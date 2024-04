Kreativní nápady pro lepší týden

Čistý septik bez chemie

Udržovat septik čistý je úkolem pro mnoho domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci. Nerovnováha bakterií, zbytky jídel a nesprávné čištění vede ve svém důsledku k nepříjemnému zápachu, jenž výrazně ovlivňuje pohodu bydlení. Pro kvalitní čištění septiku jsou nejlepší přírodní prostředky. Kromě klasických přírodních nástrojů lze sem zařadit bakterie do septiku, tedy přírodní prostředek do domácích čističek odpadních vod. Účinné bakterie do septiku od společnosti Sanbien urychlí přírodní rozkladné procesy a omezí obvyklý zápach. Vyzkoušejte ekologické řešení bez chemie.

Kousek kůže do pánských kapes

Hledáte perfektní dárek, který potěší i toho nejnáročnějšího muže? Už nemusíte pátrat dál. Kvalitní kožená peněženka představuje dar, jenž je vhodný pro všechny muže bez ohledu věk. Jedinečný a nadčasový design se hodí do každé kapsy kalhot. Velkou výhodou peněženek z naší dílny je materiál, ze které jsou vyrobeny. Kůže zraje, a tak každý kousek, který prodáváme, je produkt dlouhodobé hodnoty a je vyroben s cílem vydržet. Za každý z našich produktů bychom dýchali a za jeho bezvadnou kvalitou si stojíme s plným přesvědčením.

Erotické hračky do ložnice

Ať už máte pocit, že vám vášeň ze vztahu pomalu vyprchává nebo chcete své postelové hrátky jen trochu okořenit, erotické pomůcky vždy přijdou vhod. Dopřejte svému partnerovi nebo partnerce potěšení, po kterém celý život touží. Ty nejlepší hračky najdete na e-shopu sexito.cz, jenž nabízí širokou nabídku erotických pomůcek. Většina produktů je skladem a současně vám zajistíme expresní doručení v diskrétním balení (nikdo tak nebude vědět vzrušujícím obsahu, který se v balíčku skrývá). Objevte nový rozměr vašeho partnerského vztahu.

Odměňte své zákazníky za věrnost

Pokud se ve světě podnikání pohybujete už nějakou dobu, víte, že zákazníky potěší, když k vašim službám či výrobkům dostanou něco navíc. Vyzkoušejte firemní dárky, které najdete na e-shopu UniPresent! Online obchod se pyšní více než 60 000 produkty k dispozici, které lze snadno přizpůsobit vašim potřebám. Tento e-shop je vítaným partnerem pro každou firmu, jež chce posílit svou značku. Kalkulátor potisku vám navrhne cenu pro vaše objednávky. Prostřednictvím intuitivních a uživatelsky přívětivých stránek UniPresent lze reklamní předměty snadno objednat online. Vaši klienti tyto firemní dárky určitě ocení.

Myslete na zdraví svých zaměstnanců

Zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) jednoznačně patří mezi nejdůležitější zákonné požadavky, které musí plnit každá firma či organizace v průběhu svého podnikání. Nedodržení zákona se navíc přísně trestá. Neodmyslitelně se totiž jedná o prevenci před vznikem pracovního úrazu zaměstnance, nemoci z povolání nebo požáru. Bez zajištění BOZP je podnikání jako jízda bez bezpečnostního pásu! Proto vám BEPO Ostrava nabízí komplexní služby v oblasti BOZP a PO, online školení a software pro efektivní zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na vašich pracovištích.