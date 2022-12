Dvojka na světě v prodeji televizorů a vítěz soutěže POPAI Awards 2022

Oběma mimořádnými úspěchy Hisense stvrzuje stále důležitější roli na trhu domácích spotřebičů, a to i v náročných časech.

Hisense dvojkou na globálním TV trhu

Jak ukazují údaje Institutu pro výzkum trhu AVC Revo, celosvětové dodávky televizorů Hisense dosáhly od ledna do října letošního roku 19,6 milionu kusů s meziročním tempem růstu 18 %. A to přesto, že v roce 2022 světová ekonomika stagnuje a potýká se s vysokou a přetrvávající celosvětovou inflací, která významně oslabuje kupní sílu i chuť spotřebitelů utrácet.

Pokud jde o globální televizní průmysl, spotřebitelská poptávka celosvětově poklesla na nejnižší hodnotu za téměř deset let. Podle zprávy AVC Revo globální dodávky televizorů letos klesaly osm po sobě jdoucích měsíců a za první tři čtvrtletí tohoto roku celosvětově poklesly o 5,9 %.

Naproti tomu však podle téže zprávy objem prodeje televizorů Hisense na domácím čínském trhu od září 2021 nepřetržitě 14 měsíců rostl. Od ledna 2022 do října 2022 se dodávky televizorů Hisense meziročně zvýšily o 30 % (v počtu kusů) a hodnotově o 25,19 %. Překonaly tak druhé místo s velkou rezervou - o více než 8 %. Od března 2022 kontinuálně rostou i dodávky televizorů Hisense na zámořské trhy osm po sobě jdoucích měsíců. Od ledna do října 2022 zaznamenaly zámořské dodávky meziroční nárůst o 13 %.

Recept na úspěch

Tento mimořádný úspěch v neklidné a náročné době je možné podle analýzy AVC Revo přičíst jak produktům odpovídajícím potřebám zákazníků, tak i funkčnímu dodavatelskému řetězci a v neposlední řadě i sportovnímu marketingu, který úspěšně zvyšuje povědomí o značce Hisense a ukazuje její konkurenceschopnost na světovém trhu. Do budoucna se společnost Hisense zaměří na prémiovější řešení se špičkovými technologiemi, aby zákazníkům nabídla prožitek na ještě vyšší úrovni.

Hisense zlatý v POPAI Awards v ČR

Další velký úspěch – zlato – si připsala lokální pobočka společnosti Hisense, a to za expozici v největším showroomu Alzy v Chrášťanech u Prahy. Zde představuje kreativní formou obchodu v obchodě (“shop in shop“) své televizory a domácí spotřebiče v avantgardně pojatém konceptu, který navozuje prostředí domova a současně dává vyniknout technologiím, které tak získávají svůj nový smysl. Expozice získala nejvyšší ocenění v oborové soutěži POPAI Awards v kategorii elektronika a IT produkty jako novátorské a efektivní řešení.

Posláním soutěže POPAI AWARDS o nejlepší reklamní prostředky v oblasti in-store komunikace je podporovat obor marketing v maloobchodě a nové oborové trendy, které představují reklamu v místě prodeje jako efektivní komunikační médium nejblíže nakupujícímu. Soutěž patří mezi vrcholné události oboru, probíhá za podpory světové asociace Shop!/ POPAI a má návaznost na globální soutěž Shop!/POPAI GLOBAL AWARDS a na celoevropskou soutěž POPAI AWARDS Paris v Paříži.

https://www.hisense.cz/