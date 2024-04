Dřevo ano, nebo ano? 3 důvody pro dřevěná okna

Než se podíváme na to, jak poznat kvalitního dodavatele, který zaručeně dobře vyrobí a namontuje vaše nová dřevěná okna a dveře, a prozradíme, jak ušetřit, pojďme si představit 3 hlavní benefity:

1. Přírodní izolant s ekologickým přesahem

Dřevo je přírodní izolant, který pomáhá udržet teplo uvnitř během zimy a venku v létě. To může významně snížit vaše vytápěcí a chladicí náklady, což z dřevěných oken a dveří dělá ekonomicky i ekologicky efektivní investici. Dřevo je obnovitelný zdroj, jeho používání má minimální dopad na životní prostředí. Ve srovnání s výrobou například plastových oken, která mohou generovat větší množství emisí, je výroba dřevěných oken mnohem šetrnější.

2. Trvanlivost a výdrž nad očekávání podložené historií

Pokud jsou dřevěná okna a dveře vyrobena z kvalitních materiálů a následně správně udržována a ošetřována, vydrží krásná a funkční spoustu let. Dřevo je pevný a odolný materiál, který odolává každodennímu opotřebení lépe než mnoho syntetických materiálů.

3. Estetická univerzálnost

Dřevo přináší teplý a přírodní vzhled, který je těžké napodobit. Jeho estetická flexibilita také znamená, že se hodí k široké škále architektonických stylů od historických po moderní. Dřevěná okna mohou být navíc snadno upravena a opravena, ať už barvou nebo povrchovou úpravou a detaily, což vám umožní okna přizpůsobit vašemu osobnímu vkusu, trendu i případným požadavkům památkářů.

Dům u Rotta – nová špaletová okna byla jasnou volbou. Zdroj: Trustav

Chci dřevěná okna a dveře – jak mám vybrat dodavatele?

Nahlédněte do výroby

Při výběru dodavatele se zaměřením na dřevěná okna a dveře je vhodné zajímat se o původ výrobků a výrobní proces. Je důležité, aby firma byla výrobcem, ne překupníkem. Navíc, poctivá dřevěná okna a dveře jsou vyráběna s velkým podílem ruční práce. Dobrá firma si střeží své know-how, ale vždy vám umožní nahlédnout do výroby.

Česká dřevěná okna a dveře Trustav vyrábí tým zkušených truhlářů. Zdroj: Trustav.cz

Chtějte vidět odvedenou práci

Prohlédněte si reference, na kterých poznáte kvalitu odvedené práce. Zajímejte se o to, co lidé o firmě říkají, nejen o to, co o sobě říká firma sama. Vyžádejte si prezentační materiály, projděte si web i profily na sociálních sítích. Vše vám dobře napoví, zda a jak firma komunikuje a zda bude tím správným dodavatelem pro vás. Reference by měly být vždy transparentní a čím jich je více a čím jsou starší, tím lépe.

Domu v Pařížské ulici prémiová dřevěná okna značky Trustav sluší. Zdroj: Trustav.cz

Prohlédněte a osahejte si výrobky

Vlastní zkušenost je nepřenosná. Zvolte dodavatele, který vás nechá si na své produkty sáhnout, detailně prohlédnout a vyzkoušet. Nejlepším řešením je showroom, kde vám kompetentní zástupce firmy výrobky představí a ukáže veškeré možnosti. Volte také podle toho, zda vám firma umí vyjít vstříc v netradičních požadavcích. Pokud navíc máte nemovitost v památkově chráněné zóně, vždy zvolte profesionály, kteří se na tyto oblasti dlouhodobě specializují.

Showroom dřevěných oken a dveří na pražských Malvazinkách. Zdroj: Trustav.cz

A jak je to s úsporou?

Investice do nových dřevěných oken a dveří bývá významnou částkou rozpočtu. Existuje ale mnoho možností, jak ušetřit. Pokud zvolíte dobrého dodavatele, dostanete nabídku s přesně rozepsanými položkami a fér cenou.

Navíc je vhodné vybrat takovou firmu, která umí pomoci s granty, pokud se na vaši nemovitost tato možnost vztahuje, pak je úspora opravdu zásadní.

Důležité je také vědět, že kvalitní nová dřevěná okna umí oproti původním ušetřit opravdu značnou částku za vytápění.

„Někteří zákazníci uvádějí až 30% úsporu výdajů za topení oproti starým netěsnícím oknům,“ říká Jan Syrový, obchodní ředitel české značky Trustav, která je na trhu od roku 1998. „Není nač čekat – každá další zima se starými okny vás stojí peníze. A levněji také nejspíš nebude,“ dodává.

A v neposlední řadě, správný dodavatel vám dá přesné instrukce, jak o dřevěná okna a dveře pečovat. Pokud se o svá okna budete dobře starat, vyplatí se tato investice ještě déle.

Od výroby po montáž a závěrečný úklid. Dobrý dodavatel umí vše. (Zdroj: YT kanál Trustav)