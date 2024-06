Korejský reaktor APR1000: nejlepší řešení pro Česko

Česká republika je jedním z důležitých center evropské ekonomiky s mnoha průmyslovými odvětvími, která vykazují trvalý růst, jako je automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Česká republika proto potřebuje novou energetickou politiku, která by rozšířila dodávky elektřiny nezbytné pro pokračující hospodářský růst a zároveň dosáhla cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. V lednu 2023 Vláda ČR a ČEZ oficiálně oznámily, že probíhající dostavba pátého bloku JE Dukovany bude rozšířena na výstavbu bloků 5 a 6 v Dukovanech a bloků 3 a 4 v Temelíně. Z hlediska energetické politiky bude pro Českou republiku nejlepší výběr takového dodavatele, který dokáže výstavbu dokončit na základě osvědčené technologie, včas a za konkurenceschopnou cenu.

Díky nepřetržité výstavbě v průběhu posledních padesáti let společnost KHNP vybudovala celkem 32 jaderných bloků v Koreji a další 4 ve Spojených arabských emirátech. Desítky let nasbíraných zkušeností s fází projektování, výstavby, spouštění i samotného provozu vedly k tomu, že KHNP již umí předvídat všechny eventuality, připravit se na ně a zajistit tak vyšší bezpečnost a ekonomičnost při stavbě jaderné elektrárny. Na základě padesáti let zkušeností s výstavbou jaderných elektráren vyvinula společnost KHNP systematický a optimalizovaný systém řízení projektů. Díky svému know-how se tak její schopnosti v oblasti projektového řízení zařadily mezi světovou špičku.

Kromě České republiky se společnost KHNP v současné době uchází o projekty výstavby nových jaderných elektráren v několika evropských zemích, například v Polsku, Nizozemsku a Slovinsku. Korejská společnost již také realizuje stavební projekty ve Spojených arabských emirátech a projekt zařízení na odstraňování tritia v Rumunsku. Jaderná elektrárna Barakah ve Spojených arabských emirátech zahájila komerční provoz bloků 1, 2 a 3 v letech 2021, 2022 a 2023. Poslední čtvrtý blok by měl přejít do komerčního provozu ve druhé polovině roku 2024.

Přípravy na výstavbu v Česku

Na projekt jaderné výstavby v České republice se KHNP připravuje již dlouho. Vzhledem k vnitrozemské poloze České republiky zkoumala korejská společnost ve spolupráci s největší inženýrskou společností v České republice ÚJV Řež již v roce 2019 možné dopravní trasy pro těžkou techniku. V roce 2020 pak KHNP provedla analýzu stavebního prostředí a podmínek prostřednictvím spolupráce s globální poradenskou společností KPMG. Kromě toho od roku 2023 KHNP spolupracuje s TUV SUD na porovnání a analýze obecných průmyslových předpisů a norem uplatňovaných v ČR s předpisy uplatňovanými jinde a od roku 2023 také provádí studie dopravních tras ve spolupráci se společností Deugro.

KHNP zapojí české firmy

Společnost KHNP si uvědomuje důležitost lokalizace pro úspěšnou realizaci projektů nových jaderných elektráren a v roce 2017 podepsala se společností Škoda Praha smlouvu o poskytování služeb při vytváření dodavatelského řetězce. Prostřednictvím této smlouvy obě společnosti provedly průzkum české jaderné energetiky a položily základy lokalizace tím, že pro možnou spolupráci vytipovaly celkem 100 českých firem včetně společností ZAT, Škoda JS a Škoda Power. Kromě toho KHNP navázala spolupráci s přibližně 200 českými společnostmi z různých oborů prostřednictvím partnerství s Aliancí české energetiky (CPIA), kdy uzavřela memoranda o porozumění s jednotlivými společnostmi. Na rozdíl od konkurence je KHNP jediným dodavatelem, který slíbil zajistit turbínu od české společnosti, kterou je plzeňská Doosan Škoda Power. Turbína je hlavním zařízením turbínového ostrova a představuje jednu z největších a nejdůležitějších komponent elektrárny.

Korejský reaktor pro Dukovany

Reaktor APR1000 je typ reaktoru generace III+ se zvýšenou bezpečností a vyšší ekonomickou účinností, který vychází z desítky let trvajícího výzkumu a vývoje a má projektovanou životnost 60 let. APR1000 splňuje všechny nejnovější požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), nezávislého sdružení západoevropských jaderných regulátorů (WENRA) a organizace European Utility Requirements (EUR) a v březnu 2023 získal certifikaci EUR (Rev. E) s bezprecedentně vynikajícími výsledky. Kromě toho v zájmu zlepšení licencovatelnosti reaktoru APR1000 a snížení rizik projektu plánuje KHNP do konce roku 2024 požádat korejský dozorový orgán o schválení standardního projektu (SDA) reaktoru APR1000 a ulehčit tak schvalovací proces nového reaktoru v Dukovanech.

Realizace nových jaderných bloků v České republice je nezbytná pro uspokojení rostoucí poptávky po elektřině a splnění cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Za tímto účelem je důležité vybrat dodavatele, který dokáže projekt dokončit včas a za stanovenou cenu. Na základě padesátiletých zkušeností s nepřetržitou výstavbou a provozem KHNP slibuje, že projekt výstavby nové české jaderné elektrárny úspěšně zrealizuje na základě kontinuální spolupráce s českou vládou a ČEZ v souladu s mottem „on time and within budget“ neboli „včas a v rámci rozpočtu“.