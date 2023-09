Největší česká konference o projektech a leadershipu dobývá Evropu

20. a 21. září 2023 proběhne v Praze jubilejní 15. ročník konference Project, Agile & Leadership. Dva dny, třicet přednášejících, stovky účastníků. Jestli se nepletu, je to největší konference svého druhu v České republice?

Přesně tak. Poslední roky přišlo za námi do CUBEXu pokaždé až 450 lidí. Vyrostli jsme z takové malé komorní akce, kterou jsme udělali na půl dne pro 50 hostů, vlastně našich přátel a nadšenců. Přednášeli jsme tehdy pouze dva s kolegou z HP.

Dnes máme ambici se ve výhledu, řekněme, pěti let, stát největší konferencí svého druhu v celé Evropě. Jsem přesvědčen, že se brzy budou každé září sjíždět do Prahy na naši konferenci špičkoví odborníci z celé Evropy. Vlastně se to děje už dnes.

Jak velká byla při vzniku konference Vaše firma?

Byli jsme dva.

A to jste měli odvahu založit konferenci evropského formátu?

Nemyslím, že jsem od začátku přemýšlel o Evropě nebo o velikosti konference. Spíš to byla chuť vytvořit společný prostor pro setkávání a sdílení know-how lidí z reálné praxe. A taky jsem se k tomu nechal vyprovokovat jedním ředitelem marketingu.

Martin Klusoň – zakladatel konference, generální ředitel společnosti Symphera

Čím Vás vyprovokoval?

Tehdy jsem přednášel projektové řízení v hotelu, kde zároveň shodou okolností probíhal lékařský kongres. Nadchla mě myšlenka, že by téma projektového řízení a leadershipu mělo svoji konferenci taky takového rozsahu s podobnými odbornými kapacitami. Oslovil jsem s tím svého přítele, marketingového ředitele významné firmy. Odpověděl mi třístránkovým e-mailem, kde mi precizně vysvětlil, jak je organizace takové konference složitá, drahá, komplikovaná, prostě proč to nejde. Prý jsme na to ještě malí a bezvýznamní. To mě zdravě naštvalo. Nemám rád, když se někomu podsouvá bezvýznamnost.

Patrně z trucu jsem tak konferenci rovnou založil. Sice drobnou, ale byl to začátek akce, která má dnes našlápnuto být kongresem evropského a světového formátu.

Upřímně, ona se ta myšlenka vkrádá i teď. Největší konference svého druhu zrovna u nás? Česká republika je přece jenom malou zemí, která …

Nejsme malou zemí. Češi mají co dát. Musíme se oprostit od mentality malého národa, jak řekl Masaryk Čapkovi. Nedávno jsem navštívil tři velmi různé země – Švýcarsko, Izrael a Dubaj ve Spojených arabských emirátech. Všechny ty tři státy mají devět milionů obyvatel, což je ještě o kus méně než má Česká republika. Ale nikdo z těchto států o sobě nemluví jako o malé zemi. Nechovají se tak a ani nikdo z venku o těchto zemích nehovoří jako o malých, nebo dokonce o bezvýznamných státech. Jsou to globální giganti. Ať už v bankovním sektoru, v technologiích nebo třeba v cestovním ruchu. Dubaj se se svou misí na Mars zařadila mezi vesmírné velmoci.

V sedmadvacítce EU jsou dvě třetiny zemí menších, než je Česká republika. Máme nejsilnější ekonomiku ze zemí bývalého východního bloku, a abychom se neporovnávali jen s nimi, HDP přepočtené v paritě kupní síly na hlavu máme větší než třeba Španělsko nebo dokonce Japonsko.

Rozumím. Vraťme se tedy ke konferenci, kterou chcete posouvat dál na evropskou úroveň. Vy jste zmiňoval, že už se to vlastně dneska děje. Čím jste mezinárodní?

Máme už dnes spoustu řečníků i ze zahraničí. Přijíždějí k nám špičkoví odborníci, autoři knih, významní leadeři. Z Anglie přijeli přednášet postupně téměř všichni autoři metodik na projektové řízení, programové řízení a mnohých dalších. Jsou to autoři učebnic jako je PRINCE2, ze kterých se učí a certifikují stovky tisíc lidí po celém světě. Loni jsme měli spoluautora slavného agilního manifesta, rok před tím zase řečníka ze Spotify, ve kterém vznikl agilní přístup hojně používaný nejen v českých bankách.

Za leadership přiletěl osobně z Ameriky David Marquet, vysloužilý kapitán jaderné ponorky, dnes významný autor knih a host podcastů a mnoha konferencí. Přednášel nám architekt ikonických Petronas Towers v Kuala Lumpur. Nechci předbíhat, ale na příští rok máme domluveného významného řečníka z Emirátů, který bude mluvit o mega stavbách a mega projektech v Dubaji. Přijíždějí k nám špičkoví konzultanti z Anglie, Švédska, Francie, Slovenska, Německa i náš oblíbený kolega z Deloitte z Jihoafrické Republiky. Letos nám bude významný autor knih ze Švýcarska přednášet o použití umělé inteligence na projektech.

Pochopitelně nemluvím pouze o zahraničních přednášejících. Významnou část programu tvoří špičkoví čeští manažeři, odborníci, praktici z většiny klíčových firem, které si vybavíte. Snad ze všech bank, mnoha telekomunikačních společností, velkých IT firem, zajímavých továren, známých konzultačních společností, e-commerce nebo z akademického světa.

