Jak nasadit cloudové služby a aplikace a nespálit se při tom?

Jak může cloud zefektivnit chod firmy?

V dnešním technicky orientovaném světě hrají cloudové technologie klíčovou roli v transformaci firem. Mají velký potenciál zlepšit fungování organizace a mohou značně pomoci při naplňování jejích obchodních cílů.

Největší výhody cloudových technologií:

Nabízejí vysokou dostupnost a spolehlivost, a to díky distribuované infrastruktuře.

Přechod na cloud může snížit náklady spojené s infrastrukturou a hardwarovými investicemi.

Umožňují efektivně a rychle reagovat na změny požadavků a zvyšovat či snižovat kapacitu dle potřeby.

Zprostředkovávají snadný přístup k inovačním technologiím (AI, data analytics, streaming, serverless atd.) a jednoduché testování a propojení s aplikacemi podle potřeby.

Zvyšují efektivitu IT procesů a bezpečnosti pomocí automatizace, CI/CD pipeline aj.

Mezi největší poskytovatele cloudových služeb patří AWS a Microsoft Azure. Jestliže stojíte před rozhodnutím, zda se do implementace vůbec pustit, zvažte veškerá pro a proti. Přechod na cloud totiž není vůbec snadná ani rychlá záležitost.

Na co si dát pozor při nasazení cloudu?

Cloud existuje již téměř 20 let a ušel značný kus cesty. Mnoho firem zvažuje, zda cloudové aplikace a služby také využívat, nebo zůstat u on-premise technologií, do kterých již investovaly nemalé peníze.

Některé postupy se do cloudu přenést dají, jiné je nutné změnit od základu.

Možnosti automatizace jsou úžasné, ovšem ne každá firma je dokáže využít.

I když je cloud podobný, chová se jinak a je nutné se v něm naučit fungovat.

Nastavení, provozování cloudu a jeho efektivní řízení stojí dost energie, zejména pokud zároveň stále používáme on-premise technologie.

Jestli si chcete být jisti, že dokážete cloud využít pro vaše potřeby na maximum a správně jej implementovat a řídit, obraťte se na odborníky společnosti ORBIT. Již přes 30 let pomáhají firmám řešit výzvy i potíže v IT prostředí a více než 10 let v cloudu. Díky ORBITu má dnes mnoho českých i zahraničních firem jedinečně nastavené své IT prostředí (v on-premise i cloudu), což jim umožňuje poskytovat svým zákazníkům lepší služby a produkty a svůj čas věnovat rozvoji firmy.

Co vás čeká při realizaci cloudu krok za krokem?

Pro cloud jste se již rozhodli? Pak k jeho úspěšnému zavedení a efektivnímu fungování vede několik kroků:

Stanovte strategii – proč cloud chcete, k čemu jej využijete a co vám umožní.

Určete plán nasazení – s čím do cloudu chcete jít (a s čím rozhodně ne) a jaké kroky budou potřeba.

Navrhněte architekturu – jak cloud správně nastavit, aby byl připraven na migraci aplikací, IT procesy a koexistenci s on-premise.

Naplánujte migraci – připravte migrační vlny pro aplikace a definujte vše, co musí být dopředu nachystáno.

Zvládněte provoz – jak budete monitorovat prostředí, aplikace, bezpečnost, náklady i kapacitu.

Regulatorní podmínky – pokud patříte mezi regulované subjekty, je nutné zajistit regulatorní požadavky.

Cloud strategie prozradí příležitosti i rizika pro vaši firmu

Společnost ORBIT pro vás vypracuje podrobnou strategii cloudu, jejíž cílem je připravit vás na udržitelnou a úspěšnou adopci cloudových služeb. Získáte komplexní soubor doporučení, jak si máte počínat ve vztahu ke cloudu v horizontu několik let.

Dostanete hmatatelnou představu o ušetřených firemních nákladech, která je založená na prověřené metodice. Zpracování strategie připraví vaši firmu na adopci cloudu, ale také na rizika podnikání. A nakonec – větší konkurenceschopnost se pozitivně odrazí na firemní reputaci.