Enjoy The Wood - dřevěné nástěnné mapy se strhujícím příběhem

Jak to celé začalo? První kroky

Igor Fostenko společně se svou ženou Marynou založili Enjoy The Wood hned poté, co byl v krvavé majdanské revoluci svržen proruský prezident Viktor Janukovyč.

„Rok 2014 byl pro Ukrajinu těžkým rokem. Zemi očekávaly velké změny a já se rozhodl změnit i svůj život. Poprvé jsem přičichl k práci se dřevem,“ vzpomíná Igor.

Nápad na založení živnosti dostali poté, kdy objevili moderní laserové stroje na řezání a opracování dřeva. Fostenkovi vše vsadili na kartu „práce se dřevem“ a jasně tak udali směr svému podnikatelskému zaměření.

Vůně a tvárnost dřeva Igorovi od samotného počátku učarovaly. Vyráběl zakázkové rytiny, většinou jen biblické citáty na dřevěných deskách jako interiérové dekorace. Byl to symbolický začátek jejich úchvatné obchodní cesty.

„Náboženství mi změnilo život“

Igorův otec opustil rodinu, když chlapci byly tři roky. O osm let později zemřela jeho matka. Jedenáctiletý Igor se na čas přestěhoval k otci, ale nevycházeli spolu dobře. Nakonec byl jako problémový malý chlapec umístěn do dětského domova. Ze sirotčince mladý Igor utekl a žil několik let jako bezdomovec v ulicích Kyjeva.

Igor s autobiografickou knihou „Cesta - z bezdomovce milionářem“.

Ze života na dlažbě se dostal až v patnácti letech poté, co mu kamarád nabídl společné bydlení a ukázal cestu k víře. S jeho podporou Igor vystudoval odbornou školu, oženil se a usmířil s otcem, kterého později dokonce zaměstnal ve vlastní firmě.

Jak vznikne miliónový nápad?

Asi rok po zahájení Enjoy The Wood se Fostenkovi rozhodli rozšířit svůj sortiment. První novinkou jejich společnosti byly hřebeny na vousy. Ty zaznamenaly velký úspěch především v USA. Poté se zaměřili i na další dřevěné doplňky, jako jsou sluneční brýle, hodinky, prkénka a válečky na těsto.

Firma začala prosperovat a vybudovala moderní pracovní prostory. Igora trápila prázdná stěna v jeho nové kanceláři. Nemohl se však rozhodnout, jakou dekoraci na ni pověsit. Inspiraci hledal pomocí slavného internetového vyhledávače, kde proklikával mezi světovými e-shopy umístěnými přímo v Google Maps. A v ten moment ho napadlo vytvořit modulární dřevěnou mapu světa na stěnu.

Igor a Maryna před nejúspěšnější mapou ETW.

Proč ukrajinská firma nepůsobila na domácím trhu?

Společnost začala mapy vyrábět v roce 2016, ale za rok jich prodala asi jen dvě stě kusů. Situace se zcela změnila o dva roky později po úspěšné kampani na Kickstarteru.

„Sledoval jsem tento projekt roky a nakonec se rozhodl, že ho také vyzkouším. Bral jsem to spíše jako PR platformu a doufal, že se o nás dozví více lidí ze zahraničí. Kickstarter je navíc skvělou příležitostí k otestování schopností celé společnosti,“ říká Fostenko.

Manželé tedy odstartovali svou kampaň na americké crowdfundingové platformě, kde plánovali vybrat patnáct tisíc dolarů a získat publicitu na zahraničním trhu. Nakonec dosáhli částky vyšší než sto tisíc dolarů od téměř sedmi set podporovatelů.

Igor vzpomíná: „Za úspěchem nebylo žádné tajemství – šlo jen o zajímavý nápad s dobrou prezentací vysoce kvalitního produktu a velké podpory v kruhu nejbližších přátel. Byli jsme ve správný čas na správném místě!“

Enjoy The Wood nikdy neplánovalo vyrábět levné produkty a vždy se zaměřovalo na kvalitu, nikoli kvantitu. Vedení předpokládalo, že Ukrajinci nebudou připraveni akceptovat vyšší cenovou hladinu jejich výrobků. Nakonec společnost vstoupila i na ukrajinský trh, když zaznamenávala rostoucí zájem ze strany domácích zákazníků.

