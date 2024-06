Jak je to s řidičákem na obytná auta a přívěsy?

Dovolená s karavanem je stále populárnější

Není to tak dlouho, co si většina z nás nedovedla představit, že dovolenou stráví jinde než v hotelu nebo penzionu, poslední roky nám ale ukázaly, že dovolená se dá trávit i jinak. Někdo objevil kouzlo stanování, pro jiného nebylo úplně pohodlné, ale pobytu v přírodě se vzdát nechce. Co dělat? Zkusit karavan. Nemusíte si ho hned kupovat, pro první pokusy si ho můžete jen půjčit v půjčovně karavanů, a pak uvidíte. Máte na něj ale řidičské oprávnění?

Řidičský průkaz skupiny B někdy stačí, jindy ne

Máte jen klasické béčko a bojíte se, že je to málo? Ještě nezoufejte, možná vám bude stačit. Pro většinu obytňáků je dostačující, záleží totiž na hmotnosti karavanu. S řidičským průkazem skupiny B můžete bez obav vyrazit na cestu s:

Přívěsem s maximální přípustnou hmotností 750 kg , přičemž maximální přípustná hmotnost celé soupravy nesmí přesáhnout 4 250 kg.

, přičemž maximální přípustná hmotnost celé soupravy nesmí přesáhnout 4 250 kg. Přívěs s hmotností více než 750 kg, pak ale hmotnost soupravy nesmí být vyšší než 3 500 kg.

Řidičský průkaz BE jako další varianta

Pyšníte se řidičským oprávněním BE (B96)? V takovém případě můžete řídit soupravu, u které může být hmotnost přívěsu vyšší než 750 kg, tažné vozidlo ale nesmí být těžší než 3 500 kg a celková souprava nesmí vážit víc než 4 250 kg.

Že by se vám tohle oprávnění hodilo, ale ještě ho nemáte? Máme pro vás dobrou zprávu. Dodělat si ho můžete k řidičáku skupiny B bez toho, abyste absolvovali celou autoškolu, stačí zvládnout závěrečnou jízdu. Splnit ale musíte i několik podmínek, kromě věku nad 18 let a vlastnictví oprávnění skupiny B také trvalé bydliště v ČR (cizinci tu musí mít obvyklé bydliště, pracovní poměr nebo studium déle než 185 dní) a také to, že nemáte zákaz řízení ani 12 bodů v registru řidičů.

A co těžší soupravy?

Chcete vyrazit do kempu a potřebujete táhnout velký karavan nebo jiný přívěs? Pak už budete potřebovat skupinu B+E. S ní můžete řídit soupravu do hmotnosti 7 000 kg, hmotnost tažného auta ani přívěsu ale nesmí překročit 3 500 kg. Ani to vám nestačí? Řidičské oprávnění C slouží k řízení motorových vozidel o hmotnosti 3500 kg až 7500 kg pro 8 osob kromě řidiče s přípojným karavanem nebo přívěsem do 750 kilogramů.