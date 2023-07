Jak na platby kartou online

Češi využívají svou debetní nebo kreditní kartu k online platbám stále častěji. Jak bezpečně a jednoduše používat kartu při placení online v e-shopech.

Od ledna 2021 ukládá zákon zabezpečit karetní transakce tzv. Silným ověřením klienta (SCA – Strong Client Authentication). Možností silného ověření je několik. Například ověření plateb pomocí nejméně dvou prvků (faktorů) ze tří kategorií: znalost (PIN), vlastnictví (smartphone) a jedinečnost (např. biometrické údaje, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje). Už tedy nestačí zadat při platbě do platební brány SMS kód, který vám přijde na váš telefon pro potvrzení platby. Velmi často se můžete setkat s potvrzením platby pomocí eID, kdy vám ve vaší aplikaci z banky vyskočí platba k potvrzení podobně, jako když se přihlašujete do internetového bankovnictví nebo do některých internetových stránek státní správy.

Potvrzování plateb kartou u KB

Komerční banka nabízí svým klientům pro potvrzování plateb chytrým telefonem aplikaci KB Klíč a nově také přímo v nové aplikaci KB+. Díky ní můžete transakce ověřit jednoduše otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním stálého PINu přímo v aplikaci.

Pokud budete svůj nákup na e-shopu platit kartou prostřednictvím platební brány, je taková transakce standardně zabezpečená metodou 3D-Secure. Jde o technické řešení původně vyvinuté společností VISA, které splňuje právě zmiňovaný standard SCA. Metoda v sobě nese „3D“ proto, že k úspěšnému dokončení platby je potřeba výměna informací mezi třemi stranami: karetní společností (Mastercard, Visa), bankou obchodníka (acquirer) a bankou zákazníka (vydavatel karty).

Zjednodušeně řečeno je potřeba ověřit zejména to, že kartou platí skutečně její majitel a zároveň disponuje odpovídající částkou na svém bankovním účtu. Veškerá komunikace při ověřování platby je samozřejmě šifrovaná.

Češi a online platby kartou

Přestože kreditní karta má oproti debetní kartě určité výhody navíc. Patří mezi ně například snadnější vymahatelnost v případě podvodu. Zatímco debetní karta je přímo kartou k vašemu účtu, tj. vašim penězům, výplatě apod., u kreditní karty využíváte k placení peníze banky, jedná se tedy o úvěr.

Placení kreditní kartou však vyžaduje základní know-how na straně klienta. Je dobré si pohlídat, aby ke splácení úvěru nedocházelo po konci bezúročného období. Bezúročné období je u jednotlivých bank v ČR různě dlouhé, například Komerční banka nabízí až 45 dní. Abyste si včasné splácení pojistili, můžete si nastavit automatickou splátku kreditní karty ze svého účtu formou inkasa.