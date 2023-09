Musica Florea odhalí kouzlo baroka i romantismu

Na své si se souborem Musica Florea přijdou jak posluchači, kteří chtějí zažít kouzelnou atmosféru 18. a 19. století, tak odborníci. Každý rok se totiž umělecký šéf a dirigent orchestru Marek Štryncl pouští do historického výzkumu a uvádí některého z málo známých nebo zapomenutých českých skladatelů. A protože u nás vždy platilo „co Čech, to muzikant“, jde o nevysychající studnu inspirace – pro hudebníky i pro diváky.

Orchestr Musica Florea se snaží přiblížit původnímu zvukovému a interpretačnímu ideálu a používá dobové nástroje: i známé skladby tak získávají nový zvuk a překvapí svou barvou nebo hravostí. Pojďme se na chystané novinky podívat blíž. Nebude chybět baroko, ale také třeba Bedřich Smetana, jak ho určitě neznáte! Premiéry se konají v Praze, ale Musica Florea koncertuje po celé republice, čekají nás například Teplice, Jablonec nad Nisou, jízdárna ve Valticích, Nymburk, Karlovy Vary a další: přesné termíny najdete vždy na našich webových stránkách nebo na facebooku.

Výlet do romantismu

Nedejte se odradit tím, že jména některých skladatelů nejsou tolik známá. Musica Florea připomene například 250 let od narození klavíristy Václava Jana Křtitele Tomáška. Šlo o velkou osobnost české hudby 1. poloviny 19. století. Jako skladatel i pedagog měl velký vliv na vývoj moderní písně na německé i české texty a na klavírní žánry směřující k romantickým formám a náladám. Založil dokonce hudební ústav zaměřený na výuku klavíru a skladby, který konkuroval pražské konzervatoři i varhanní škole. Musica Florea a její host – excelentní hudebnice Petra Matějová specializující se na hru na hammerklavier – vás vezmou na výlet do raných dob romantismu a připomenou tvorbu tohoto bez nadsázky geniálního hudebníka. Na první koncerty se můžete těšit v únoru a v březnu 2024.

Musica Florea vás také seznámí s dílem učitelů slavného Antonína Dvořáka. Jedním z nich je Josef Spitz, z jehož odkazu Marek Štryncl zrekonstruoval duchovní árie, které zazní v podání sboru Collegium Flloreum a sólistů. Dalším je Antonín Liehmann ze Zlonic, který učil čtrnáctiletého Antonína Dvořáka hudební teorii a hře na housle, klavír a varhany. Po dlouhé době zazní jeho Missa D dur. „Partitury pocházejí z bohatého archivu Památníku Antonína Dvořáka, který obsahuje velké množství skladeb, které čekají na své znovuobjevení,“ dodává Marek Štryncl. Program bude v premiéře uveden v Českém muzeu hudby v Praze.

Leoš Janáček a baroko? Ano!

V roce 2024 si připomínáme 170 let od narození Leoše Janáčka. Musica Florea sice hudbu 20. století často neinterpretuje, ale výročí jednoho z našich nejslavnějších skladatelů jen tak nepřejde. Spojitosti s historickou hudbou zde jsou: Leoš Janáček se již jako chlapec od svých 11 let učil techniky generálbasu a kontrapunktu, zabýval se tedy barokní a renesanční kompoziční technikou. Tu si vyzkoušel v malých liturgických skladbách na latinské texty. Chcete slyšet, jak jeho barokní inspirace zněly?

„Je zřejmé, že liturgické skladby sotva dvacetiletého Leoše Janáčka vznikly jako samostatné skladby nad rámec školních povinností. Často se opírají o gregoriánský nápěv a v několika případech se k pěveckým hlasům přidávají varhany,“ popisuje nadšeně Marek Štryncl. „Dovolíme si doprovod obohatit smyčcovou instrumentací, aniž bychom cokoli přidali nebo ubrali na kompozičním záměru autora. Jeho skladby budou doplněny ‚podobnými‘ kompozicemi, které pocházejí spíše z počátků italského hudebního baroka a které s hudbou mladého Janáčka neuvěřitelně souzní.“ Premiéra se odehraje v kouzelném prostředí Šternberského paláce v Praze.

Má vlast Bedřicha Smetany, jak ji neznáte

V roce 2024 bude dvojité smetanovské výročí (200 let od narození, a 140 let od úmrtí) a slavný cyklus symfonických básní Má vlast oslaví 145 let. Musica Florea připraví koncert v autentické romantické interpretaci. Romantismu se věnuje už řadu let, především dílu Antonína Dvořáka, jehož symfonie pravidelně natáčí na CD.

