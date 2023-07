Jaký je nejnovější hit moderních domovů, který chce stále více lidí?

Po více než 20 letech výroby a montáží zimních zahrad přichází firma PRESIZA s jedinečným řešením, zimní zahradou s posuvnou střechou.

Když v zimní zahradě začíná být horko

Na jaře zimní zahradu odvětráme okny a posuvnými dveřmi, což jak víme, není vždy ideální. V létě se schováváme před sluncem, byt naplno větráme nebo klimatizujeme. Střechu zimní zahrady stíníme markýzou, ale teploty uvnitř jsou stále vyšší než venku. V tomto období je jedinečná možnost zimní zahradu vyvětrat a ochladit otevřením střechy. Horký vzduch je okamžitě venku i při zatažené markýze a my se můžeme nadechnout čerstvého vzduchu.

Bazén Hostivice

Když přichází zima

Žhavé léto končí. Zdejší mírné zimy jsou v zimní zahradě příjemné. Stačí jasný den a slunce zimní zahradu vyhřeje. Už se nebudeme schovávat před sluncem, už nebudeme naplno větrat. Začneme si vážit hladících paprsků babího léta, které i bez ostatního topení zimní zahradu pohodlně vyhřejí.

Řešením je bioklimatická posuvná střecha

Jediný 100% funkční systém pro zabránění přehřívání zimních zahrad v létě je posuvná střecha PRESIZA.

Elektricky posuvná střecha znamená revoluci ve vývoji zimních zahrad. Řešení problému odvětrání zimní zahrady v létě pomocí ventilátorů, otvíravých či sklopných oken nebo větracích mřížek se stává minulostí. Jediným dotykem na dálkové ovládání si můžete vychutnat čerstvý vzduch z pohodlí svého křesla nebo přeměnit svůj domov na ideální místo pro odpočinek s rodinou či přáteli.

Odpočinková a relaxační zóna Praha

Tento unikátní systém posuvné střechy zimní zahrady splňuje nejvyšší standardy kvality, nabízí perfektní řešení pro přenášení pocitu volnosti dovnitř. Je exkluzivní, elegantní a efektivní. PRESIZA je vrcholem v aplikacích posuvných střech, dodává novou dimenzi – obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj či vnitřní bazén pod otevřeným nebem. Navíc kombinuje nejmodernější technologie s maximální flexibilitou. K dispozici je celá řada velikostí a barev. Tyto elektricky posuvné střechy kombinují materiál vysoké kvality a inovační technologie v úžasně atraktivním designu.

Pro ty, co ještě nemají svou zimní zahradu, přinášíme tipy, jak co nejlépe naplánovat její realizaci.

Výstavba zimní zahrady s odborníkem

Kdy začít plánovat výstavbu zimní zahrady? Nejlépe hned, jak se rozhodnete pro stavbu rodinného domu. Je to ta nejlevnější a nejjednodušší varianta. Ale pokud jste ji už zmeškali, nevadí: Přístavba zimní zahrady je možná kdykoli. V každém případě se do práce nepouštějte svépomocí, abyste se vyvarovali zbytečných chyb, které celou realizaci zkomplikují a prodraží. Odbornou realizaci nejlépe docení ten, kdo už si tu laickou vyzkoušel na vlastní kůži a zjistil, že v letním období zimní zahrada řádně nevětrá, zatímco v zimě její konstrukce promrzá… Je třeba zajistit pevný konstrukční základ, spolehlivě izolující a přinejmenším částečně otvíravé prosklení, účinné venkovní zastínění, správné navázání zimní zahrady na konstrukci domu i bezpečné dodatečné ukotvení do izolace zateplené fasády. Projektant za vás vyřídí také stavební povolení. A pokud chcete opravdu celoročně obytnou zimní zahradu, navrhneme vám rovněž správně umístěný a kvalitní zdroj tepla. Ještě důležitější je odvětrání a stínění v létě. Příjemný pocit „open air“ vám nabízí zimní zahrada s posuvnou střechou bez nutnosti nákladů na pořízení a provoz klimatizace.

Otevřená terasa Praha

Orientace zimní zahrady

Většina obytných zimních zahrad pro celoroční provoz mívá orientaci k jihu, což vám nabídne maximum tepelných zisků. Ale může to být ošidné: nebývá problém zimní zahradu v zimě vytopit, ale složité je zimní zahradu v létě ochladit.

Otočení zimní zahrady na východ nebo západ souvisí úzce s vaším denním rytmem: chcete-li slunce k pohodové snídani, volte východ. Chcete-li si vychutnat dlouhé podzimní večery, zvítězí západ. Severní orientace zimní zahrady je sice zatím jasně v menšině, ale má svá pozitiva: bude ideální pro pěstování rostlin, i bez zastínění vás ochrání před tropickými vedry a nabídne vám příjemné, přirozeně rozptýlené světlo.

ZOO Praha Rákosův pavilon

Konstrukce zimní zahrady

Konstrukci zimní zahrady může tvořit plast, hliník, ocel nebo dřevo. Každý z materiálů má svá pro i proti.

