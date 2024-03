Jak pořídit levně rozvody vody, topení, vzduchu nebo požární vody?

Důležité je věnovat pozornost pečlivému plánování. Jakmile si důkladně promyslíte rozmístění rozvodů, ušetříte peníze za zbytečně dlouhé trasy potrubí a kabelů.

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

Skvělou volbou pro rozvody teplé a studené vody, požární vody, topné a chladicí systémy, na stlačený vzduch a další využití je lisovací technika FRABO, která vám zajistí rychlost provedení, bezpečnost a praktičnost. Její různá řešení jsou vhodná pro rozličná použití. Například FRABOPRESS SECURFRABO je první a dosud jediné lisované spojení s jedním těsněním pro vodu a plyn. Systém kvality FRABO je certifikován podle ISO 9001 a výrobce si stanovil za dlouhodobý cíl neustále zvyšovat kvalitu svých produktů. Už nyní jsou schváleny a certifikovány ve všech zemích určení a odpovídají nejnáročnějším standardům.

Novinka – rozvody z kvalitní austenitické oceli

Absolutní novinkou na českém trhu je systém lisovaných rozvodů H-LINE INOXPRESS 304, který sestává z tvarovek a trubek vyrobených z kvalitní austenitické oceli AISI 304 (1.4301). Tento systém je speciálně navržen pro použití v rozvodech topných systémů, vody, požárních rozvodů nebo stlačeného vzduchu. Včasné odhalení nezalisovaných spojů fitinek zajistí integrovaný systém LEAK DETECT. Můžete se spolehnout na plnou certifikaci VÚPS, systém splňuje i veškeré hygienické požadavky.

Lisovací rozvody za skvělé ceny

Pořiďte si rozvody FRABOPRESS nebo INOXPRESS a vše další, co potřebujete pro svůj projekt, ve společnosti MATEP, která se již 26 let zabývá velkoobchodem a dodávkami kompletního sortimentu materiálů v oboru instalatérství, topenářství a plynárenství.

Specializuje se na dodávky manometrů, vodoměrů a další měřicí techniky. Pravidelně zajišťuje komplexní dodávky pro realizaci bytových i nebytových zakázek, plynofikace obcí, výstavby a rekonstrukce kotelen, průmyslových hal a dalších objektů.

Kvalifikovaní zaměstnanci firmy MATEP vám vždy ochotně poradí, jaký materiál je ideální právě pro vaše potřeby. Sortiment je zde opravdu pestrý, vždy se tak najde to nejlepší řešení vám na míru, a to za dobrou cenu. Zavítejte do prodejny v Hradci Králové, nebo si zboží objednejte až k vám domů, do firmy nebo na místo realizace.

Více informací najdete na www.matep.cz.