Jak na Galaxy AI jednoduše. Vyměňte starý telefon za nový Samsung

Koupit si některý z prémiových smartphonů řady Galaxy S24 nebo nový tablet řady Galaxy Tab S9 je teď víc než výhodné. Stačí při koupi nového zařízení prodat svůj starý telefon, tablet, nebo dokonce počítač (notebook) jakékoli značky a získáte k výkupu atraktivní bonus.

Ve značkových prodejnách Samsung získáte bonus okamžitě. Pokud se rozhodnete pro nákup u jiných prodejců, stačí zaregistrovat svůj nový smartphone nebo tablet online v aplikaci Samsung Members a počkat na schválení registrace, poté prodat svůj starý model a získat bonus k nákupní ceně. Svůj starý telefon nebo tablet můžete také doručit na výkupní místo osobně nebo kurýrem. Na počkání obdržíte variabilní výkupní cenu včetně bonusů.

Akce platí do 30. června na produkty Samsung Galaxy S24, S24+ nebo špičkový Galaxy S24 Ultra a na nové tablety Galaxy Tab S9, S9+ nebo Tab S9 Ultra. Na špičkové řadě telefonu Galaxy S24 ušetříte 3 000 Kč. Tablety, se kterými zažijete ty nejlepší zážitky, jsou k mání se slevou až 4 000 Kč. Cesta k modernímu telefonu nebo tabletu Samsung s pokročilou umělou inteligencí Galaxy AI je opravdu jednoduchá. Víc informací naleznete na https://www.novysamsung.cz/.

Možnosti výkupu starého zařízení a uplatnění bonusu při nákupu u vybraných prodejců:

1. Značková prodejna Samsung

Pokud se rozhodnete zakoupit prémiový telefon ve značkové prodejně Samsung, likvidace vašeho starého zařízení se uskuteční na místě v okamžiku nákupu bez nutnosti registrace a čekání. Je to rychlé a snadné. Svůj nový smartphone nebo tablet s umělou inteligencí můžete mít okamžitě. Úplný seznam značkových prodejen Samsung naleznete zde. Kupní cena nového telefonu nebo tabletu se na místě sníží o výkupní cenu vašeho starého zařízení a výši bonusu. Díky tomu získáte nové zařízení s Galaxy AI levněji.

2. Jiný prodejce

1. Zakupte si nový telefon řady Galaxy S24 nebo tablet řady Galaxy Tab S9 u vybraných partnerů do 30. 6. 2024.

2. Zaregistrujte svůj nový smartphone nebo tablet v aplikaci Samsung Members.

3. Bonus získáte po potvrzení bonusu zákazníkem v aplikaci Samsung Members v sekci Výhody v nově zakoupeném zařízení.

4. Výkupní částku za staré zařízení a bonus získáte po kontrole starého modelu.

Variabilní výkupní ceny a bonusy naleznete zde.

Výkupní místa

Starý telefon nebo tablet můžete do výkupny doručit osobně nebo kurýrem. Pokud se rozhodnete pro osobní předání při registraci, starý telefon ocení přímo na výkupním místě a variabilní výkupní cena za starý telefon včetně bonusů vám vyplatí ihned. Nemusíte tak čekat na bankovní převod nebo kurýra.

Úplný seznam výkupních míst naleznete zde.

Galaxy AI mění hru

Než se definitivně rozhodnete pro nejnovější smartphone Samsung, můžete si Galaxy AI vyzkoušet i na starších zařízeních (Android a iOS). Stačí si stáhnout oblíbenou aplikaci Try Galaxy, vyzkoušet si funkce nejnovější řady Galaxy S24 a simulovat uživatelské rozhraní One UI 6.1. Krátká demonstrační videa ukáží, co všechno pokročilá AI umí, například funkce simultánní překlad, poznámkový asistent, textový asistent pro psaní a chatování, funkci Circle to Search od společnosti Google, generativní úpravy a další funkce. Nahlédněte, jak může být svět jednodušší a lepší.

Láká vás skládací telefon s ohebným displejem Samsung Galaxy Z Fold5 a Z Flip5? Věděli jste, že když dáte k sobě dvě zařízení s iOS, můžete si vyzkoušet, jaké to je držet v ruce Galaxy Z Fold5? Stačí naskenovat QR kód a užít si novou éru umělé inteligence Galaxy. Jakmile si vyzkoušíte všechny výhody AI, budete muset vyřešit jedinou otázku, a to, zda chcete nové zařízení a bonus získat okamžitě a zakoupit si nový telefon ve značkových prodejnách Samsung, nebo vše vyřešit online či na výkupním místě. Nová éra Galaxy AI je tady. Čas na změnu je právě teď.