Benátky nad Jizerou. Dobře naladěné město pro místní i pro turisty

Pár minut jízdy autem nebo busem z Prahy se ocitnete ve městě, kde tak nějak přirozeně vládne „dobrá nálada“. Očima turisty jsou pak středočeské Benátky nad Jizerou doslova zaslíbené volnému času, sportu i relaxu spojenému s kulturou.

Starosta Benátek nad Jizerou PhDr Karel Bendl.

Pokud jste zastánci aktivního odpočinku, tak těžko jinde najdete na jednom místě tolik veřejně přístupných a pečlivě udržovaných sportovišť. Nebo stačí sednout na kolo a vydat se po nových cyklotrasách, třeba do unikátní přírodní rezervace se stády divokých koní a zubrů nebo kolem meandrů revitalizované nivy Jizery.

Jako pravou Mekku relaxu pak v Benátkách nad Jizerou doporučuje víceúčelový areál Loděnice starosta Benátek Karel Bendl: „Tady na břehu Jizery jsme vybudovali místo pro pravý letní relax, jak ho chcete zažít. Na jednom místě si můžete půjčit loďku, vykoupat se v přírodním koupališti u řeky Jizery, zahrát si beach volejbal, protáhnout tělo na workoutovém hřišti, zkusit skatepark. Nebo si jen tak lehnout na deku k vodě, dát si pivko nebo limču a počkat si na večerní koncert nebo představení pod širým nebem.“

Sportovci různého věku i různé výkonnosti mají v Benátkách nad Jizerou ke svému vyžití pestrou nabídku pečlivě udržovaných a nově vznikajících sportovišť. Na benátecké radnici se přitom stále rodí nové plány, jak zdravý ráz města dál rozvíjet. Otevřeme-li toto téma se starostou Karlem Bendlem, je na dlouho o čem povídat: „Podle mě je příkladem areál letního stadionu, kdy po celkové obnově fotbalového hřiště a tribuny následovalo vybudování hřiště s umělou trávou a tréninkového hřiště. Fotbaloví fandové se mohou občerstvit v nově zrekonstruované hospůdce. Nezapomněli jsme ani na nejmenší návštěvníky, pro něž jsme loni podél fotbalového hřiště zrekonstruovali dětské hřiště s bezpečným EPDM povrchem. I koryto řeky Jizery slouží v Benátkách ke sportování. Místní vodácký klub tu pravidelně trénuje a každoročně pořádá na divoké vodě závody ve slalomu. Mezi letním a zimním stadionem najdete workoutové hřiště jak pro širokou veřejnost, tak i pro tréninky benáteckých sportovců, třeba zrovna fotbalistů nebo hokejistů. Pro in-line bruslení jsme zrekonstruovali ovál, který opět kromě veřejnosti využívá i místní oddíl. Ve městě působí mnoho sportovních klubů a oddílů, jejichž výčet by vystačil na celou stranu. Mezi ty nejúspěšnější patří badminton, volejbal, hokej, fotbal, Sokol Benátky, rychlobruslení, tenis, vodní slalom, florbal, BMX, motokros, kulečník, nohejbal, spinning, trampolínky a mnoho dalších,“ popisuje sportovní život v Benátkách starosta Karel Bendl.

Ať už se rozhodnete strávit zde příjemný den nebo přijedete věnovat atraktivnímu Benátecku delší čas, rozhodně si přijdete na své, pokud jste také milovníci památek. Benátecké památkové zóně vévodí jako městská dominanta renesanční zámek obklopený zámeckým parkem. Architektonicky neméně krásné je Husovo náměstí s kaplí sv. Rodiny, které místní říkají vzhledem k jeho tvaru „Kafemlejnek“. Na Husově náměstí stojí za pozornost třeba „Dům u Ryby“.

„Je pravda, že jedním z hlavních lákadel pro návštěvníky Benátek je zámek a jeho krásná zámecká zahrada. V ní a na nádvoří zámku jsou umístěny kopie i restaurované originály některých historických soch,“ pokračuje Karel Bendl, „a při městských akcích se lze podívat i do zámeckého lapidária. Těm, kdo se nebojí výšek, doporučuji výstup do zámecké věže. Naskytne se vám odtud opravdu impozantní výhled. Ještě než seběhnete do podzámčí, nevynechejte interaktivní expozici Muzea Benátecka. Především děti budete odsud těžko dostávat.

A to samé se dá říct o našem Muzeu hraček. To je opravdový unikát, kde uvidíte hračky staré více než 100 let nebo raritní japonské historické panenky a jejich vzácné pokojíčky a domečky.

V areálu zámku pořádáme 31. 8. tradiční Zámecké slavnosti, kde kromě doprovodného programu vystoupí rocková kapela KEKS, Míša Nosková, Ilona Csáková, Bára Basiková a další. Na Zámecké slavnosti i na návštěvu Benátek kdykoli po celý rok vás všechny srdečně zveme,“ uzavírá svoji pozvánku do Benátek nad Jizerou starosta Karel Bendl.

Více informací najdete na webu města www.benatky.cz