Francouzská elegance: Legendární Starck navrhl lahev Perrier

Zelená lahev Perrier kapkovitého tvaru je již mnoho let ikonou a symbolem značky po celém světě. Starck ji dokázal ještě zvýraznit minimalistickými elegantními prvky charakteristickými pro jeho dílo.

Jeho design přináší i skutečně funkční řešení. Jemné vroubky po obvodu dodávají lahvi nejen unikátní vzhled, ale také usnadňují její úchop.

Inspirací pro návrh byla především čočka - vynález francouzského vědce Augusta-Jeana Fresnela, jež byla původně vyvinutá pro námořní majáky a poté našla uplatnění v mnoha dalších oblastech osvětlení. Právě původní návrh světla majáku Starck vtiskl do výsledného designu, který pracuje s hrou světla odrážejícího se od lahve po dopadu na její povrch.

Exkluzivní limitované edice lahví vydává Perrier společně s umělci již přes sto let. Proto tedy spojení prémiové vody Perrier a umělce Philippa Starcka není ojedinělým, navazuje na sérii úspěšných spoluprací s předními světovými výtvarníky své doby, jako byli Andy Warhol, Salvador Dalí, Bernard Villemot, Raymond Savignac, Jean Carlu, Jean Gabriel Domergue či Takashi Murakami.

Philippe Starck se ve své práci věnuje mnoha odvětvím designu přes produktový design, módní návrhářství, interiéry až po architekturu. Jeho návrhy jsou proslulé jednoduchostí a současně novým pohledem na tradiční věci. Známý je například jeho odšťavňovač Juicy Salif či průhledné židle Louis Ghost.

„Philippe Starck je tvůrcem silných příběhů spojených se svým designem. Umí evolučně posunout známý předmět do nových souvislostí a zachovat přitom jeho eleganci a estetiku. Jeho nová lahev pro Perrier je dokonalým příkladem tohoto přístupu,“ komentuje návrh český designér Rony Plesl.

Aleš Najbrt, významný český grafik a designér, ocenil nejen estetiku Starckova designu, ale i jeho funkčnost: „Mám rád jednoduché věci i jednoduchá přesná řešení. Proužky na lahvi jsou nejen elegantní, ale i funkční. Díky nim se lahev dobře drží. Rád si připíjím vínem, ale dnes to bude minerálka.“

„Je z mnoha důvodů logické, že se Perrier obrátil na nestora designu Philippa Starcka, který v globálním světě kreativity tvoří již od konce 80. let. Starck je tvůrce silných příběhů, které propojuje se svým designem. Umí evolučně posunout všeobecně známý předmět do nových souvislostí. Je to ale i mistr elegance a estetiky, takže jsem přesvědčen, že se jeho nový objekt bude líbit. Zkrátka se mu to opět povedlo,“ dodává český designér Michal Froněk.

Nová limitovaná edice lahve Perrier vytvořená Philippem Starckem je skutečným důkazem toho, že i v každodenních předmětech může být umění a design spojený s funkcionalitou.

Oficiální dodavatel značky Perrier v Čechách, společnost Le Patio, dovezl limitovaný počet lahví i do České republiky. Velkou (0,7) i malou (0,3) variantu lahve v limitované edici či exkluzivní sběratelský box je možné do vyprodání zásob zakoupit na stránkách www.ikony.cz.