydrží na jedno nabití pracovat 10 až 15 hodin.

A teď přišla éra umělé inteligence. Byli jsme svědky vzniku rozsáhlých jazykových modelů od softwarových inovátorů, jako je OpenAI, a tento trend nyní proniká i do osobních počítačů.

Proč se zaměřit na notebooky? Protože se jedná o celosvětově nejoblíbenější typ počítače. Nastal ideální čas pro další změnu a vytvoření chytřejších, rychlejších a bezpečnějších zařízení.

Podle mého názoru by se mohlo jednat o největší revoluci v oblasti PC za posledních několik desítek let.

Říkáte tomu revoluce, ale co to konkrétně znamená pro koncového uživatele?

V současné době většina AI služeb funguje v cloudu. Uživatelé mohou k těmto službám přistupovat z jakéhokoli počítače, ale je tu několik dlouhodobých problémů:

1. Ochrana osobních údajů zákazníků: Požadavky odesílané na servery třetích stran musejí být zpracovávány bezpečně.

2. Doba odezvy: Doba nutná k vyřízení požadavků se může prodloužit v důsledku poptávky uživatelů po konkrétních službách nebo softwaru.

3. Náklady: Investice do cloud computingu v poslední době prudce vzrostly a předpokládá se, že během příštích tří let dosáhnou 400 miliard dolarů. V důsledku toho se očekává, že se zvýší i náklady na předplatné služeb.

Notebooky používají miliony lidí na celém světě a zůstávají nejoblíbenějším typem osobního počítače. Pokud by část AI výpočtů mohla být prováděna lokálně, výrazně by to zlepšilo funkčnost AI, zlepšilo soukromí dat a zkrátilo dobu odezvy.

Mluvíte o jednotce NPU (Neural processing unit)?

Ano, NPU (Neural Processing Unit) je nová klíčová součást počítačů, podobná procesoru nebo grafické kartě. NPU je zodpovědná za všechny výpočty související s AI, což je to, co jsem měl na mysli, když jsem mluvil o „části AI výpočtů prováděných lokálně“.

Integrace funkce Copilot od Microsoftu do systému Windows přináší řadu dalších výhod. Nemusíme se spoléhat pouze na NPU. Očekává se, že tento trend bude nadále sílit.

Vezměme si například aplikace pro online schůzky, kde si mohou uživatelé aktivovat rozostřené pozadí. Tato funkce pracující v reálném čase značně zatěžuje procesor, protože procesor dohlíží na různé další procesy běžící v operačním systému.

Tím, že úlohy související s rozostřeným pozadím přeneseme na NPU, toho dosáhneme při třikrát nižší spotřebě energie. Koncoví uživatelé tak získají další 2-3 hodiny výdrže baterie, což je výhoda, která byla dříve nedosažitelná. Ať už se často účastníte schůzek nebo pracujete na cestách, znamená tato delší výdrž baterie značnou výhodu.

Představte si, že nemůžete najít konkrétní prezentaci nebo fotografii ve složce, kterou jste si prohlíželi minulý týden. V režimu Recall ve Windows 11 vám asistent využívající AI umožní procházet zpětně počítač a najít chybějící část obsahu. Je to opravdu zásadní, zejména s ohledem na to, jak často se lidé s tímto problémem setkávají.

Je nějaký časový horizont, kdy lidé začnou měnit své současné notebooky, když se dozvědí o AI noteboocích?

První Copilot+ PC se na světovém trhu objeví v červnu, přičemž v průběhu roku 2024 bude k dispozici stále více softwaru využívajícího AI. ASUS představí 18. června svůj revoluční Copilot+ PC, Vivobook S15 (S5507).

Předpokládáme přechodné období, ve kterém očekáváme zejména zájem tzv. early adopters a tvůrců obsahu. Tyto skupiny jsou díky své efektivitě připraveny rychle reagovat, což přímo přispívá k jejich růstu.

Očekává se, že čím více bude k dispozici softwaru využívajícího AI, tím rychleji trh poroste. Odborné prognózy naznačují, že během příštích dvou let by se mohlo prodat několik desítek milionů kusů.

Můžete nám říci více o strategii společnosti ASUS?

Stanovili jsme si jasný cíl: být jednička na trhu Copilot+ PC. A nepůjde pouze o jediný model, chceme pokrýt několik důležitých segmentů současně.

ASUS má bohatou historii technologického inovátora. Tyto inovace nám nejen pomohly stát se jedním ze tří největších prodejců notebooků, ale také posílily naši značku.

Blížící se uvedení Copilot+ PC je pro nás velmi důležité. Napjatě čekáme, jak naši zákazníci přijmou tuto novou generaci osobních počítačů.