Lidé z PENNY opět oslaví Vánoce doma

Všech bezmála 7 000 zaměstnanců PENNY bude mít po celé vánoční svátky od 24. do 26. prosince volno, a to včetně zaměstnanců v prodejnách. „Je to benefit, který našim zaměstnancům poskytujeme už několik let. Uvědomujeme si, jak náročné období mají za sebou, a naší prioritou je, aby mohli strávit tento výjimečný sváteční čas se svými nejbližšími. Nechceme, aby se museli zabývat pracovními povinnostmi. Rodina každému z nás vytváří zázemí, je nám oporou a je pro nás tím nejdůležitějším, proto ji respektujeme a dáváme našim lidem možnost s ní strávit celé svátky i přes tržby, které by nám tento den přinesl,“ říká Radek Hovorka, jednatel společnosti PENNY odpovědný za lidské zdroje a dodává: „Vnímáme to také jako formu poděkování našim zaměstnancům za odvedenou práci za celý rok, nejen za vypětí v předvánočním čase. Pro nás jsou naši lidé na prvním místě. Jejich spokojenost, jejich potřeby i potřeba zázemí. To nejcennější, co dnes máme a velmi těžko hledáme, je čas. Čas na naše nejbližší, možnost se zastavit a být s nimi. Proto tento krok děláme a k tomu tradičně přidáváme každému dárek v podobě dárkové karty na vánoční nákupy.“

Jako poděkování tak dostanou všichni zaměstnanci dárkovou kartu PENNY v hodnotě 4 000 korun na nákup zboží v PENNY a na Štědrý den více než 410 prodejen PENNY zůstane zavřených. „Oceňujeme, že PENNY už před lety udělalo tento krok a že v době, kdy mnozí vidí jen zisk, umožnilo a každoročně umožňuje svým zaměstnancům strávit Štědrý den s nejbližšími. Jako v řadě dalších oblastí je tak společností, která udává směr a potvrzuje tak, jak důležití jsou pro ni její zaměstnanci a jejich rodiny,“ říká Renáta Buriánová, prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb, a Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR doplňuje: „Jedná o velmi výjimečný krok, protože drtivá většina obchodních řetězců dává přednost zisku a své obchody nechává na Štědrý den otevřené. Pro sedm tisíc rodin to znamená, že budou moci strávit celé vánoční svátky spolu, v klidu a sváteční náladě. To je v dnešní době neocenitelné.“

Zaměstnanecké benefity jsou jedním z pilířů PENNY v péči o zaměstnance. Velký důraz je kladen právě na možnost skloubení práce a rodinného života, kdy umožňuje zaměstnávání na zkrácené úvazky, dále možnost osobního růstu a rozvoje, individuální přístup ve složitých životních situacích a tak dále. Kromě plošných benefitů v podobě stravenek nebo týdne dovolené navíc si pak zaměstnanci PENNY mohou zvolit různé formy atraktivních benefitů v rámci cafeteria systému nebo dalších programů, jako je Dáme Česko a podobně.