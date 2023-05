Leasingové společnosti registrují rostoucí zájem o elektromobily

Leasingové společnosti tak registrují zvyšující se zájem klientů o elektrická vozidla. Ne všichni podnikatelé ale volí tuto rozšířenou formu financování, protože v případě aut do zásuvky mívají výhrady k jejím parametrům.

„Aktuálně u našich zákazníků vnímáme vyšší poptávku po elektrických vozidlech, zejména u společností, které se zabývají energetickými a technologickými oblastmi. Pořízení elektrických vozidel volí klienti z důvodu aktivit vedoucích k udržitelnosti a ochraně životního prostředí,“ říká Jana Hrušková, vedoucí oddělení produktu a marketingu společnosti Volkswagen Financial Services (WFS), která měla loni podíl 18,6 procenta na všech registrovaných vozidlech v Česku. Pokud by pořízení elektromobilů podporoval stát, poptávka by podle lídra leasingu automobilů rostla ještě výrazně rychleji. Ze statistik ale vyplývá, že dvě třetiny obyvatel v elektrickém vozidle ještě neseděly. Volkswagen Financial Services se proto rozhodla nabídnout od konce letošního února firemní klientele vyzkoušení elektrického vozidla na dobu sedm až šedesát dní. „Zájemce si vyzkouší elektrický vůz v běžném provozu, kde v rámci půjčovného má i dobíjecí kartu,“ přibližuje Jana Hušková.

V ČSOB Leasingu registrují rostoucí zájem o Půjčku na auta s čistou energií, kterou mohou využít fyzické osoby i podnikatelé. Pro druhé jmenované je k mání také financování elektroaut a dobíjecích stanic se zvýhodněným úročením ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB). „Podnikatelský sektor pořizuje více elektromobilů v rámci svých politik odpovědnosti k životnímu prostředí a v reakci na evropskou politiku čisté mobility,“ říká mluvčí skupiny ČSOB Patrik Madle. Obecně jsou však podle něj v Česku prodej elektromobilů i jeho financování či operativní pronájem stále nízké v porovnání s vozidly na konvenční pohony.

Statistika svazu dovozců automobilů uvádí, že se loni v tuzemsku prodalo 7452 aut do zásuvky, tedy bateriových vozů a plug-in hybridů, které tak dosáhly tržního podílu 3,9 procenta. V Evropě to bylo v souhrnu pětinásobných 21,5 procenta. „Česko určitě nepatří mezi premianty, prodej čistě bateriových vozů se tu ovšem loni zvedl meziročně téměř o polovinu na 3892 kusů,“ říká Ivo Hykyš ze společnosti Unicorn, která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel. Do budoucna se přitom podle něj dá čekat zrychlování tohoto růstu, protože Evropská unie přijala zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035 a automobilky na to zákonitě budou s předstihem reagovat výraznějším přechodem k nabídce elektrických aut.

Raději koupě než leasing

Ačkoli je zejména operativní leasing mezi firmami hodně rozšířeným způsobem pořízení automobilů, řada z nich jde v případě elektroaut jinou cestou. „Řešili jsme to zhruba před rokem a operativní leasing nám přišel předražený. Elektromobil pořízený tímto způsobem by nás vyšel pomalu jednou tak draho, takže jsme ho raději přímo koupili,“ říká šéf strojírenské firmy FERRAM Ondřej Tůma. Bylo to podle něj výhodnější i proto, že elektrický vůz měl záruku na motor i baterii osm let. „Leasing vám na tak dlouho nikdo nedá,“ podotýká Tůma.

Ve společnosti Linaplast, která se zabývá zpracováním plastů, také celkem čtyři Volkswageny ID3 a ID4 rovnou koupili, protože k tomu využili státní dotaci. „Na leasing jsme nikdy auta neměli, pořizujeme je do vlastnictví a pak nám tu kolují od ředitele přes manažery po výrobu, dokud je nevyřadíme,“ říká vedoucí strategického nákupu a obchodu Linaplastu Ladislav Peka.

I v softwarové firmě Unicorn služební elektromobily raději nakupují do vlastnictví. „Vyjde levněji vzít si úvěr a riziko pořízení vozu na sebe,“ míní Martin Havlík, který ve firmě řídí veškeré majetkové zdroje od pracovních prostor po automobily. Obecně podle něj platí, že leasing elektromobilů je dražší než u konvenčních automobilů, protože auta do zásuvky zkrátka stojí více. „Když vezmete srovnatelně vybavený Enyaq a Superb, rozdíl v ceně může být zhruba 400 tisíc korun,“ uvádí příklad Havlík.

Leasingové společnosti také často mohou dostat na auta se spalovacími motory od výrobců poměrně významné fleetové slevy, zatímco u elektroaut tato praxe zatím zavedena není. V případě leasingu se tak ceny obou druhů pohonů mohou ještě více rozevírat.

Když auto, tak i dobíjení

Samy leasingové firmy uvádějí, že leasing elektrického vozidla se liší hlavně v doprovodných službách. „Klienti v rámci poptávky po operativním leasingu elektrického vozidla preferují dobíjecí karty, financování wallboxu nebo elektronickou knihu jízd. Pro elektrická vozila je zajímavý výhodnější balíček pojištění, který řeší specifické možné problémy jako odtah vozidla v případě vybité baterie a podobně,“ říká Jana Hrušková z Volkswagen Financial Services.

Leasing auta včetně dobíjecí stanice je podle odborníků logický, protože pořízení vlastní dobíjecí infrastruktury je klíčem k nákladově efektivnímu provozu elektrické flotily. „Firma si může dobíjení nakonfigurovat podle svých provozních potřeb a dobíjet vozy za tarif od dodavatele energií, což vyjde obvykle výrazně levněji než na veřejných dobíjecích stanicích. Na druhé straně si ale může z dobíjení udělat i byznys, pokud třeba část stanic poskytne k využití veřejnosti,“ vysvětluje Ivo Hykyš z Unicornu.

Určitě je podle něj vhodné celé řešení pojímat komplexně a myslet v něm na budoucnost, tedy na další elektromobily, které budou přibývat, i na nejrůznější funkce, jež může celý systém poskytnout. „Chytrý řídicí software umí autorizovat přístupy k dobíjecím bodům, měřit spotřebu energie a rozúčtovávat náklady na ni, sledovat provoz stanic a regulovat jejich výkon, aby nedošlo k přetížení či výpadkům v síti objektu,“ vypočítává Hykyš. Budoucností je pak podle něj využívání baterií elektromobilů jako zdroje energie či stabilizačního prvku v energetické síti.