David Marquet - bývalý kapitán amerického námořnictva, autor knihy “Turn the Ship Around“

Kde hledáte inspiraci pro další růst?

Jezdíme se dívat na podobné akce. Třeba na berlínském kongresu PMI jsme se učili marketing. Letos jsme se byli v lednu podívat na Dubaj International Project Management Forum, konferenci pro zhruba 2 000 lidí. Odnesli jsme si kontakty i zajímavé nápady. Působivé tam bylo zázemí konference, prezentované impozantní projekty i osobní podpora královské rodiny.

Na druhou stranu můžeme směle říct, že je mnoho věcí, které se světové konference mohou učit od nás. Kupříkladu praktičnost a interaktivitu workshopů nebo večerní networking.

Na konferenci panuje vždy přátelská a inspirativní atmosféra

Zmiňujete světové metropole jako Berlín nebo Dubaj. Proč by se zrovna Praha měla stát evropským centrem leadershipu a projektového řízení?

Jednak proto, že Praha je bezesporu jedním z nejkrásnějších měst světa. Schválně si porovnejte několik světových žebříčků doporučovaných měst. A být jednou z křižovatek a center vzdělání jsme vždy měli v genech.

Už to zdaleka není tak, že bychom jako za minulého režimu pouze vzhlíželi k západu, hlasateli svobody a demokracie. Dnes sídlí Radio Free Europe v Praze a od nás se šíří osvěta do zemí, kde je svoboda slova ještě cizí pojem. Shodou okolností má naše společnost Symphera na starost řízení drtivé většiny strategických projektů RFE nejen u nás, ale i v Rize, Vilniusu a dalších zemích. A se všemi projektovými manažery zmiňovaných projektů se můžete potkat a pobavit na naší konferenci.

Je čas přebírat zodpovědnost a přemýšlet o sobě jako o zralé zemi, která má co nabídnout. Jsem upřímně hrdý na to, že je Česká republika první (přepočítáno na počet obyvatel) v pomoci ukrajinským uprchlíkům před ruskou agresí. Inspirujeme se, ale již dnes jsme sami inspirací.

Rozumím tedy, že Praha je pro konferenci ideálním místem. Co však dělá vaši konferenci jedinečnou a úspěšnou?

Musíte na konferenci získat opravdu špičkové, praktické řečníky. Lidi, kteří mají zkušenosti desítky let a mají co říct. Abychom získali kvalitní odborníky, jsme schopni zaplatit letenky, ubytování a veškeré potřebné náklady řečníkům klidně z Ameriky nebo Jižní Afriky.

Dále potřebujete lokální lidi z praxe, kteří s vámi budou na workshopu hrát hry, stavět z lega a prakticky ukazovat, jak řídí tým, firmu nebo projekt. Konference musí být interaktivní. Nejen, že sedíte a z dálky pozorujete někoho, kdo vepředu mluví. Můžete se ptát, nechat si podepsat knihu a třeba si udělat společnou fotku.

No a v neposlední řadě to je atmosféra zázemí a bez nadsázky i špičková káva, kterou nám už roky zajišťuje firma Flat White. Už pro tu kávu stojí za to přijít. Extrémně důležité proto pro nás je, že se lidé mohou potkat fyzicky. Mnozí se sjíždějí do Prahy, protože se mohou potkat s kolegy z bývalých firem. Minulý rok si udělali společnou fotku současní i bývalí zaměstnanci T-Mobile. Mimochodem, pokud se nemýlím, byli jsme jediná konference v České republice, která nevynechala žádný ročník a dokázali jsme se sejít fyzicky i v covidových letech.

Musíte proto mít platformy pro sdílení, typicky nějaký večerní networking s inteligentním programem.

Nedílnou součástí konference je i večerní zábava

Čemu říkáte inteligentní program?

Když si lidé mohou povídat a zároveň se mohou bavit třeba při improvizačních divadelních hrách Just! Impro nebo během kuchařské show Jana Punčocháře. Velmi oceňované jsou večerní besedy s kvalitními hosty jako jsou sportovní komentátor Robert Záruba, kardiochirurg profesor Jan Pirk, horolezec Radek Jaroš nebo psychiatr Radkin Honzák.

A kdybychom zmínili letošní ročník, na co se Vy osobně těšíte nejvíce?

Těším se na již zmiňované setkání s přáteli. Mimochodem, 85 % účastníků se na konferenci pravidelně vrací.

Nemohu samozřejmě nezmínit večerní besedu s Ondřejem Vetchým. Mám ho moc rád. Nejenom jako herce pohádek i třeba velmi povedené krimi série. Mám ho rád i jako člověka, jako člověka, který zastává silné hodnoty.

Pokud musím vybrat z tolika skvělých řečníků, letos se asi nejvíce těším na profesora Pavla Pafka. Nesmírně mě inspiruje nejen profesně, ale i svým houževnatým přístupem ke zdraví a k životu vůbec. A z jiného ranku se těším na Martina Vohánku, CEO W.A.G. payment solutions, který je dalším z příkladů úspěšného manažera a podnikatele, který svou firmu dokázal úspěšně dotáhnout do Evropy, konkrétně na londýnskou burzu. Bude nám předávat zkušenosti o tom, jak vybalancovat výkon firmy s jejím zdravím. Já osobně doufám, že bude mluvit o hodnotách a o tom, že etika se vyplácí, což jsou témata jemu i mně velmi blízká.