V té době se Enjoy The Wood nafouklo z malého rodinného podniku na velkou firmu čítající několik stovek zaměstnanců.

Válka

Začátkem roku 2022 bylo Enjoy The Wood zavedenou perfektně fungující firmou se sídlem nedaleko Kyjeva. Fostenkovi zužitkovávali své bohaté zkušenosti z výroby a mezinárodní distribuce kvalitních produktů. Jejich široká základna čítala přes sto tisíc spokojených zákazníků po celém světě.

Vše se změnilo 24. února 2022, kdy za burácení letadel a výbuchů manželé svou firmu opustili. Bylo to naposledy, co viděli sídlo Enjoy The Wood tak, jak ho znali. Města Irpiň, Buča a Borodyanka byla téměř srovnána se zemí. Začala ruská invaze na Ukrajinu.

Sídlo ETW ve městě Irpiň před a po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Fostenkovi ze dne na den přišli o svůj domov, pracovníky, kanceláře, výrobní linky, dodavatele a dopravní logistiku.

„Upřímně jsme si mysleli, že je to konec. O práci a domov přišlo 300 dělníků. Tým se rozptýlil nejen po Ukrajině, ale po celém světě. Ztratili jsme více než 2 miliony dolarů.“

Povstat z popela? Opravdu to jde!

Toto nesmírně těžké období dokázala rodina Fostenkových společnými silami překonat. Našli nové dopravní spoje k expedici přístavních zásob a okamžitě začali podporovat domobranu. Znovu sestavili pracovní tým a jednotlivým zaměstnancům zajistili ubytování, stravu a bezpečí v okolí nově budovaných výrobních hal na okraji Užhorodu. Našli méně rizikové možnosti zásobování, tím získali potřebné suroviny.

„ETW odmítá používat ruskou překližku navzdory její cenové výhodě na protest proti ruské agresi vůči Ukrajině a vyzýváme ostatní, aby se distancovali také.“

Enjoy The Wood se doslova znovu pozvedlo z prachu a popele, ukázalo svým lidem cestu k novému začátku a dodalo Ukrajině naději na svobodný život.

Poslání

Společnost začala vyrábět dřevěné mapy již v roce 2016, mezinárodně známá se stala až o téměř dva roky později po úspěšné kampani na Kickstarteru. Rodinný podnik Enjoy The Wood se rozšířil po celém světě, pokračuje ve své práci a stále bojuje dostupnými prostředky za sebe a svou zemi.

Fostenkovi vytvářejí projekty, jejichž hlavním cílem není uvést na trh nové produkty, ale znovu vdechnout život do svých domovů a podpořit ekonomiku Ukrajiny. Peníze vybrané během kampaní jsou věnovány oficiálním fondům, které pomáhají ukrajinské armádě a lidem v nouzi.

I když žijete v České republice a na Ukrajině jste třeba nikdy nebyli, můžete se prostřednictvím nákupu výrobků Enjoy The Wood stát součástí něčeho velkého a skutečného. Buďte mostem, který spojí svět v jeden celek. Přidejte se k Enjoy The Wood!

Proč si pořídit 3D nástěnnou dřevěnou mapu světa?

Žijeme v době, kdy se dovolená stává synonymem cestování, které dnes spousta lidí označuje za svůj koníček. Rádi navštěvujeme nová místa a poznáváme nové kultury, ale co je důležitější - ještě raději vyprávíme příběhy o našich cestách. Mapa světa je skvělý dárek pro světoběžníky, již rádi sledují své cestovatelské úspěchy. Hodí se i jako krásný doplněk, který dodá interiéru útulnou a pohodovou atmosféru.

Dřevěné mapy ETW jsou k dostání v několika velikostech a mnoha barevných odstínech.

Výrobky Enjoy The Wood inspirují lidi k cestování, učení a objevování. Dřevěné mapy nejsou jen okrasou na zeď, jsou silným emotivním obrazem, který je malován samotnou stopou cestovatele.

Enjoy The Wood najdete na partnerském webu cestovatelskyobchod.cz a nyní i v dočasné kamenné prodejně Enjoythewood.cz, jež je exkluzivně otevřena pro předvánoční období do 23. 12. 2022 v nákupním centru Westfield Nový Chodov.