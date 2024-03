Fotovoltaickou elektrárnu? Určitě ano, ale pozor na výběr

Před rokem jsme spolu hovořili o výhodách fotovoltaiky a vzniku vaší společnosti. K jakým změnám od té doby došlo? Stále je o fotovoltaické elektrárny zájem?

Změn se od té doby událo opravdu hodně, a to zejména v oblasti dotačních programů, které naše zakázky silně ovlivňují. V návaznosti na tyto změny u instalací na rodinné domy od letošního podzimu nově vládne poptávka po menších sestavách určených k fotovoltaickému ohřevu vody.

Výrazný nárůst jsme zaznamenali u firemních projektů, kde nejsou výjimkou realizace o výkonu 500 kWp s bateriovými úložišti.

Obecným problémem u větších elektráren je však nedostatečnost distribučních sítí. Přibývá zamítnutých žádostí o připojení fotovoltaik s přetokem do sítě a i elektrárny s nulovým přetokem jsou omezovány dle nově vznikajících pravidel energetických společností. Tato situace je v rozporu se státem podporovanou politikou zelené energie, ale stav rozvodné sítě se průběžně zlepšuje, tudíž předpokládáme, že se nové fotovoltaické elektrárny bude dařit připojovat.

Máte nějaká doporučení, jak by zájemci mohli co nejvýhodněji využít dotační program?

Stejně tak jako správné nastavení provozu fotovoltaické elektrárny maximalizuje její využití, tak i správně využité dotace mohou vaše projekty zefektivnit z hlediska finančního.

Majitelé rodinných domů a rekreačních objektů nyní nejvíce využívají dotace z programu NZÚ a NZÚ Light, přičemž druhý zmiňovaný je určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Vhodnou kombinací energetických úsporných opatření (okna, zateplení, tepelné čerpadlo atd.) vám část nákladů pomůže dofinancovat právě tato dotace. Podmínky programu Nová zelená úsporám byly v únoru upraveny tak, aby reagovaly na vývoj cen fotovoltaických panelů na trhu, a to prostřednictvím úpravy jednotkové výše podpory. Větší důraz je nyní kladen i na maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu, na místo jejího odvádění do distribuční soustavy.

V podnikatelském sektoru se momentálně čeká na vyhlášení programu na podporu fotovoltaiky a z tohoto důvodu zatím není známa výše dotace, ani její podmínky. Ale i zde existuje řada programů, které v rámci snížení energetické náročnosti také přispívají na realizaci fotovoltaických elektráren společně s dalšími opatřeními.

Kromě změn v dotačních programech jsme se před Vánoci dočkali i úpravy legislativy. Co změny pro obyčejného člověka představují?

Dlouho očekávaná novela Lex OZE II přináší od 1. července 2024 i do naší země možnost sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů bez územních omezení. Takzvané komunitní sdílení je mezi našimi sousedy běžné například v Německu, Rakousku, Belgii a Francii. Jedná se o způsob, jak elektřinu vyrobenou ve vlastní elektrárně využít nejen v rámci komunitní sítě, ale také v dalším vzdáleném odběrném místě – například na chatě nebo v městském bytě. Elektřinu z obnovitelných zdrojů tedy může osoba, tzv. aktivní zákazník sdílet „sám se sebou“. Může ji odebrat na jiném místě, nebo ji sdílet až s dalšími deseti odběrnými místy, a to bez ohledu na místo připojení těchto odběrných míst k elektrizační soustavě ČR. Jako nejběžnější příklad se jeví vyrobení elektřiny na venkově, kde je dostupná plocha pro solární panely a následný odběr v bytě, kde plocha pro solární panely dostupná není. Pro domácnosti, které chtějí sdílet elektřinu pouze jako zmíněný aktivní zákazník, je povinná jen registrace u EDC, zatím ve zjednodušeném režimu. Registrace bude zdarma, což zaručuje přímo zákon. Budoucí aktivní zákazníci musí znát označení svých odběrných míst, která chtějí do sdílení zapojit. Dále potřebujete zdroj výroby elektřiny, přičemž v našich podmínkách nejčastěji půjde o fotovoltaiku. Majitel fotovoltaiky však musí počítat s tím, že během sdílení bude posílat nespotřebovanou elektřinu do sítě, a tak musí mít elektrárnu připojenou v režimu, který přetoky umožňuje. K tomu musí mít u distributora garantovaný rezervovaný výkon.

Druhou možností, jak sdílení energie využít, je založení energetického společenství, které je určené pro sdílení energie v rámci větších skupin až o 1000 členech. Ti mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Členem energetického společenství může být například společenství vlastníků bytových jednotek, obec, škola, úřady nebo malý podnik. Elektřinu mohou sdílet i domácnosti v rámci jednoho bytového domu.

Tento krok možnosti energetického trhu velmi zajímavým způsobem rozšířil a spotřebitel se nyní dostává do pozice, kdy si může cenu energie regulovat z větší míry sám.

Je možné, že v návaznosti na tyto změny bude nad fotovoltaikou přemýšlet i člověk, kterého by taková myšlenka dříve nenapadla. Kdy je tedy vhodné rozhodnutí o pořízení fotovoltaické elektrárny učinit?

