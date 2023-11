Europarlament vyhlásil boj proti obalovému odpadu

Komplexní cíle pro snížení množství obalů jsou tyto - pět procent do roku 2030, 10 procent do roku 2035 a 15 procent do roku 2040. Zejména cíle pro snížení množství plastových obalů by měly být ještě ambicióznější: 10 procent do roku 2030, 15 procent do roku 2035 a 20 procent do roku 2040.

Poslanci Evropského parlamentu chtějí zakázat prodej velmi lehkých plastových nákupních tašek (méně než 15 mikronů), pokud nejsou vyžadovány z hygienických důvodů nebo nejsou používány jako primární obal pro sypké potraviny, aby se zabránilo plýtvání potravinami. Navrhují také výrazně omezit používání některých jednorázových obalů, jako jsou miniaturní hotelové obaly na toaletní potřeby a smršťovací fólie na kufry na letištích.

Aby se zabránilo poškození zdraví, požadují poslanci EP zákaz používání tzv. věčných chemikálií (per- a polyfluorovaných alkylových látek neboli PFAS) a bisfenolu A v obalech, které přicházejí do styku s potravinami. Maloobchodníci s jídlem a nápoji v pohostinství, jako jsou hotely, restaurace a kavárny, by měli zákazníkům umožnit používat vlastní obaly na jídlo a nápoje s sebou.

Podle nových pravidel musí být všechny obaly recyklovatelné a musí splňovat přísná kritéria stanovená v sekundárních právních předpisech. Předpokládají se určité dočasné výjimky, například pro obaly na potraviny vyrobené ze dřeva a vosku.

Poslanci chtějí, aby země EU do roku 2029 zajistily oddělený sběr 90 procent materiálů obsažených v obalech (plast, dřevo, železné kovy, hliník, sklo, papír a lepenka).

„Parlament vyslal jasný signál: Potřebujeme kompletní revizi trhu EU s obaly a obalovým odpadem. Tento právní předpis je nejen zásadní pro naši konkurenceschopnost a inovace v Evropě, ale také zajišťuje, aby naše environmentální cíle šly ruku v ruce s průmyslovou realitou. Zavázali jsme se k účinné politice opětovného použití a recyklace. Tímto způsobem zaručujeme, že obaly jsou pro spotřebitele bezpečné. Důležitým krokem v této oblasti je zákaz škodlivých chemických látek, zejména PFAS, v obalech na potraviny,“ zdůraznila belgická zpravodajka Frédérique Riesová (Renew).

Parlament je nyní připraven zahájit jednání se zeměmi EU o konečné podobě zákona, jakmile Rada přijme svůj postoj.

Autor: EP, iza