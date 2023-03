Je venkovní stínění vhodné i pro váš dům? Objasníme nejčastější mýty

Největší mýty o venkovním stínění

Známe to všichni. Máme nějaký nápad, chceme do domu něco nového, a tak první věc, kterou uděláme, je, že začneme sbírat informace. Dávejte si však pozor na to, odkud informace čerpáte.

Ne vše, co se na internetu dozvíte nebo co vám nějaká dobrá duše poradí, je fakt a pravda. Například o venkovním stínění se šíří mnoho mýtů, které je potřeba jednou provždy rozbít. Jsou to například tyto:

venkovní stínění musí být už v projektu stavby

montáž žaluzií nebo rolet je časově náročná

venkovní stínění v zimě zamrzá

péče o venkovní rolety nebo žaluzie je těžká

ovládání je pouze ruční

Je to vážně pravda? Opravdu musím vstávat, když chci žaluzie vytáhnout nebo o ně musím pečovat více než o slepice na dvorku? Nikoliv.

Je venkovní stínění vhodné i pro váš dům? Zdroj: Climax.cz

1. Venkovní stínění je vhodné pro jakýkoliv typ domu

Je úplně jedno, zda jste zrovna ve fázi projektu rodinného domu, rekonstruujete byt nebo si opravujete chalupu. Pokud chcete kvalitní venkovní stínění, které vám pomůže ušetřit za náklady na topení a klimatizaci a dopřeje vám komfortní život, máte na výběr několik typů stínění přesně podle vašich potřeb a možností. Nezáleží na barvě domu ani na tom, zda bydlíte v dřevostavbě. Stínicí technika od Climaxu má na vše snadné a chytré řešení.

Venkovní rolety se hodí pro jakýkoliv typ domu. Zdroj: Climax.cz

2. Montáž venkovního stínění po dokončení stavby? Žádný problém

Slyšeli jste snad, že rolety nebo žaluzie jsou vhodné jen do novostaveb, jelikož se s nimi počítá už v projektu? Tohle rozhodně není pravda. Ano, u montáže do překladu nebo u podomítkové montáže je potřeba myslet na stínění dříve, ale ještě tu máme předokenní montáž rolet nebo nadokenní montáž žaluzií.

Předokenní montáž venkovních rolet - dodatečná montáž je možná do jakéhokoliv pravoúhlého otvoru. Tento typ montáže je řešením pro všechny z vás, kteří jste se rozhodli dopřát si komfort až po realizaci stavby. Boxy i vodicí lišty mohou mít téměř jakoukoliv barvu. Perfektně budou ladit s celým domem i okolím.

Montáž venkovního stínění po dokončení stavby není problém. Zdroj: Climax.cz

Montáž v nadokenním překladu HELUZ - jedná se o speciální stavební překlad, který je určený pro umístění venkovních žaluzií nebo rolet. Slouží jako standardní nosný překlad. Stínění tak může být namontováno i po dokončení stavby. Do nosného překladu je možné instalovat i žaluzie v kombinaci se sítí proti hmyzu – zabijete tak dvě mouchy jednou ranou.

Nechte montáž stínění na odbornících. Máte jistotu kvalitního zpracování. Navíc montáž nezabere příliš času a vy se tak můžete věnovat své rodině nebo koníčkům. Věřte, že se realizace stínění na vašem domě obejde i bez vás.

3. Venkovní žaluzie se při námraze nerozbijí, pokud víte, jak na ně

„V zimě vám venku žaluzie určitě zmrznou a pak se rozbijí.“ To také určitě není pravda. Stačí přes zimu venkovní žaluzie kontrolovat. Jestliže víte o silných mrazech, nechte žaluzie po dobu mrznutí ve stejné poloze a nijak s nimi nemanipulujte.

Pokud k sobě lamely přesto přimrznou, pak je nutné námrazu opatrně odstranit. Až tehdy by vám hrozilo poškození jednotlivých lamel nebo celé žaluzie. Na vše ale můžete být připraveni, a to díky motorům s elektronickou ochranou proti přimrznutí žaluzie.

4. Údržba venkovního stínění zabere pár minut ročně

Během roku se na žaluzie či rolety dostane ve větší nebo menší míře prach, hmyz, pyl a další nečistoty. K omytí vám postačí zahradní hadice a pomáhat mohou i děti. Do kbelíku s teplejší vodou dejte mýdlo nebo jar a houbičkou stínění opatrně umyjte. Postupujte jedním tahem a v jednom směru, abyste špínu neroznesli. Nezapomeňte také na vodicí lišty nebo viditelný box. Rozhodně se vyhněte všem chemickým prostředkům jako jsou ředidla nebo desinfekce založené na chloru. Jak vidíte, údržba venkovního stínění vám zabere během roku pár minut, tudíž se není čeho obávat. Času na rodinu i přátele budete mít pořád dostatek.

Údržba venkovního stínění zabere pár minut. Zdroj: Climax.cz

5. Manipulace s venkovními žaluziemi lze pomocí chytrého telefonu

Jak více si život usnadnit? Pomocí ovladače, který vám dovolí ovládat vytažení nebo zatažení venkovního stínění kdekoliv v domě. Regulovat sluneční paprsky můžete i díky naklápění lamel. Jste v ložnici a dítě křičí, že na něj moc svítí? Nebo jste na gauči u televize a nechce se vám vstávat? Jeden ovladač za vás vše vyřeší.

Dokonce i mobilní telefon nebo osobní počítač vám umožní se stíněním manipulovat dle libosti. A abyste na stínění nemuseli neustále myslet, pomohou i speciální čidla. Větrné čidlo zatáhne žaluzie, rolety i markýzy v případě silného větru. V létě sluneční čidlo automaticky ovládá roletu a zatáhne ji na takovou úroveň, aby se zachovala příjemná teplota v místnosti. Zároveň tak chrání nábytek nebo rostliny před intenzivními slunečními paprsky. V zimě naopak vytáhne rolety, aby slunce mohlo místnost zahřát.