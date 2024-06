Hotel Maximus Resort: užijte si dovolenou na maximum

Luxusní ubytování a špičková gastronomie

Hotel Maximus Resort má ideální polohu – leží u Brněnské přehrady, obklopený přírodou, a přitom je od jihomoravské metropole na dosah. Auto můžete klidně nechat doma, hotel pro své zákazníky nabízí pravidelný shuttle bus, který vás vyzvedne u zastávky MHD.

Hotelový komplex je zařízený ve stylu feng shui. Luxusní pokoje tak podpoří vaši pohodu a povzbudí vás k odpočinku. Ať už zvolíte ubytování ve dvoulůžkovém pokoji či v jednom z apartmá, čtyřhvězdičkový standard vám poskytne vše, co pro své pohodlí potřebujete – župan, rychlou Wi-Fi i dobře zásobený minibar. Většina pokojů má svůj balkon nebo terasu, kde si po příjemně stráveném dni můžete posedět se sklenkou vína a kochat se výhledem na přehradu nebo krajinu Podkomorských lesů.

Jen co si vybalíte, vyrazte potěšit své chuťové pohárky do hotelové restaurace. Pod vedením šéfkuchaře Lukáše Novotného tady servírují moderně pojaté české klasiky jako svíčkovou či kachnu. Na stálém menu najdete i šťavnatý steak nebo třeba poke bowls. Jídla připravená z prvotřídních surovin doplňuje speciální sezonní nabídka. Nezapomínají tady ani na vegetariány a vegany a ochotně vyjdou vstříc hostům, kteří mají různá stravovací omezení. Jíte rádi na čerstvém vzduchu? Během teplých dnů si všechny lahůdky vychutnáte pod širým nebem na venkovní terase.

Snídaně je základ, proto tu místní rozhodně nevynechejte. Oblíbená jsou mezi hosty především farmářská vejce a domácí zákusky od hotelových cukrářek. Nechce se vám ráno z postele? Nevadí. Klidně zůstaňte lenošit a nechte si snídani doručit až na pokoj. Hned poté vás ale čeká jiný důležitý úkol – vybrat si, co podniknete přes den.

Termální bazén i špičkové wellnes

Hotel není vyhlášený jenom výbornou kuchyní, výjimečné je také místní wellness & spa Infinit Maximus. Nejen plavci jistě zaplesají nad termálním bazénem s protiproudem. Stačí udělat pár temp a průplavem se dostanete do venkovní části bazénu s vířivými lavicemi. Jsou vybavené držáky na pití, takže odsud můžete se skleničkou prosecca pozorovat okolní přírodu. Nemusíte se bát, že by voda nebyla příjemně osvěžující, v létě se teplota bazénu snižuje na 30–33 °C. Po plavání načerpáte energii na přírodní opalovací louce. Usedněte na houpačku, zavřete oči a hoďte starosti za hlavu.

Co víc si přát po náročné túře či cyklovýletu než skočit do jednoho z whirlpoolů nebo prohřát unavené svaly v sauně? Posaďte se do Jeskynní svatyně nebo sauny na jezeře a kochejte se výhledem na průzračně modré ochlazovací jezírko. Možností máte ale mnohem více – medovou a citrusovou saunu nebo unikátní zakopanou saunu inspirovanou vinným sklípkem. Celkem jich tu mají úctyhodných 12. O netradiční zážitek se postarají saunové ceremoniály a saunové noci, které zde pravidelně pořádají.

Půjčovna kol, památky a turistika

Pokud dáváte přednost aktivnímu odpočinku, jste na správném místě. Na pláži Sokolského koupaliště leží beach bar Hříbek, kde si můžete půjčit paddleboard a projet se po Brněnské přehradě.

Kdo není zdejší, má ideální příležitost prozkoumat krajinu kolem přehrady na kole či elektrokole z místní půjčovny. A co takhle spojit vyjížďku s piknikem v přírodě? Stačí požádat hotelový personál a piknikový koš plný dobrot vám ochotně připraví. Pro delší výlety vám pochoutky a vybavení dokonce zabalí do praktického batohu.

A co dalšího hotel nabízí?

Půjčovnu koloběžek

Hole na Nordic Walking

Pláže Brněnské přehrady

Plavbu parníkem po přehradě

Do 20 minut od hotelu leží také celá řada oblíbených turistických cílů, jako jsou hrady Veveří nebo Špilberk, Vila Tugendhat, Petrov či Brněnské podzemí. Nemůžete se rozhodnout? Na recepci vám s výletem rádi poradí.

Dovolená na maximum s pobytovým balíčkem

Oblíbený způsob, jak si užít svůj pobyt na 100 %, představují pobytové balíčky. Spojují to nejlepší, co vám resort může nabídnout – pohodlné ubytování se snídaní, unikátní wellness a další aktivity jako pronájem sportovního vybavení, snídani do postele nebo masáž. Na letní víkend je jako stvořený balíček Letní wellness pobyt, jehož součástí je i piknikový koš. Pokud se rozhodnete přijet uprostřed týdne, užijete si pobyt ještě výhodněji.

Doprava do Hotelu Maximus Resort

Už máte sbaleno a chystáte se vyrazit? Pokud se rozhodnete řídit, zaparkujete pohodlně hned u hotelu. Čeká tu na vás přes 250 míst. Dalších 25 je pak připraveno v podzemních garážích, kde najdete také nabíječky na elektroauta. Mrkněte, kolik času vám cesta za normálního provozu přibližně zabere.

Brno-střed: 20 minut

Olomouc: 1 h 15 min

Ostrava: 1 h 50 min

Praha: 1 h 40 min

Bratislava: 1 h 30 min

Chcete si tentokrát opravdu odpočinout a vůbec nic neřešit? Klidně vyrazte vlakem nebo autobusem. Na zastávce MHD u brněnské ZOO vás vyzvedne hotelový shuttle bus. Hosty sváží pravidelně dvakrát až třikrát za hodinu.

Je spojení dovolené u vody, wellness a vynikající kuchyně to pravé, co právě teď potřebujete? Rezervujte si svůj pobyt v Hotelu Maximus Resort ještě dnes. Pokud si vyberete jeden ze zvýhodněných balíčků, své volno si užijete opravdu na maximum.