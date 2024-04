Připravte se na léto aneb 4 top trendy pro vaši zahradu

Výhodou současné nabídky venkovního nábytku je široká škála designů, stylů i kategorií. Vybere si tak doslova každý. A jaké jsou aktuálně největší hity, jimiž se můžete INspirovat?

Boho styl

Už delší dobu vládne bydlení uvolněná bohémská atmosféra. Platí to nejen pro obývací pokoje či ložnice, ale i venkovní prostory. Čím se vyznačuje? Především oblibou přírodních materiálů a etno motivů, na škodu nejsou ani vintage prvky a trocha té patiny… Na terase v boho stylu by rozhodně neměly chybět koberce, lucerny z bambusu a ratanu nebo makramé dekorace. Uplatní se tu i terakotové květináče a keramické či dřevěné sošky. Převažuje ladění do zemitých tónů, ale pokud máte raději „barvičky“, můžete směle sáhnout po chladivé modré, tyrkysové nebo jadeitově zelené.

Pro boho styl nábytku jsou typické také různé výplety v přírodním vzhledu. Zahradní židle Tani, 3999 Kč | foto: Möbelix

Zahradní pergoly a altány

Udělejte dojem! Vybudujte si na zahradě svébytné „pokoje“, kde se můžete oddávat nerušenému odpočinku nebo veselým hovorům a hostinám s přáteli. Pomohou vám s tím jednoduché zahradní stavby, které jsou postavené během chvilky – jako jsou pergoly či pavilony. Ať už pod ně umístíte prostorný stůl s pohodlnými křesly, nebo sedací soupravu, vaši hosté budou u vytržení. Výhodou je, že nemusíte rušit program, ani když se dostaví vydatná letní přeháňka.

Vytvořte si svou luxusní jídelnu či obývák pod širým nebem. Pergola Florida, 59 999 Kč | foto: Möbelix

DIY tip: Kreativní a šetrné duše možná zaujme možnost vyrobit si velkorysé a INdividualizované sezení z palet. Doplňte ho stylovými sedáky a budete IN!

Relaxační ostrůvky

Chtěli byste si na své terase či zahradě připadat jako hollywoodské celebrity? S relaxačními ostrůvky toho dosáhnete i bez hvězdné kariéry. Oddávejte se celodennímu snění na pohodlné venkovní pohovce s parametry menšího lůžka. Hitem jsou především ty s oblými tvary – zcela v duchu aktuálně populárního organického designu. Slušet jim budou neutrální tóny, vedle ale nešlápnete ani s výraznějšími odstíny.

Také už se nemůžete dočkat, až si po obědě uděláte venku siestu? Relaxační ostrůvek Lucien, 9999 Kč | foto: Möbelix

Příjemné pastely

U odlehčeného nábytku z plastu či kovu se nebojte sáhnout po tlumených tónech modrozelené, růžovooranžové či pudrově růžové. S výraznějšími odstíny však pracujte spíše jako s kořením, můžete se řídit třeba poměrem 60:30:10 a jarními interiérovými trendy.

I ten nejmenší venkovní prostor si zaslouží šik nábytek! Sada na balkon Mariella, 3299 Kč | foto: Möbelix

Pokud dáváte přednost nadčasovému vzhledu nábytku, pak tuto svěží paletu využijte spíše na textilních doplňcích či na obalech květináčů. Tak co, který z těchto trendů oslovil právě vás?