Jak na fotovoltaiku na bytovém domě? Hlavně chytře!

Je nutné velice dobře vybírat jakou si pořídíte a potom dodavatele, který vám vše zvládne namontovat a hlavně zprovozní a bude celou životnost provozovat a později případně opravovat nebo upravovat.

Co by taková správná elektrárna pro bytový dům měla umět? Měla by zabezpečit energetické nároky nejen domu, ale i všech jeho obyvatel. Toho jde dosáhnout jedině tím, že celý dům zapojíte za střídač a bude fungovat jako BackUp celého domu, o výpadcích elektrické energie nebudete ani vědět. Celý dům se sjednotí do jednoho odběrného místa. Například Česká síť to umí zařídit tak, aby jste neplatili za navýšení příkonu jističe pro toto odběrné místo ani korunu. Distribuční firma odmontuje všechny ostatní elektroměry a instalují se nové, odpočtové, které průběžně měří spotřebu jednotlivých bytů. Také je nutno tuto spotřebu předávat domu, aby se vyúčtovala jednotlivým bytům. Navíc si každý dům může udělat cenotvorbu nasvícené elektrické energie sám. A za rok jí není vůbec málo.

Dále je nutno celou stavbu udělat podle platných zákonů a legislativy. Udělat statiku střechy, požárně bezpečnostní řešení, celý systém navrhnout tak, aby byla výroba co nejrovnoměrněji rozložena jak v průběhu dne tak roku. Takové chytré řešení zvětší využití vyrobené elektrické energie v domě a sníží nákupy mnohem dražší elektrické energie ze sítě a lépe využije baterie, budou se méně cyklovat a celý systém bude spokojenější a tím i funkčnější.

Navíc Česká síť například instaluje monitory na chodby, kde se všichni dozví aktuální informace a určený člověk má kompletní přístup k chování a nastavení elektrárny.

Důležité je také vyřídit dotaci, která činí ½ ceny. Ve strukturálně postižených krajích dokonce 55%.

A co je pro SVJ a bytová družstva podstatné, dotaci dostanete dopředu. Nepotřebujete plnou částku, ale stačí vám ½. A ani to ne, Česká síť vám vyřídí úvěr, který splatíte z úspor za elektrickou energii během 5 let. Potom ji máte zadarmo. Většinou i s novými elektrickými stoupačkami.

Nyní vás seznámíme se vzorovým příkladem. Jedná se o panelový dům s plochou střechou, 2 vchody, 36 bytů. Na střechu se vejdou panely o výkonu 49,5 kWp. V bývalé prádelně je osazen střídač o výkonu 50 kW. Baterie jsou o kapacitě 80 kWh. Je zpracována statika, požárně bezpečnostní posouzení, kdy je nutno udělat požární tlačítka, podle vyhlášky a pro lepší provoz budou na všech panelech instalovány optimizéry s jednotkou, která zabezpečí jak monitoring elektrárny po jednotlivých panelech, tak hlavně při zmáčknutí požárního tlačítka rozpojí všechny panely od sebe a zabezpečí, že na střeše nebude více jak 60V. Celá instalace tak splňuje vyhlášku č. 114/2023 kdy je s velkou rezervnou dodrženo bezpečné napětí v tomto případě do 60V. Stejně tak vypne baterie od střídače, při vypnutí hlavního jističe nebude v domě žádný nebezpečný elektrický proud a může se bezpečně pracovat na zařízení a nebo hasit.

Dále jsou instalovány nové elektrické stoupačky. Staré byly s hliníkovými kabely, nové jsou měděné a měření probíhá poddružnými elektroměry pro jednotlivé byty.

Celé to dům stojí 2,5 milionu, ale na jednu polovinu mají od České sítě vyřízenou a vyplacenou dotaci dopředu, takže to celé stojí po dotaci a musí platit jen 1,25 milionu. Elektrické stoupačky by se stejně musely měnit a cena by byla minimálně 500 tisíc, takže skutečný náklad na elektrárnu je jen 750 tisíc. Tato elektrárna vyrobí ročně přibližně 44 MWh elektrické energie. V domě se spotřebuje 30 MWh elektrické energie, zbytek se prodá. Roční úspora na vyrobené elektrické energii je 240 tisíc. Přebytky se prodají za přibližně 35 tisíc Kč a tím, že dům může elektrickou energii nakupovat na spotu ušetří dalších 30 tis Kč ročně. Celkový přínos ročně je 305 tisíc. Návratnost vložených prostředků je 2 a půl roku. A nemusíte do systému vkládat ani korunu, zajistíme vám úvěr, který splatíte za 5 let, budete mít elektrickou energii levnější od instalace systému, splátky uhradíte tím, že zálohy, které si obyvatelé domu mohou ponížit, budou platit místo obchodníkovi s elektrickou energií do domu, a dům z těchto peněz zaplatí splátky a nakoupí zbytek elektrické energie. Buď za nasmlouvanou cenu od obchodníka, nebo díky chytrému řízení Chytrou elektrárnou na spotovém trhu v době nejnižších cen.

Celý systém je dobré vylepšit o tepelné čerpadlo na ohřev vody. Je potřeba, aby bylo řiditelné, řídila jej Chytrá elektrárna od České sítě a využívalo přebytky z panelů a případně nízké ceny na spotu. Na toto tepelné čerpadlo dostanete dotaci ve výši 50% nebo dokonce 55% v určitých krajích. 1 kWh energie v teplé vodě vás vyjde na méně než 1 Kč, spíše na 50 haléřů. V době, kdy se to nevyplatí bude voda ohřívána stávajícím zdrojem, buď plynem nebo centrálním vytápěním. Návratnost po dotaci je podle ceny tepla od 1 do 2 let.

A co je důležité, jak je dodavatel pojištěn. Uvědomte si, že v případě požáru jdou škody i do větších 10 tek milionů korun. Česká síť je pojištěna na 100 milionů.

Jak by řekl klasik, hloupý je ten, kdo na domě nemá Chytrou elektrárnu od České sítě. Ten kdo ji nemá, nemůže si stěžovat na drahé energie. A je to snad poprvé v historii, kdy je ekologické řešení to nejekonomičtější. To stejné platí i pro firmy a rodinné domy a hlavně vesnice a obce. www.ceskasit.cz