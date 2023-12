Firma SATEC rozšířila své služby o programování robotů Stäubli

Zvláštní technologie firmy SATEC s automatickými linkami najdete v řadě firem z oblasti sklářského, chemického, potravinářského, keramického i gurmánského průmyslu. Mísící centra nacházejí uplatnění při výrobě stavebních hmot. Řídicí systémy se využívají také pro řízení speciálních přístrojů, strojů a celých technologií nebo řízení etanolů v laboratořích. Pro vodní díla jsou určené řídicí systémy jezů a plavebních komor nebo monitorovací systémy přehradních hrází. Veškerá nabídka společnosti SATEC je součástí Průmyslu 4.0, včetně dodávky a programování průmyslových robotů. Firma má s programováním a vizualizací technologických procesů a s programováním robotů Kuka letité zkušenosti. Nově programuje také roboty Stäubli. Umí si poradit i s rozsáhlou technologií.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi

Dávkování, vážení a plnění různých materiálů optimalizuje firma SATEC každému zákazníkovi na míru. Individuální jsou také její návrhy konstrukčních řešení, elektrovýzbroje nebo dodávky vybavení pro řízení průmyslových procesů, včetně dodávky a programování průmyslových robotů.

Zkušený tým firmy SATEC do vaší výrobní linky zakomponuje váhy, v případě návrhu a realizace technologií vyžadujících vážení spojí přednosti moderních vážicích zařízení s kvalitním řídicím systémem. Integrace vážení přímo do řídicího systému zjednoduší komunikaci, pomůže snížit náklady a nabídne větší škálu využití informací o tocích i zásobách materiálu. Vážní moduly mohou být integrované do programovatelného logického automatu (PLC). Firma SATEC používá PLC převážně značek Schneider Electric a Siemens, tenzometrické snímače zejména značky HBM GmbH.

Řízení výrobních linek zajišťují výrobky renomovaných značek Schneider Electric, Siemens a ABB. Můžete se tak spolehnout, že konečný produkt bude v požadované kvalitě i množství. Pro aplikace zaměřené na vážení jsou možnou alternativou diferenční dávkovací váhy, vážení na pásu, vážení zásobníků i vícekomponentní zásobníkové váhy.

Kompletní realizace na klíč

Společnost SATEC, s. r. o. se přímo ve vaší firmě postará o vše od návrhu, až po montáž a uvedení do provozu. Dodá potřebné přístrojové vybavení i kabeláž, elektrovýzbroj a instrumentaci a zajistí oživení a seřízení dodané technologie. Po realizaci zakázky také zaškolí personál pro obsluhu i údržbu zařízení. Zakázky z oblasti elektro a vážení dodává na klíč vlastními silami, stavební a strojní práce vznikají ve spolupráci s partnerskými firmami.

Více o společnosti SATEC, s. r. o., jejím zaměření, nabídce a službách naleznete na www.satec.cz.