Rozhodnout se můžete kdykoli, klidně i u večeře. Rozhodnutí závisí na pohnutkách, které vás k realizaci vedou. V některých případech se jedná o ekologický aspekt – nechci využívat energii z tepelné či jaderné elektrárny a přispívat tak více ke znečištění planety, proto si nechám nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, díky které snížím míru využívání této energie na minimum a budu maximum čerpat za pomoci solární energie, která bude planetu méně zatěžovat. V takovém případě rozhodnutí závisí čistě na finančních a prostorových možnostech daného zájemce. Pokud má elektrárnu kde umístit a jak ji zafinancovat, může tak učinit prakticky ihned.

V současné době je nejčastějším důvodem reakce na prudké cenové výkyvy elektrické energie, které jsme velmi výrazně zaznamenali například na jaře v roce 2022. V takovém případě bylo rozhodnutí doslova okamžité. Cena energie značně narostla a nebylo jisté, kde se zastaví. A tato nejistota vlastně nezmizela. Nikdo přesně neví, jakým směrem se cenová hladina energie bude vyvíjet. Proto se jeví jako ekonomicky výhodné spolehnout se na vlastní výrobu energie. Jedná se tedy o rozhodování založené na finančních důvodech, kterému nyní nahrává i aktuální zlevnění solární technologie ve srovnání s loňským boomem, kdy poptávka byla tak enormní, že ceny se pohybovaly poměrně vysoko.

Zároveň se osvědčilo uvažovat o fotovoltaické elektrárně už při projektování novostavby. Pokud se s technologií dopředu počítá, lze celý systém nastavit tak, aby byla využita na maximum.

Při rozhodování samozřejmě hrají roli i již zmiňované podmínky aktuálně vyhlášených dotačních programů, které mohou investici do vlastního zdroje elektrické energie velmi příjemně snížit.

Co může být rozhodujícím faktorem při výběru realizační firmy? Na co se soustředit, či dát pozor?

Rozhodně doporučuji zjistit si o firmě pokud možno co nejvíce informací. Pořízení fotovoltaické elektrárny představuje vyšší finanční náklad, takže k němu člověk logicky přistupuje jinak, než když si jde koupit kupříkladu rohlík. A to je určitě správně! Pokud už do něčeho investuji stovky tisíc, tak bych chtěl záruku, že mi daná věc bude spolehlivě nainstalována, nebudu na ni čekat roky a bude mi fungovat tak, aby se mi vynaložené peníze alespoň nějakým způsobem vracely.

Podle Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností se za poslední tři roky počet připojených fotovoltaických elektráren v naší republice téměř ztrojnásobil. Tento trend s sebou samozřejmě přinesl i ohromný nárůst nově vzniklých společností, které v našem oboru vidí příležitost, jak si snadno vydělat. Bohužel však nemají potřebná oprávnění, znalosti ani praxi, která je důležitá snad v každé oblasti. Podle mého názoru je proto jedním z důležitých kritérií při výběru realizační firmy doba trvání její existence. Už ta může napovědět, jestli má nějakou praxi, nebo se chce jen svézt na vlně aktuálního boomu. Spousta firem vzniká také pouze jako obchodní jednotky a na vlastní realizaci si najímají externí montéry, což v mnoha případech nezaručuje trvalou kvalitu a servis dodaného systému. Instalace fotovoltaických elektráren totiž nekončí jen namontováním zařízení, připojením a vyřízením potřebné legislativy. Důležitá je taky další spolupráce v oblasti optimalizace systému, revizí, pravidelných kontrol a technické podpory. Záruky poskytované na zařízení se pohybují mezi 5 až 25 lety a řada nově vzniklých firem, které v krátkém časovém horizontu zanikají, zákazníkům tuto následnou péči neposkytnou a ani reklamace nevyřeší.

Dalším z důležitých faktorů je již výše zmiňovaná kvalifikace. A tu lze ověřit jednoduše – může vám firma doložit osvědčení pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H? Pokud ano, pak máte jistotu, že elektrárnu vám montuje odborník, který byl prozkoušen ve specializované zkušebně s autorizací od Ministerstva průmyslu a obchodu a splňuje podmínky §6 dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

V neposlední řadě je stejně jako v jiných oblastech dobré zaměřit se na recenze společnosti. V dnešní internetové době není problém se k takovým informacím dostat.

Očekáváte v krátké budoucnosti nové modernější produkty?

Vývoj se nedá zastavit v žádném odvětví a my se usilovně snažíme držet s ním krok.

Naše firma se účastní řady výstav v České republice i v zahraničí, kde se vystavuje spousta nově zaváděných technologií. Jedná se například o měniče, u nichž narůstá kapacita hybridních systémů, zlepšují se diagnostické a vizualizační prostředky chodu měničů a celé fotovoltaiky. Měniče jsou vybavovány technologiemi, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti a účinnosti celého fotovoltaického systému.

U panelů je největší téma jejich účinnost. Co se týče designu, tak se nabídka rozšiřuje o panely tvarované, nalepovací, průhledné, ladící s barvou střešní krytiny atd. U konstrukčních částí se vývoj zaměřuje na stabilitu, odolnost a efektivitu při montáži.

V posledních dvou letech také přibývá komponentů, které pomáhají s optimalizací fotovoltaické elektrárny pro různé účely. Sledují výrobu elektrárny a jsou schopny ji směřovat tak, aby se její účinek maximalizoval.