„Cyklu šesti symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany se sice od Sametové revoluce dostalo několika málo realizací na dobové nástroje, přesto až dosud zůstávají nenaplněny hlavní požadavky dobové romantické interpretace,“ vysvětluje Marek Štryncl, „Proto se soubor Musica Florea rozhodl pro toto slavné dílo. Chceme široké veřejnosti nabídnout co nejpravdivější obraz původních výrazových prostředků, které v 19. století byly nedílnou součástí tehdejší hudební interpretace.“ Můžete se těšit ve velkém sále pražského KD Ládví!

Jan Zach je stálice

Varhaník, houslista a komponista Jan Zach patří ke generaci českých předklasických skladatelů. Jeho hudba je překvapivě svěží, živá, melodická a také nebývale „romanticky chromatická“. Soubor Musica Florea se ve spolupráci s muzikologem Tomášem Slavickým věnuje odkazu Jana Zacha více než 10 let. Nyní uvede Requiem d moll, jedno z jeho nejskvělejších děl, které zazní na dobové nástroje po téměř 300 letech. Opět bude vycházet z nejstarších, dochovaných rukopisných opisů, které pocházejí ještě z doby života Jana Zacha. A hrát se premiérově bude v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze.

Florea Theatrum rozpálí španělská krev i Don Juan

Mobilní divadelní scéna Florea Theatrum, která vykouzlí dokonalou iluzi barokního divadla, ožije opět v červenci na nádvoří Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Jedním ze zlatých hřebů bude španělské baroko: „Španělská barokní hudba se dodnes ve střední a východní Evropě realizuje velmi málo,“ vysvětluje opět Marek Štryncl. „Svůj vrchol zaznamenala v melodramaticko-operních formách tzv. zarzuel. Typické barokní zarzuely byly psány převážně na mytologická témata s písněmi, áriemi a tanci.“

Musica Florea s hostujícími pěvci a sborem představí dílo skladatele Sebastiána Duróna (1660–1716), do příprav se zapojí španělští hudebníci a muzikologové. Název zní neobvykle (Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes), ale jde o prostý popis – „Scénická opera vycházející z války gigantů/obrů“. Ačkoliv téma zarzuely je spojeno s válečným úsilím o podmanění si španělského dědictví na přelomu 17. a 18. století, alegorické motivy a symbolika slibují pohádkově imaginární výjevy tak, jak je zobrazuje právě barokní divadlo.

Těšit se můžeme také na baletní večer! Na jeviště Florea Theatrum se vrací dva velmi úspěšné kusy, které vznikly ve spolupráci se souborem Hartig Ensemble – Tance a balety tří staletí. Režisérka a choreografka prof. Helena Kazárová oživí znovu baletní umění preromantismu a rokoka. Jde o výjimečnou příležitost zhlédnout dva z úspěšných kusů, které pro Florea Theatrum vznikly – Musica Florea většinou tyto náročné rekonstrukce uvádí jen jednu sezonu!

Barokní i rokokový balet

Balet Don Juan z roku 1761 je vůbec prvním tragickým baletem. Ve světě tance jde o jeden z nejslavnějších titulů historie, ačkoliv o jeho konkrétní podobě, kterou vytvořil slavný italský choreograf a tanečník Gasparo Angiolini, máme jen málo záznamů. Historicky poučená inscenace vychází z podoby dalších dobových jevištních děl a jejich zákonitostí. Nechybí španělské bolero, hra na kastaněty a šermířské scény. Hudba Christopha Willibalda Glucka svou emocionalitou skvěle umocňuje atmosféru díla.

Vedle Dona Juana bude uveden krátký rokokový balet La guirlande enchatée – Čarodějná girlanda od rakouského skladatele Josepha Starzera, současníka Leopolda Mozarta, kterou Musica Florea a Hartig Ensemble uvedly poprvé již v roce 2007. Je unikátní tím, že se k ní ve velké míře dochovaly hudební, ikonografické i písemné prameny. Balet, ve kterém není nouze o čáry a kouzla a nečekané přeměny prostředí, měl premiéru v roce 1757 ve Vídni. Ačkoliv trvá jen 25 minut, třikrát se v něm mění prostředí scény. V baletu je používána funkční kopie kostýmu z depozitáře českokrumlovského divadla, a to kostým Čaroděje (Mága), který je zmiňován v nejstarším inventáři a pochází tedy ze stejné doby jako samotný balet!

Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do autentické podoby divadla 17. a 18. století a přesvědčit se na vlastní oči, že jeho kouzlo je stále živé.

Sledujte aktuální program a přijďte se nechat okouzlit hudbou nebo letním divadlem: ať už vás láká spíš vznešené a hravé baroko, nebo český romantismus, se souborem Musica Florea bude váš zážitek jako cestování strojem času.