Dřevo (vrstvené lepené hranoly ze smrku, borovice či dubu se speciální povrchovou úpravou) se uplatní hlavně u větších zimních zahrad klasického stylu. Profil je elegantní a má dobrou nosnost, ale nedokáže potlačit masivní nosný základ ve prospěch velkorysého prosklení. Problematická je povrchová ochrana dřeva, je nutno ji obnovovat.

(vrstvené lepené hranoly ze smrku, borovice či dubu se speciální povrchovou úpravou) se uplatní hlavně u větších zimních zahrad klasického stylu. Profil je elegantní a má dobrou nosnost, ale nedokáže potlačit masivní nosný základ ve prospěch velkorysého prosklení. Problematická je povrchová ochrana dřeva, je nutno ji obnovovat. Plast u vás zaboduje nízkou cenou, dobrou tvarovatelností a téměř bezúdržbovým provozem. Zároveň je však tvarově nestálý v závislosti na teplotě, takže musíte vytvořit dilatační spáry.

u vás zaboduje nízkou cenou, dobrou tvarovatelností a téměř bezúdržbovým provozem. Zároveň je však tvarově nestálý v závislosti na teplotě, takže musíte vytvořit dilatační spáry. Ocel je sice pevná a elegantní, ale může podléhat korozi a je tepelně vodivá. Předejít těmto nedostatkům lze speciální úpravou – pak ovšem bude konstrukce dražší.

je sice pevná a elegantní, ale může podléhat korozi a je tepelně vodivá. Předejít těmto nedostatkům lze speciální úpravou – pak ovšem bude konstrukce dražší. Hliníková konstrukce zimní zahrady je nejdražší, nabízí však tvarovou stálost i bezúdržbový provoz.

Zasklení zimní zahrady

Pro tepelnou pohodu v zimní zahradě je klíčové kvalitní zasklení. Sklem uniká z interiéru nejvíce tepla v zimě, ale také ho tudy nejvíc vstupuje během horkého letního období. Zpravidla se používá izolační dvojsklo, které může být protisluneční, může mít bezpečnostní parametry. Mezera mezi skly je vyplněná izolačním vzácným plynem (levnější je argon, účinnější krypton). Izolační účinek výplně mezi skly velmi pomalu klesá, ale při správném provedení by měl vydržet až 40 let. V případě, že se rozhodnete pro celoročně obyvatelnou zimní zahradu, případně dokonce propojenou s interiérem, přichází v úvahu investice do ještě kvalitnějšího zasklení (meziskelní fóliíe Heat Mirror nebo izolační trojsklo).

Pro pocit tepla

Pro váš příjemný pocit v zimní zahradě je důležitý rovněž povrch podlahy. Za slunného počasí z jara a na podzim vám největší komfort nabídne přírodní kámen či keramická dlažba, protože tyto materiály výborně akumulují teplo. Ale v zimním období vám přijde vhod dřevěná podlaha, která je přirozeně teplá po celý rok. A jak si v zimní zahradě zatopit, když přijde mráz? Základní možnosti jsou dvě: buď vytvořit ucelený systém externí vzduchotechniky pro celoroční využití, nebo instalovat pro přechodnou sezonu účinné topné systémy.

Bazén Lázně Bělohrad

Odvětrání zimní zahrady

Větrání, stínění a vytápění zimní zahrady spolu úzce souvisejí. Velmi důležitou součást už ve fázi plánování samotné realizace proto představuje vytvoření podmínek pro dostatečné odvětrání interiéru zimní zahrady. V letním období totiž akutně hrozí její přehřívání, které by značně snížilo uživatelský komfort. V zimě je tu zase hrozba zvýšené vlhkosti v uzavřeném prostoru s vodní plochou či velkou koncentrací zeleně. Jednou z cest je instalace externí vzduchotechniky s rekuperací, případně i s odvlhčením vzduchu, kterou lze kombinovat jak s klimatizací, tak s vytápěním. A pak je tu druhá možnost : hliníková zimní zahrada s posuvnou střechou. Odvlhčení není třeba, zvýšená vlhkost hliníku neublíží a pokud je třeba, vlhkost rychle odvětráte. V létě při otevřené střeše a vhodném zastínění klimatizaci nepotřebujete.

Bazen + spa hotel Galant Mikulov

Zasklení a zastínění

Návrh kapacity ventilace také souvisí i s užitým typem zasklení. Reflexní zasklení celoročně, ale pouze částěčně (v desítkách procent oproti čirému sklu) eliminuje nežádoucí přehřívání interiéru zimní zahrady. Moderní typy zasklení zimní zahrady vám zároveň zajistí výrazně lepší parametry tepelné izolace i v zimním období. Místo standardně užívaného ditermického zasklení se vyplatí investovat do izolačního trojskla. Podstatnou roli hraje také stínicí technika, kterou lze namontovat i dodatečně. Zákazník si díky tomu může vyzkoušet v reálném provozu skutečnou potřebu a nutnou intenzitu zastínění jednotlivých prosklených ploch. Potřeba zastínění se zpravidla liší u prosklené střešní konstrukce a u jednotlivých svislých stěn, často i v závislosti na orientaci zimní zahrady ke světovým stranám.

