Hyundai na cestě za čistější budoucností

V roce 2020 jako první automobilový výrobní závod v ČR zahájil sériovou výrobu čistě elektrického vozu - modelu Kona Electric. Elektřinou poháněná vozidla o sobě dávají čím dál víc vědět, zatímco v roce 2018 tvořily elektrifikované modely jen 0,5 % výroby, v roce 2022 to již bylo téměř 40 %, a to bez započtení mild-hybridů. Společnost Hyundai chce být do roku 2045 uhlíkově neutrální jak u svých produktů, tak i ve všech svých provozech. Podíl elektrifikovaných modelů se tak bude v nadcházejících letech zvyšovat také v Nošovicích. Nejde ale pouze o elektrifikaci vozidel, čím chce automobilka přispívat ke zlepšení životního prostředí, velký důraz je kladen na samotnou ekologii.

Čistý vzduch

V areálu se nachází zařízení pro tzv. regenerativní termickou oxidaci (RTO), které likviduje výpary z lakovny s účinností 97 %, a do ovzduší tak vypouští naprosté minimum škodlivých látek. To je dobrá zpráva zejména pro sousedící pivovar Radegast, který pro výrobu sladu potřebuje čistý vzduch. Díky tomuto zařízení je automobilka jednou z nejmodernějších, ale i nejekologičtějších v Evropě. Barvy používané při lakování jsou navíc vodou ředitelné.

Letecký pohled na zařízení pro termickou oxidaci - RTO

Co nejméně kamionů

Díky krytým mostům, které propojují výrobní haly se subdodavateli nacházejícími se v průmyslové zóně, je ušetřeno na 200 kamionů denně. Jedna třetina vyrobených automobilů je vyvážena do světa po železnici. Podíl vlakové dopravy se bude i nadále navyšovat, aby bylo docíleno co nejmenšího znečištění vlivem automobilové nákladní dopravy. V roce 2023 budou nově vlaky nakládány v třísměnném provozu, díky čemuž bude možné odbavit až 4 soupravy denně. Jedna taková souprava pojme celkem 228 vozidel.

Biodiverzita a komunita

V nošovickém závodě najdete i medonosné záhony, hmyzí domečky, ptačí budky, motýlí louky či velké travnaté plochy, které jsou sečeny jen jednou ročně, aby zde mohly hnízdit vzácné čejky. Před samotnou výstavbou továrny bylo dočasně přesazeno původních 1 100 stromů, a následně byly opět rozmístěny různě po areálu. Hyundai se ale zajímá o ekologii také v regionu. Ať už jde o projekty na podporu beskydských luk ve spolupráci s ČSOP Salamandr, nebo okolních obcí v rámci projektu Dobrý soused Společně. Těchto projektů se účastní i samotní zaměstnanci a zaměstnankyně během dobrovolnických dnů. Díky dobrovolnictví lidí z okolních obcí a spolupráci s ČSOP jsme vysadili v roce 2022 na 2 150 ks sazeniček.

Dobroden v obci Krásná na Hyundai louce

V rámci pravidelného monitoringu rostlin bylo také zjištěno, že celkový počet zaznamenaných druhů rostlin v roce 2022 byl 124. To je historicky nevyšší zaznamenaný počet druhů v rámci monitoringu v areálu závodu. Konkrétně jde o 34 mechorostů, 2 přesličky, 1 zástupce kapradin a 87 druhů semenných rostlin. To je vzhledem k typu prostředí, které je silně ovlivněno člověkem, nadprůměrný počet.

Čistá energie a mobilita

Nošovický Hyundai je prvním závodem koncernu Hyundai Motor Group, který využívá elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů energie. V roce 2023 je plánovaná instalace solárních panelů na střechy jednotlivých výrobních hal. Ty pokryjí 5 % celkové spotřeby energie. Solární panely pak v dalších letech zastřeší také odstavná parkoviště pro již vyrobené vozy čekající na přepravu.

Aby byla uhlíková stopa co nejmenší, zaměstnanci můžou využívat svozovou autobusovou dopravu z celého kraje. Ta je zaměstnancům plně hrazena a zároveň se tak snižuje počet automobilů, kterými zaměstnanci denně dojíždějí do areálu. Pro služební cesty v okolí jsou pro zaměstnance určeny vozy Kona Electric, poháněné čistě na elektřinu.